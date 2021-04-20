Далай-лама

Красивый уход капитана победителей ЧМ-2014 по футболу (19.07.2014)

Капитан немецкой сборной - чемпиона мира по футболу 2014 года - неожиданно заявил об уходе из команды. Он продолжит играть за мюнхенскую "Баварию" - контракт Филиппа Лама с клубом истекает в 2018 году.