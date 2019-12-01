 Давка и массовая паника на дискотеке в Бразилии привели к жертвам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.12.2019

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Мир

Давка и массовая паника на дискотеке в Бразилии привели к жертвам

Полиция в Сан-Паулу в погоне за возможными нарушителями ворвалась на вечеринку. В стражей порядка стали бросать бутылки, те применили слезоточивый газ. В давке нескольких человек затоптали до смерти.

Трущобы в Сан-Паулу

Трущобы в Сан-Паулу

Не менее 8 человек погибли на дискотеке в бразильском мегаполисе Сан-Паулу  в ночь на воскресенье, 1 декабря. Еще как минимум семеро посетителей получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. Всего на вечеринке в стиле baile funk присутствовали около 5 тысяч человек.

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На мероприятие ворвалась полиция, преследуя двоих возможных правонарушителей. Присутствующие стали забрасывать стражей порядка камнями и бутылками. Полицейские в ответ применили слезоточивый газ. Началась массовая паника, возникла давка.

Район Параизополис, где произошла трагедия, относится к крупнейшим трущобам Сан-Паулу - фавелам. Baile funk является одним из элементов субкультуры хип-хопа, зародившимся в Рио-де-Жанейро. Вечеринки в этом стиле приобрели в Бразилии большую популярность среди жителей фавел. Такие дискотеки нередко сопровождаются столкновениями противоборствующих преступных группировок или появлением полиции.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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