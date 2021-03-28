Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Президент Туркмении с 14 февраля 2007 года.
Возглавив Туркмению, Бердымухамедов осуществил ряд реформ в социально-политической и образовательной сферах.
Туркменистан переходит к двухпалатной парламентской системе. Ряд аналитиков увязывает реформы с постепенной подготовкой к передаче власти от многолетнего президента Гурбангулы Бердымухамедова его сыну.
Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына на должность вице-премьера Туркменистана. В обязанности замглавы правительства войдет внедрение цифровой системы и инновационных технологий "во все отрасли производства".
Почему делегация талибов в Ашхабаде заговорила о Трансафганском газопроводном проекте ТАПИ, и какое отношение к этим переговорам имеет Исламабад?
Автовладельцы в Туркмении спешат перекрасить машины в белый цвет. Причиной послужила информация о якобы вводимых Ашхабадом ограничениях для авто других цветов. Для чего это делают?
Проект изменений в конституцию страны предполагает двухпалатный парламент, при этом спикер верхней палаты будет исполнять обязанности президента в случае болезни или смерти главы государства.
Сердар Бердымухамедов возглавил только что созданное министерство промышленности и строительства.
Глава Туркмении снова меняет конституцию страны, на этот раз реформируя структуру парламента. Но зачем двухпалатный парламент, если и однопалатный единогласно голосует за предложения президента?
Одним из методов усиления контроля туркменских силовиков над жителями страны стало требование раз в несколько месяцев предоставлять данные о родных - в том числе умерших. Что происходит в Туркмении?
Слухи в Туркмении больше, чем просто слухи. Тем более, когда речь идет о здоровье президента. И когда обычные каналы коммуникации не работают, власть прибегает к крайним мерам.
Черные списки тех, кому запрещен выезд из Туркмении, пополнились новой категорией. Теперь в них вносят тех, кого подозревают в контакте с зарубежными СМИ и информационными ресурсами.
Туркмения провела импортозамещение продуктов питания. По крайней мере об этом рапортовал вице-премьер. Зачем это понадобилось во время продовольственного кризиса?
Станет ли Туркмения страной быстрого интернета и развитой сотовой связи - и получат ли ее власти современные цифровые технологии контроля за населением? DW разбиралась, зачем Ашхабаду цифровизация.
Сердар Бердымухамедов займет пост заместителя министра иностранных дел. Наблюдатели полагают, что Гурбангулы Бердымухамедов готовит себе преемника.
Основным отличием туркменских выборов стало то, что на избирательных участках были впервые установлены камеры наблюдения. Благодаря им за голосованием в режиме онлайн следили более 24 300 человек.
Около 3,3 миллиона избирателей должны выбрать 125 депутатов Меджлиса. Через два часа после начала голосования явка превысила 24 процента.
Хлеб для населения Туркмении - продукт первейшей необходимости. Как власти допустили его дефицит и резкий рост цен на муку, а также с помощью каких мер выправляют ситуацию - у DW.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact