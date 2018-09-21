 ″Давай поженимся″ по-баварски (фото) | Кадр дня | DW | 19.03.2019

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Кадр за кадром

"Давай поженимся" по-баварски (фото)

Такое необычное предложение вступить в крепкий и законный брак сейчас можно увидеть с высоты птичьего полета в Верхнем Пфальце.

Бавария

Ханбах • "Mogst mi heiran?" - "Хочешь за меня выйти?". Такую надпись на баварском диалекте создал на своем поле фермер Флориан Вайс (Florian Weiß) из Верхнего Пфальца, чтобы предложить руку, сердце и крестьянское хозяйство своей возлюбленной.

Сделал он это, когда осенью сеял ячмень. После того, как ячмень начал всходить, будущий жених пригласил свою девушку взглянуть на поле, поднявшись на тридцатиметровую высоту с помощью автомобильного крана. Как сообщает агентство dpa, свадьба состоится в октябре, то есть ответ был положительным. 

Пару лет назад мы уже сообщали о немецком фермере, изобразившем на поле сердце для своей невесты, а также о другом, выкосившем романтическую фразу, не говоря уже об огромном портрете Ангелы Меркель по случаю 25-летия воссоединения Германии. 

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    Автор: Инга Ваннер


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