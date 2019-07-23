 Гуд бай, Тереза Мэй! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.07.2019

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Культура и стиль жизни

Гуд бай, Тереза Мэй!

Тереза Мэй покидает пост премьер-министра Великобритании. В историю она войдет не только как сильный политик, но и как стильная женщина. Особенно ее туфли стали притчей во языцех.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Занимавшая шесть лет должность министра внутренних дел Великобритании Тереза Мэй в 2016 году сменила Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра и во главе правящей Консервативной партии. Сравнение с Маргарет Тэтчер напрашивается само собой и активно используется в британских СМИ: Терезу Мэй называли новой "железной леди" Соединенного королевства.

  • Тереза Мэй и Дэвид Камерун

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Леди в красном

    В ее гардероб входили костюмы и платья довольно вызывающих, во всяком случае, для политика, цветов и орнаментов. Экстравагантный стиль Терезы Мэй давно уже обсуждает британская общественность. Незадолго до вступления главы МИД в должность премьера бурный ажиотаж в социальных сетях вызвало одно ее красное платье, которое показалось чересчур легкомысленным некоторым наблюдателям.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Неординарные туфельки

    Но наибольший ажиотаж вызывала обувь теперь уже бывшего председателя британского правительства. Тереза Мэй подбирает туфельки к своим элегантным нарядам с неординарным, но всегда безупречным вкусом.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Телесный эпатаж

    Предумышленно или случайно, но платье с орнаментом ацтеков спровоцировало в светской хронике Великобритании целый скандал, потому что орнамент телесного цвета наводит на неподобающие мысли о теле, обнаженном в пикантных местах.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Леди от шляпки до туфель

    При всей его неординарности стилю Терезы Мэй в первую очередь присуща все-таки элегантность. И в этом она не уступает самой Маргарет Тэтчер, которая умела вести себя и выглядеть так, что ее образ сегодня, как и три десятилетия назад, считается эталоном классического стиля.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Каблук как символ власти

    Если символом власти Маргарет Тэтчер была ее знаменитая черная сумочка прямоугольной формы, то символом власти бывшего лидера британских консерваторов вполне могли бы стать ее экстравагантные туфли.

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Британия под шпилькой

    Как только стало известно о назначении Терезы Мэй новым премьером в 2016 году, британская газета The Sun опубликовала на первой странице фотографии ведущих политиков тори под двусмысленным заголовком "Heel, Boys". "Heel" означает "каблук" и "к ноге". Вот и получается: "Мальчики, к ноге!"

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Туфли со смыслом

    Впрочем, предпочтение Тереза Мэй отдавала все-таки туфлям на низком каблуке, часто украшенным стразами. Видимо, для большей убедительности и устойчивости в политических баталиях...

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Любимый мотив

    Помимо страз и металлических шипов на туфлях Тереза Мэй очень любит леопардовые орнаменты и охотно комбинирует и то и другое сразу.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Стратегия стиля

    Тереза Мэй отрицает наличие стратегии в выборе гардероба. "Я женщина, которая любит платья и туфли", - говорила она публично. Однако, в день избрания в члены Палаты общин в 1997 году она появилась в костюме а-ля Тэтчер с той многозначительной разницей, что юбка Мэй не закрывала коленей. Лишь много позднее новая "железная леди" начала вносить вольности в имидж, созданный ее предшественницей.

  • Тереза Мэй, июль 2019 года

    Стильные наряды второй "железной леди"

    До свидания, Тереза Мэй!

    Преемником Терезы Мэй станет бывший глава британского МИДа Борис Джонсон. Официально она покидает свой пост премьер-министра 24 июля. Но о ее неординарных нарядах будут еще долго вспоминать.

    Автор: Элла Володина


  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Занимавшая шесть лет должность министра внутренних дел Великобритании Тереза Мэй в 2016 году сменила Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра и во главе правящей Консервативной партии. Сравнение с Маргарет Тэтчер напрашивается само собой и активно используется в британских СМИ: Терезу Мэй называли новой "железной леди" Соединенного королевства.

  • Тереза Мэй и Дэвид Камерун

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Леди в красном

    В ее гардероб входили костюмы и платья довольно вызывающих, во всяком случае, для политика, цветов и орнаментов. Экстравагантный стиль Терезы Мэй давно уже обсуждает британская общественность. Незадолго до вступления главы МИД в должность премьера бурный ажиотаж в социальных сетях вызвало одно ее красное платье, которое показалось чересчур легкомысленным некоторым наблюдателям.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Неординарные туфельки

    Но наибольший ажиотаж вызывала обувь теперь уже бывшего председателя британского правительства. Тереза Мэй подбирает туфельки к своим элегантным нарядам с неординарным, но всегда безупречным вкусом.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Телесный эпатаж

    Предумышленно или случайно, но платье с орнаментом ацтеков спровоцировало в светской хронике Великобритании целый скандал, потому что орнамент телесного цвета наводит на неподобающие мысли о теле, обнаженном в пикантных местах.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Леди от шляпки до туфель

    При всей его неординарности стилю Терезы Мэй в первую очередь присуща все-таки элегантность. И в этом она не уступает самой Маргарет Тэтчер, которая умела вести себя и выглядеть так, что ее образ сегодня, как и три десятилетия назад, считается эталоном классического стиля.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Каблук как символ власти

    Если символом власти Маргарет Тэтчер была ее знаменитая черная сумочка прямоугольной формы, то символом власти бывшего лидера британских консерваторов вполне могли бы стать ее экстравагантные туфли.

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Британия под шпилькой

    Как только стало известно о назначении Терезы Мэй новым премьером в 2016 году, британская газета The Sun опубликовала на первой странице фотографии ведущих политиков тори под двусмысленным заголовком "Heel, Boys". "Heel" означает "каблук" и "к ноге". Вот и получается: "Мальчики, к ноге!"

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Туфли со смыслом

    Впрочем, предпочтение Тереза Мэй отдавала все-таки туфлям на низком каблуке, часто украшенным стразами. Видимо, для большей убедительности и устойчивости в политических баталиях...

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Любимый мотив

    Помимо страз и металлических шипов на туфлях Тереза Мэй очень любит леопардовые орнаменты и охотно комбинирует и то и другое сразу.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Стратегия стиля

    Тереза Мэй отрицает наличие стратегии в выборе гардероба. "Я женщина, которая любит платья и туфли", - говорила она публично. Однако, в день избрания в члены Палаты общин в 1997 году она появилась в костюме а-ля Тэтчер с той многозначительной разницей, что юбка Мэй не закрывала коленей. Лишь много позднее новая "железная леди" начала вносить вольности в имидж, созданный ее предшественницей.

  • Тереза Мэй, июль 2019 года

    Стильные наряды второй "железной леди"

    До свидания, Тереза Мэй!

    Преемником Терезы Мэй станет бывший глава британского МИДа Борис Джонсон. Официально она покидает свой пост премьер-министра 24 июля. Но о ее неординарных нарядах будут еще долго вспоминать.

    Автор: Элла Володина


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