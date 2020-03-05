 Дамаск сообщил об отражении ракетных ударов Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Дамаск сообщил об отражении ракетных ударов Израиля

Авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана и с оккупированных Голанских высот, сообщил источник в сирийской армии.

Израильские военные близ Кунейтры

Израильские военные близ Кунейтры

ПВО сирийской армии успешно отразили ракетную атаку ВВС Израиля в центральном регионе Сирии. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило сирийское арабское информагентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах. По его данным, авиация Израиля нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливана и с оккупированных Голанских высот. Ни одна из ракет не достигла целей в расположении сирийских ВС, отметил собеседник агентства.

Между тем как уточнил сирийский телеканал al-Ikhbariya, нападение было совершено на юго-западе страны, в провинции Кунейтра. В свою очередь источники сообщили агентству dpa, что громкие взрывы были слышны к юго-западу от города Хомс в 162 километрах к югу от Дамаска. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) информацию об авиаударах пока не подтвердили.

Урегулирование в Идлибе

Между тем 5 марта в Москве должна состояться встреча по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе с участием президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын уже заявил, что Анкара рассчитывает на достижение договоренностей о перемирии в Идлибе по итогам этих переговоров. "Нужно добиться решения не военным, а дипломатическим путем", - подчеркнул он. Как передало ранее турецкое агентство Anadolu, обстановку в Идлибе и ситуацию с сирийскими беженцами, стремящимися попасть в Европу, по телефону обсудили глава турецкого государства и его французский коллега Эмманюэль Макрон.

Смотрите также:

  • Дамаск. Разрушенные в результате авианалета дома

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Раненые помогают в поисках

    Сирийский город Дума, что к северо-востоку от Дамаска. Хотя этот человек сам ранен, вместе с другими он занимается поисками выживших. Незадолго до того сирийская армия, подчиняющаяся президенту Башару Асаду, совершила очередной авианалет. По оценкам ООН, с 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, были убиты минимум 250 тысяч человек.

  • Турция, город Суруч. Лагерь для приема беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Война в поле зрения

    В лагере для беженцев, что в турецком городе Суруч, нашли убежище около 40 тысяч сирийцев, бегущих от гражданской войны. Она бушует лишь в нескольких километрах отсюда, в сирийском городе Кобане, который виден на горизонте. Сам лагерь выглядит как небольшое поселение: с мечетями, школами и широкими улицами. Однако надолго здесь задерживаться никто не хочет.

  • Сирийский беженец показывает свой шрам

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Метка войны

    Абдурахман Ясер аль-Саад добрался до турецкого Измира. 16-летний сириец показывает другим беженцам огромный шрам на животе. Юноша находился в школе, когда сирийские ВВС сбросили на нее "бочковую бомбу" - зажигательную бомбу кустарного производства. Абдурахман был тяжело ранен.

  • Юная сирийская беженка в Турции.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В ожидании лучшей жизни

    По пути в ЕС многие беженцы оказываются в Измире. Отсюда они хотят ехать дальше, в Грецию. При этом спасательные жилеты играют важную роль, поскольку далеко не все умеют плавать, а лодки и корабли нелегальных перевозчиков, как правило, переполнены. В ожидании следующего этапа своего "путешествия", люди ночуют под открытым небом. Позволить себе отель они не могут.

  • Турция. Беженец, добравшийся до берега.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Выплывший

    Этот беженец все-таки сумел доплыть до берега турецкого курорта Бодрум. Ранее он пытался проникнуть на одну из надувных лодок, на которых контрабандисты перевозят людей в Грецию. Эта "услуга" стоит больших денег - около 1000 евро за человека

  • Остров Кос (Греция). Отдыхающие смотрят на лодку с пакистанскими беженцами.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Короткий путь - огромный риск

    Отдыхающие на пляже греческого острова Коса наблюдают, как беженцы на небольшой лодке причаливают к берегу. Хотя путь по морю составляет всего 4 километра, многие по-прежнему тонут, так как не умеют плавать.

  • Туристы идут мимо палаток беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Отдых рядом с отчаянием

    По дороге в отель или на пляж туристы на острове Кос проходят мимо палаток беженцев. Можно ли на них смотреть? Нужно ли им помогать?

  • Переполненный поезд с беженцами в городе Гевгелии (Македония).

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В поезд - любой ценой

    Многие беженцы пытаются через Балканы попасть из Греции в Восточную Европу. Важный промежуточный пункт - вокзал города Гевгелии, Македония. После нескольких дней ожидания все хотят любой ценой попасть в поезд, следующий в направлении Сербии.

  • Сирийские беженцы пытаются пешком перейти границу Сербии с Венгрией.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    По заброшенной железной дороге

    Эта картина кажется почти романтичной. С первыми лучами солнца сотни беженцев отправляются в путь из Сербии в Венгрию по заброшенной железной дороге. Оттуда многие пойдут дальше - в Австрию и Германию. Многокилометровые переходы отнимают у людей последние силы.

  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    В отчаянии на рельсы

    Этот мужчина боится отправки в венгерский лагерь для беженцев, поэтому он бросается с женой и ребенком на железнодорожные пути вокзала Бичке. Сирийская семья думала, что их поезд поедет из Будапешта в Вену. Вместо этого беженцам требуется пройти регистрацию у венгерских чиновников.

  • Беженцы идут по автомагистрали в направлении Австрии.

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Пешком в Австрию

    Сотни беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана решили сами решать свои судьбы и пошли пешком по венгерской автомагистрали в направлении Австрии. Они провели несколько дней на будапештском вокзале в ожидании дальнейшего переезда - и все напрасно. Полиция заблокировала железнодорожную ветку.

  • Беженец с плакатом, на котором изображена Ангела Меркель

    Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

    Меркель как символ надежды

    Главный вокзал Мюнхена. Для многих беженцев, спасающихся от гражданских войн, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) - символ надежд. В отличие от других европейских стран, в Германии беженцы могут чувствовать себя, как дома.

    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


Смотреть видео 02:10

Война в Сирии: ждать ли примирения Эрдогана с Путиным?

Контекст

Лодкой, поездом, пешком: из Сирии в Германию

Сирию и Германию разделяют 3700 километров. Для того, чтобы добраться из одной страны в другую, многим беженцам требуются недели, иногда - месяцы. Опасности подстерегают их по всему пути. (07.09.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Союз Путина и Эрдогана трещит по швам: Европу накроет волна беженцев из Сирии? DW Новости  

Уничтожение главы ИГ: что произошло в Сирии на самом деле  

Реклама

Самые читаемые

В Польше зафиксирован первый случай заражения коронавирусом  

Суперфуд совсем рядом  

Коронавирус в Германии: новые данные и призывы не паниковать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно