Давал ли миллионер Лебедев деньги сторонникам "Брекзита"?

Александр Лебедев любит быть в центре внимания. Бывший сотрудник КГБ, а ныне российский бизнесмен с состоянием в несколько сотен миллионов долларов, недавно представил в одном из московских ресторанов свою новую книгу. В ней он разоблачает коррупцию российской элиты. Однако в последнее время Лебедев попадает в заголовки СМИ вовсе не из-за своей литературной деятельности. В Великобритании бизнесмена, владельца газеты Independent и телевизионного канала London Live, а также бывшего владельца газеты Evening Standard подозревают в финансировании выступающей за "Брекзит" Консервативной партии.

Британские СМИ сообщили о том, что в докладе о вмешательстве России в британскую политику, подготовленном парламентским комитетом по разведке, фигурируют имена нескольких российских бизнесменов, в том числе Александра Лебедева. Результаты доклада, однако, официально еще опубликованы не были.

Доклад должен был увидеть свет 10 ноября, однако британское правительство перенесло его публикацию на месяц. Теперь ожидается, что он будет обнародован после парламентских выборов 12 декабря. В интервью DW российский бизнесмен опровергает свое вмешательство в британскую политику.

DW: Я правильно понимаю, что вы хорошо знакомы и даже дружны с Борисом Джонсоном?

Александр Лебедев

Александр Лебедев: Я его знаю, но не дружу с Борисом. Наверное, Женя дружит с ним, я - нет. (Женя - это сын бизнесмена Евгений Лебедев, который, как утверждается, регулярно приглашал Джонсона - тогда министра иностранных дел - на закрытые приемы в замок в итальянской Перудже. - Ред.)

- Когда вы последний раз встречались с Борисом Джонсоном?

- Ну, года два или три назад. Хотя я с ним встречался больше десяти раз, минимум.

- Речь идет о приглашении на вечеринку в ваш замок в Италии?

- Скорее всего, это был день рождения Евгения. Но просто я его там не видел, потому что он был усталый и отдыхал. Вот что я должен на эту тему сказать? Что я его видел или не видел? Если я с ним не разговаривал.

- А когда ваш сын последний раз встречался с Джонсоном?

- Не знаю, это надо его спросить. Они дружат много лет.

- Ваш сын Евгений делал крупные пожертвования Консервативной партии. Это так?

- Я об этом не знаю. У него есть газеты, которые могут теоретически на что-то влиять, но тоже вряд ли он это делает. Это очень сложно. Английские журналисты просто не могут быть подвержены влиянию. Я уверен, что мой сын вряд ли консерваторам, или лейбористам, или кому-нибудь еще жертвует деньги.

- А вы?

- Тем более. Ну что, смеетесь? У меня и денег-то нет.

- Как вы думаете, почему возникла такая информация, такие подозрения?

- Потому что фейкньюс The Guardian придумывает. Потому что The Guardian хочет Корбина избрать премьер-министром, а Бориса с помощью КГБ скомпрометировать. Это же ясно.

- Как вы прокомментируете сообщения СМИ, что в докладе о вмешательстве России в британскую политику, подготовленном парламентским комитетом по разведке, фигурирует ваше имя?

- Давайте подождем. Я потребовал немедленной публикации доклада. А что я буду комментировать, если я его не видел?

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