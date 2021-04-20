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Альпаками и ламами жителей Германии давно не удивить, но каждый раз такие встречи гарантируют позитивные эмоции и приятные впечатления.
Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…
Состояние 83-летнего духовного лидера последователей тибетского буддизма стабильное, заявил его представитель.
Судебные приставы потребовали до 1 апреля снести стихийно возникший буддистский монастырь возле города Качканар на Урале. Но местные буддисты никуда переезжать не собираются. Репортаж DW.
Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступил в Совете Европы и Европарламенте. Далай-лама призвал европейских политиков не забывать отстаивать права жителей Тибета.
Мигрантов следует пускать в Европу временно, они должны будут вернуться и помочь в восстановлении своих стран, заявил далай-лама. Например, Германия не может стать арабской страной, отметил он.
В Баварии уже вовсю цветут одуванчики. Эта фотография агентства dpa сделана в районе города Кауфбойрена.
Далай-лама призывает разработать системный подход к воспитанию гуманистических ценностей. После терактов в Париже он рассказал DW, почему бог не стал бы решать проблему терроризма.
Евросоюз может стать примером для других регионов мира, заявил тибетский лидер далай-лама в ходе своего визита в Германию.
ЕС соберет экстренный саммит после референдума в Греции. Далай-ламе исполнилось 80 лет.
Духовный лидер Тибета подверг критике методы правления президента России Владимира Путина. Далай-лама уличил главу РФ в желании построить новую Берлинскую стену.
Китайские власти в ближайшие годы намерены заставить тибетских кочевников начать вести оседлый образ жизни.
Лауреаты Нобелевской премии мира призвали Россию, Украину, США и ЕС к мирному разрешению украинского кризиса. Далай-лама, Десмонд Туту, Лех Валенса потребовали остановить насилие в стране.
Капитан немецкой сборной - чемпиона мира по футболу 2014 года - неожиданно заявил об уходе из команды. Он продолжит играть за мюнхенскую "Баварию" - контракт Филиппа Лама с клубом истекает в 2018 году.
Треть религиозных объединений Казахстана ликвидируется, сообщил глава госагентства по делам религий Кайрат Лама Шариф. После перерегистрации останутся лишь те, которые насчитывают не менее 50 последователей.
Немецкая печать комментирует избрание главой "тибетского правительства в изгнании" жителя США Лобсанга Сангая, который будет наделен полномочиями, ранее исполнявшимися духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой.
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