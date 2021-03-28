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Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркмении с 14 февраля 2007 года.

Возглавив Туркмению, Бердымухамедов осуществил ряд реформ в социально-политической и образовательной сферах.

A view shows a statue of a Turkmen shepherd dog, locally known as Alabai, in Ashgabat, Turkmenistan November 10, 2020. Picture taken November 10, 2020. REUTERS/Vyacheslav Sarkisyan

Туркменистан впервые в истории избрал верхнюю палату парламента 28.03.2021

Туркменистан переходит к двухпалатной парламентской системе. Ряд аналитиков увязывает реформы с постепенной подготовкой к передаче власти от многолетнего президента Гурбангулы Бердымухамедова его сыну.

ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 6, 2019: Turkmenistan s President Gurbanguly Berdimuhamedow during a meeting with Russia s Foreign Minister Sergei Lavrov. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0A01C3

Заместителем президента Туркменистана стал его сын 13.02.2021

Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына на должность вице-премьера Туркменистана. В обязанности замглавы правительства войдет внедрение цифровой системы и инновационных технологий "во все отрасли производства".
22.02.2018. Foto: Shoaib Tanka Shokran, DW-Freelancer Afghanistan is launching the start of TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India) gas pipeline project in western province Herat. These photos show the preparation for the inauguration of the project.

Проект ТАПИ: сколько геополитики в туркменском газе 10.02.2021

Почему делегация талибов в Ашхабаде заговорила о Трансафганском газопроводном проекте ТАПИ, и какое отношение к этим переговорам имеет Исламабад?
GettyImages 114321765 Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov (foreground R) attends an inauguration ceremony for the presidential palace complex 'Oguzkhan' (background) in Ashgabat on May 18, 2011. The palace inaugurated on May 18 in Ashgabat was built by French builder Bouygues group. AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

В Туркмении запрещают авто темного цвета. С чем это связано? 07.07.2020

Автовладельцы в Туркмении спешат перекрасить машины в белый цвет. Причиной послужила информация о якобы вводимых Ашхабадом ограничениях для авто других цветов. Для чего это делают?
12.02.2017+++Ashgabat, Turkmenistan+++ ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 12, 2017: Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow votes in the 2017 presidential election at a polling station. Valery Sharifulin/TASS |

В Туркмении вводят должность для экс-президентов 24.02.2020

Проект изменений в конституцию страны предполагает двухпалатный парламент, при этом спикер верхней палаты будет исполнять обязанности президента в случае болезни или смерти главы государства.
3103063 05/19/2017 Chairman of the Turkmenistan parliament's legal affairs committee Serdar Berdymukhamedov speaks at the plenary meeting of the 9th International Economic Summit 'Russia - Islamic World: KazanSummit2017' in Kazan. Maksim Bogodvid/Sputnik Foto: Maksim Bogodvid/Sputnik/dpa |

Президент Туркмении назначил своего сына министром 08.02.2020

Сердар Бердымухамедов возглавил только что созданное министерство промышленности и строительства.
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Новый проект Бердымухамедова: зачем Туркмении двухпалатный парламент? 01.10.2019

Глава Туркмении снова меняет конституцию страны, на этот раз реформируя структуру парламента. Но зачем двухпалатный парламент, если и однопалатный единогласно голосует за предложения президента?
12.02.2017+++ ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 12, 2017: Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow votes in the 2017 presidential election at a polling station. Valery Sharifulin/TASS |

Зачем от жителей Туркмении требуют справки о живых и мертвых родственниках? 25.08.2019

Одним из методов усиления контроля туркменских силовиков над жителями страны стало требование раз в несколько месяцев предоставлять данные о родных - в том числе умерших. Что происходит в Туркмении?
12.02.2017+++ ASHGABAT, TURKMENISTAN - FEBRUARY 12, 2017: Turkmenistan's President Gurbanguly Berdimuhamedow votes in the 2017 presidential election at a polling station. Valery Sharifulin/TASS |

Власти Туркмении начали борьбу с вредными слухами 15.06.2019

Слухи в Туркмении больше, чем просто слухи. Тем более, когда речь идет о здоровье президента. И когда обычные каналы коммуникации не работают, власть прибегает к крайним мерам.
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Как Ашхабад оберегает туркмен от контактов с "центрами идеологических диверсий" 15.02.2019

Черные списки тех, кому запрещен выезд из Туркмении, пополнились новой категорией. Теперь в них вносят тех, кого подозревают в контакте с зарубежными СМИ и информационными ресурсами.
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Зачем Ашхабаду импортозамещение мяса, рыбы и молока 17.01.2019

Туркмения провела импортозамещение продуктов питания. По крайней мере об этом рапортовал вице-премьер. Зачем это понадобилось во время продовольственного кризиса?
25.05.2015+++ Young Turkmen men and women take part in an opening ceremony of the first monument to Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov in Ashgabat on May 25, 2015. AFP PHOTO / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

Цифровизация Туркмении: зачем Ашхабаду быстрый интернет? 31.10.2018

Станет ли Туркмения страной быстрого интернета и развитой сотовой связи - и получат ли ее власти современные цифровые технологии контроля за населением? DW разбиралась, зачем Ашхабаду цифровизация.
3103063 05/19/2017 Chairman of the Turkmenistan parliament's legal affairs committee Serdar Berdymukhamedov speaks at the plenary meeting of the 9th International Economic Summit 'Russia - Islamic World: KazanSummit2017' in Kazan. Maksim Bogodvid/Sputnik Foto: Maksim Bogodvid/Sputnik/dpa |

Президент Туркмении назначил сына на пост в правительстве 31.03.2018

Сердар Бердымухамедов займет пост заместителя министра иностранных дел. Наблюдатели полагают, что Гурбангулы Бердымухамедов готовит себе преемника.
25.03.2018 *** A woman casts her ballot during the parliamentary elections in Ahgabat on March 25, 2018. Voting was underway in Turkmenistan in a parliamentary election which could indicate a path towards hereditary succession in the authoritarian, gas-rich former Soviet state. A total of 284 candidates are competing for 125 seats in parliament, but only one stands out from the crowd -- Serdar Berdymukhamedov, son of all-powerful President Gurbanguly Berdymukhamedov. / AFP PHOTO / Igor SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images)

В Туркмении завершились парламентские выборы 25.03.2018

Основным отличием туркменских выборов стало то, что на избирательных участках были впервые установлены камеры наблюдения. Благодаря им за голосованием в режиме онлайн следили более 24 300 человек.
A woman registers for voting in a parliamentary Election in Ashgabat December 15, 2013. Turkmenistan holds its first multi-party parliamentary election in its post-Soviet history on Sunday with all the candidates running on the same political line as strongman leader President Kurbanguly Berdymukhamedov. REUTERS/Marat Gurt (TURKMENISTAN - Tags: POLITICS ELECTIONS)

В Туркмении проходят парламентские выборы 25.03.2018

Около 3,3 миллиона избирателей должны выбрать 125 депутатов Меджлиса. Через два часа после начала голосования явка превысила 24 процента.
Eine Straßenkehrerin, die sich mit einem Tuch vor dem Mund gegen Wüstenstaub schützt, steht vor dem Präsidentenpalast in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad (Foto vom November 2005). In der einzigen Präsidentenwahl des unabhängigen Turkmenistan ließ sich Turkmenbaschi, der mit bürgerlichem Namen Saparmurat Nijasow heißt, 1992 mit fabelhaften 99,5 Prozent als Staatsführer bestätigen und sich später gar auf Lebenszeit ernennen. Die Republik Turkmenistan zählt zu den Ländern mit den größten Gas- und Ölvorkommen weltweit. Foto: Sebastian Fuchs (zu dpa Reportage: Im stalinistischen Disneyland: Leben unter dem Diktator Turkmenbaschi vom 27.12.2005) +++(c) dpa - Report+++

Дефицит муки в Туркмении: хочешь хлеба - заплати за воду 21.02.2018

Хлеб для населения Туркмении - продукт первейшей необходимости. Как власти допустили его дефицит и резкий рост цен на муку, а также с помощью каких мер выправляют ситуацию - у DW.
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