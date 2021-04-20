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Далай-лама

19.4.2021, Deutschland, Bild des Tages, Familie Bloching läuft mit ihren Lamas, Alpakas und Hund Mogli auf einem Feldweg spazieren.

Зачем немцам ламы и альпаки (фото) 20.04.2021

Альпаками и ламами жителей Германии давно не удивить, но каждый раз такие встречи гарантируют позитивные эмоции и приятные впечатления.
+++++++++ Archiv 1990 ++++++++++++++++ Archivbild vom Juli 1990 zeigt das Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg bei Bonn. Die Bundesregierung hat wegen des geplanten Umzugs nach Berlin den Verkauf ihres seit 1990 genutzten Gästehauses in die Wege geleitet. Der Bund hatte das ehemalige Hotel 1979 gekauft und in den 80er Jahren für 130 Millionen Mark zu einem prunkvollen Haus für seine Staatsgäste umgebaut. Potentielle Käufer müssen dem Bund bis zum Wechsel nach Berlin das Gästehaus für die Unterbringung und Bewirtung ausländischer Staatsgäste zur Verfügung stellen. (zudpa 4014) dpa nur s/w | (c) picture-alliance/dpa/M. Becker

Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории 10.10.2019

Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…
LONDONDERRY, NORTHERN IRELAND - SEPTEMBER 10: His Holiness The Dalai Lama gives a public talk on the theme of 'Compassion in Action' to celebrate 20 years of the Children in Crossfire initiative on September 10, 2017 in Londonderry, Northern Ireland. The Dalai Lama is the patron of the Children in Crossfire charity which was founded by Richard Moore. Mr Moore was blinded by a plastic bullet fired by a British Soldier during the Troubles in Derry. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

В Нью-Дели госпитализирован далай-лама 10.04.2019

Состояние 83-летнего духовного лидера последователей тибетского буддизма стабильное, заявил его представитель.
Februar gemacht hat. Auf den Bildern sind die Stadt Katschkanar, eine gebirgig-bereichende Fabrik in Katschkanar, ein Buddha-Denkmal und ein buddhistischer Stupa (3). Schlüsselworter: Russland, Katschkanar, gebirgig-bereichende Fabrik, Buddha-Denkmal, Yuliya Wischnewetskaya

Месторождение и перерождение: буддисты против Качканарского ГОКа 21.02.2017

Судебные приставы потребовали до 1 апреля снести стихийно возникший буддистский монастырь возле города Качканар на Урале. Но местные буддисты никуда переезжать не собираются. Репортаж DW.
15.09.2016 ++++ Tibetan Spiritual leader, the Dalai Lama (C) speaks during a visit at the city hall in Strasbourg, northeastern France, on September 15, 2016. The Dalai Lama is on a six-day visit to France for the first time in five years. / Copyright: Getty Images/AFP/P. Hertzog

Далай-лама: ЕС должен подвергнуть Пекин конструктивной критике за Тибет 15.09.2016

Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступил в Совете Европы и Европарламенте. Далай-лама призвал европейских политиков не забывать отстаивать права жителей Тибета.
Der Dalai Lama spricht am 12.07.2015 im Kurpark in Wiesbaden (Hessen). Das geistliche Oberhaupt der Tibeter hält sich bis zum kommenden Dienstag in Hessen auf. Foto: Boris Roessler/dpa

Далай-лама: В Европе слишком много мигрантов 31.05.2016

Мигрантов следует пускать в Европу временно, они должны будут вернуться и помочь в восстановлении своих стран, заявил далай-лама. Например, Германия не может стать арабской страной, отметил он.
19.04.2016 *** dpatopbilder Ein Lama liegt am 19.04.2016 auf der Weide eines Lamahofes bei Kaufbeuren (Bayern) hinter blühendem Löwenzahn. Foto: Karl-Josef Hildenbrand /dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/K.J. Hildenbrand

Баварская лама за альпийскими одуванчиками (фото) 20.04.2016

В Баварии уже вовсю цветут одуванчики. Эта фотография агентства dpa сделана в районе города Кауфбойрена.
Dalai Lama auf einer Veranstaltung in der indischen Stadt Jalandhar *** DW-Indien-Korrespondent Murali Krishnan, 14.11.2015

Далай-лама о терроризме: "Бог сказал бы: решайте эту проблему сами" 16.11.2015

Далай-лама призывает разработать системный подход к воспитанию гуманистических ценностей. После терактов в Париже он рассказал DW, почему бог не стал бы решать проблему терроризма.
Der Dalai Lama spricht am 12.07.2015 im Kurpark in Wiesbaden (Hessen). Das geistliche Oberhaupt der Tibeter hält sich bis zum kommenden Dienstag in Hessen auf. Foto: Boris Roessler/dpa

Далай-лама призвал европейцев к единению 12.07.2015

Евросоюз может стать примером для других регионов мира, заявил тибетский лидер далай-лама в ходе своего визита в Германию.

Геофактор коротко: 06.07.2015 15:00 (мск) 06.07.2015

ЕС соберет экстренный саммит после референдума в Греции. Далай-ламе исполнилось 80 лет.
Das geistliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, nimmt am 25.08.2014 in Hamburg an der Veranstaltung «Das Leben meistern durch Geistesschulung» teil. Der Besuch des Dalai Lama dauert bis 26.08.2014. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Далай-лама раскритиковал действия президента России 07.09.2014

Духовный лидер Тибета подверг критике методы правления президента России Владимира Путина. Далай-лама уличил главу РФ в желании построить новую Берлинскую стену.
Screenshot Ausstellung Tibet - Nomaden in Not

Далай-лама посетит в Гамбурге выставку о номадах Тибета 14.08.2014

Китайские власти в ближайшие годы намерены заставить тибетских кочевников начать вести оседлый образ жизни.
Refugees from south-east Ukraine wait after arriving at a refugee camp set up in the Russian border city of Donets'k, in the Rostov region, on August 6, 2014. The number of Ukrainian refugees in this camp which can accommodate 1.000 people, has exceeded 1,500 people, the spokesperson for the regional government, Alexander Titov, said on Wednesday. Some 285,000 people have already fled their homes due to the conflict in east Ukraine, it estimated, with many leaving for other parts of the country, but close to 168,000 seeking sanctuary in Russia. AFP PHOTO / ANDREY KRONBERG (Photo credit should read ANDREY KRONBERG/AFP/Getty Images)

Нобелевские лауреаты призвали к мирному разрешению конфликта на Украине 10.08.2014

Лауреаты Нобелевской премии мира призвали Россию, Украину, США и ЕС к мирному разрешению украинского кризиса. Далай-лама, Десмонд Туту, Лех Валенса потребовали остановить насилие в стране.

Красивый уход капитана победителей ЧМ-2014 по футболу (19.07.2014) 19.07.2014

Капитан немецкой сборной - чемпиона мира по футболу 2014 года - неожиданно заявил об уходе из команды. Он продолжит играть за мюнхенскую "Баварию" - контракт Филиппа Лама с клубом истекает в 2018 году.
Altau Range, Almaty, Kazakhstan, Central Asia pixel

В Казахстане упразднят треть религиозных объединений 12.10.2012

Треть религиозных объединений Казахстана ликвидируется, сообщил глава госагентства по делам религий Кайрат Лама Шариф. После перерегистрации останутся лишь те, которые насчитывают не менее 50 последователей.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Новый лидер тибетцев не затмит Далай-ламу 28.04.2011

Немецкая печать комментирует избрание главой "тибетского правительства в изгнании" жителя США Лобсанга Сангая, который будет наделен полномочиями, ранее исполнявшимися духовным лидером тибетских буддистов Далай-ламой.
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