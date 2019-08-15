 Гулять - так гулять! В Дрездене отмечают юбилей 40-дневной свадьбы (фото) | Кадр дня | DW | 26.08.2019

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Кадр за кадром

Гулять - так гулять! В Дрездене отмечают юбилей 40-дневной свадьбы (фото)

В саксонской столице Дрездене отметили 300-летний юбилей начала самой роскошной свадьбой в истории.

Дрезден

Дрезден • В саксонскую столицу Дрезден в минувшие выходные вернулись барочные времена. Здесь торжественно отметили 300-летний юбилей начала свадьбы саксонского принца Фридриха Августа II (Friedrich August II) и Марии Йозефы Австрийской (Maria Josepha von Österreich) - дочери императора Священной Римской империи Иосифа I (Joseph I).

Дрезден

Фридрих Август II был единственным законным сыном и наследником курфюрста Саксонии Августа Сильного (August der Starke). Позже помимо этого титула он также станет королем польским и великим князем литовским под именем Августа III Саксонца (August III).

Дрезден

Триста лет назад торжества, которые позже назвали самой роскошной свадьбой в истории, продолжались целых 40 дней, начавшись с прибытия пары в город по Эльбе на роскошной гондоле. Одним из главных событий стал "Праздник Венеры", состоявшийся в Большом саду 6 сентября 1719 года, который по случаю юбилея также будет реконструирован.

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    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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