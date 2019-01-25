 Давосский форум завершился призывом к миру | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.01.2019

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Мир

Давосский форум завершился призывом к миру

49-й Всемирный экономический форум проходил под девизом "Глобализация 4.0". Его президент призвал политиков стремиться к установлению мира - без него невозможно никакое развитие.

Выступление музыкантов на Давосском форуме

В Давосе в пятницу, 25 января, завершил работу 49-й ежегодный Всемирный экономический форум. В последний день мероприятия его председатель, экс-министр иностранных дел Норвегии Борге Бренде призвал политиков к прекращению всех войн и конфликтов. Без достижения мира невозможно ни экономическое, ни социальное развитие, заявил Бренде. Он подчеркнул, что в Давосе за последние дни произошло обсуждение путей выхода из немалого числа конфликтов - в частности, обсуждались ближневосточный конфликт, ядерная программа Северной Кореи и гражданская война в Сирии.

Контекст

Всемирный экономический форум открывается в условиях, когда привычный мировой порядок меняется на глазах. Решение общих проблем надо искать всем вместе, считают организаторы мероприятия. (21.01.2019)

На форуме в Давосе канцлер ФРГ призвала сделать все возможное, чтобы не повторился банковский кризис 2008 года. (23.01.2019)

Меркель - за реформы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступила в Давосе в поддержку реформирования организаций, отвечающих за международное сотрудничество. По ее словам, наряду с Германией целый ряд мировых игроков поддерживает "укрепление многостороннего порядка". Его нарушение привело бы к понижению прогноза всемирного роста, подчеркнула она.

"Думаю, наши национальные интересы должны учитывать интересы других стран", отметила канцлер. Глобальная архитектура международной политики будет работать только в условиях "нашей готовности к компромиссу", уверена Меркель.

Нынешний форум в Давосе проходил в отсутствие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, а также премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Девиз форума был сформулирован как"Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции".

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  • Клаус Шваб

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  • Меры против Эболы

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    Кризис, вызванный лихорадкой Эбола в Западной Африке, доказал значимость борьбы с вирусами. Однако намного большую опасность несут и такие не инфекционные болезни, как диабет. Только в прошлом году от него умерли 5 млн человек. Как мир должен на это реагировать, обсудят президенты Гвинеи и Мали, глава Всемирной организации здравоохранения и многочисленные эксперты.

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    Форум в Давосе: персоны и темы

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    Падение цен на нефть серьезно затрудняет положение нефтедобывающих стран и ставит под вопрос будущее фрекинга. Однако для некоторых низкие цены на нефть - большая удача. Автопроизводители, например, сообщают о рекордных продажах. Обсудить эти вопросы в Давос приедут глава GM Мэри Барра и главы крупных нефтяных и энергетических компаний, а также генеральный секретарь ОПЕК.

  • Джек Ма

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Технологии будущего

    Со своей платформой электронной коммерции Alibaba китаец Джек Ма провел в 2014 году крупнейшее IPO в мировой истории. В Давосе он поговорит с представителями других IT-компаний о том, как технологии меняют нашу жизнь. На форум также приедут топ-менеджеры Microsoft, Yahoo, Google и Facebook.

  • Mission Mare Nostrum Italien

    Форум в Давосе: персоны и темы

    Растущее неравенство

    Всемирный экономический форум - это не только ежегодная встреча богатых и обладающих властью. Здесь будут говорить о разрыве между богатыми и бедными, а также о растущем количестве беженцев. В дискуссии примут участие главы Всемирного банка и ВТО, а также миллиардер Билл Гейтс. На фото африканские беженцы, переправившиеся на лодках на побережье Италии.

  • Давос, место где проводится Всемирный экономический форум

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    За закрытыми дверями

    Политических решений в Давосе принято не будет. Однако нельзя исключать, что некоторые участники форума увезут домой пару новых идей. За закрытыми дверями участники форума совершенно точно заключат или по крайней мере наметят новые сделки. "Три дня Давоса экономят мне месяц командировок", - поделился инвестбанкир, который предпочел остаться неназванным.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

Форум в Давосе: персоны и темы

"Новый глобальный контекст" - такова тема 45-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, который завершится 24 января. Среди 2500 его участников - видные политики и бизнес-лидеры. (20.01.2015)  

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