"Давай поженимся" по-баварски (фото)

Такое необычное предложение вступить в крепкий и законный брак сейчас можно увидеть с высоты птичьего полета в Верхнем Пфальце.
Ханбах • "Mogst mi heiran?" - "Хочешь за меня выйти?". Такую надпись на баварском диалекте создал на своем поле фермер Флориан Вайс (Florian Weiß) из Верхнего Пфальца, чтобы предложить руку, сердце и крестьянское хозяйство своей возлюбленной.
Сделал он это, когда осенью сеял ячмень. После того, как ячмень начал всходить, будущий жених пригласил свою девушку взглянуть на поле, поднявшись на тридцатиметровую высоту с помощью автомобильного крана. Как сообщает агентство dpa, свадьба состоится в октябре, то есть ответ был положительным.
Пару лет назад мы уже сообщали о немецком фермере, изобразившем на поле сердце для своей невесты, а также о другом, выкосившем романтическую фразу, не говоря уже об огромном портрете Ангелы Меркель по случаю 25-летия воссоединения Германии.
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