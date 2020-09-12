 Гуд бай, ГДР: немецкие фильмы про штази, Траби и жизнь других | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 01.10.2020

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Кино

Гуд бай, ГДР: немецкие фильмы про штази, Траби и жизнь других

30 лет назад Германия вновь стала единым государством. Узнать, что именно тогда произошло, можно из учебников. Или из фильмов и сериалов. Подборка DW: от шпионского боевика до мультика.

Кадр из фильма Гуд бай, Ленин!

Мать впадает в кому и пропускает падение Берлинской стены. А когда она приходит в себя, то думает, что живет в прежней стране. Поскольку стресс ей противопоказан, сын всеми силами старается скрыть перемены и возродить социалистическую ГДР на 79 квадратных метрах своей квартиры. Немецкая трагикомедия "Гуд бай, Ленин!" ("Good Bye, Lenin!") с Даниэлем Брюлем (Daniel Brühl) в главной роли - самый известный немецкий фильм, посвященный воссоединению Германии. В нашей подборке - другие фильмы, из которых можно узнать об этом эпохальном историческом событии.

Телесериал "Германия"

После шпионского боевика и политического триллера "Германия-83" ("Deutschland 83") и его сиквела "Германия -86" к 30-летию германского единства видео-сервис Amazon Prime выпустил продолжение. Чтобы спасти свою больную мать, молодой восточногерманский пограничник Мартин Раух становится секретным агентом в бундесвере и пытается получить доступ к документам НАТО. Его отправляют на задания в разные уголки мира.

Кадр из фильма Германия-83

Кадр из фильма "Германия-83"

В конце концов он вновь оказывается в Восточной Германии. В сериале "Германия-89" мы видим ГДР на грани краха, а Мартин Раух переживает свое последнее немецко-немецкое приключение.

"Улица Борнхольмер"

Трагикомедия "Bornholmer Straße" Кристиана Швохова (Christian Schwochow), снятая в 2014 году для немецкого телевидения, c большой точностью рассказывает об исторической ночи, которая повлекла за собой воссоединение Германии.

9 ноября 1989 года Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski), один из лидеров Социалистической единой партии Германии, объявил, что все граждане ГДР теперь могут беспрепятственно пересекать границу с ФРГ. Эта новость застает главного героя фильма, старшего лейтенанта Харальда Шефера, врасплох. Как начальник КПП на Улице Борнхольмер и патриот ГДР он обязан охранять границу. Но накаленная обстановка у пропускного пункта, куда хлынула толпа восточных берлинцев, заставляет его действовать не по инструкции. Фильм был назван в Германии телесобытием 2014 года.

"Берлинcкий блюз"

Действие в фильме "Herr Lehmann" (2003) режиссера Леандера Хауссмана (Leander Haußmann) происходит осенью 1989 года. Почти 30-летний Франк Леман работает барменом в Западном Берлине. Его жизненная ситуация конфликтует с ожиданиями родителей и провоцирует кризис. А тут еще и Стена пала… Фильм по роману Свена Регенера (Sven Regener) критики рекомендуют смотреть пессимистам и циникам. За художественные достоинства он был удостоен Немецкой кинопремии.

"Вперед, Траби!"

Лето 1990-го. Семья Штруц живет в Восточной Германии, где-то под Лейпцигом, и впервые совершает вылазку в "капиталистическую" западную часть страны.

​​​​Кадр из фильма Вперед, Траби

​​​​​​Кадр из фильма "Вперед, Траби"

Дальше полная приключений поездка на старом "Трабанте" ведет в Неаполь, на посещение которого семейство вдохновил великий Гёте. Комедия Петера Тимма (Peter Timm) "Go Trabi Go", снятая в 1991 году, стала одним из первых фильмов о воссоединении Германии. Фильм с большим успехом шел в кинотеатрах по всей стране и был номинирован на Немецкую кинопремию.

"Жизнь других"

Лауреат премии "Оскар", драматический триллер "Das Leben der Anderen" - дебютная работа немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck) о систематических слежках, запугивании и унижениях, которым подвергались граждане ГДР. Фильм рассказывает историю агента службы безопасности ГДР "штази".

Герду Вислеру поручили прослушивать квартиру драматурга Георга Дреймана и его подруги, которых подозревают в симпатии к капиталистическому режиму Западной Германии.

Кадр из фильма Жизнь других

Кадр из фильма "Жизнь других"

Но чем больше Вислер погружается в интимный мир творческой пары, тем больше он сомневаться в правомочности режима, сочувствует своим "подопечным" и пытается им тайно помочь. Лишь после падения Стены драматург узнает правду и посвящает Вислеру роман.

Волшебная история воссоединения

Мультипликационный фильм "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" (название можно перевести как "Фритци - волшебная история воссоединения") в доступной для детей форме рассказывает о мирной революции в Лейпциге, положившей начало воссоединению Германии. После летних каникул в Венгрии девочка по имени Софи не вернулась в школу, а сбежала с мамой на Запад. Не зная об этом, ее подруга Фритци пытается ее розыскать и становится свидетельницей протестов в городе. Фильм режиссеров Ральфа Кукулы (Ralf Kukula) и Маттиаса Бруна (Matthias Bruhn) был снят в 2019 году по книге Ханны Шотт (Hanna Schott).

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    Ребята из Айхсфельда держат черно-красно-золотое полотнище без эмблем - государственный флаг Германии после объединения ФРГ и ГДР. Снимок сделан в начале января 1990 года перед маршем протеста, организованном на бывшей границе Тюрингии и Нижней Саксонии. Восточные немцы выступили против вмешательства Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) в процесс последних выборов в Народную палату ГДР.

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    Общая валюта

    Лето 1990 года. Объединение страны еще не состоялось, но Deutsche Bank уже открыл свое представительство в восточногерманском Мюльхаузене. Поначалу оно располагалось в запечатленном на снимке автобусе. В Эрфурте к тому времени уже работали два филиала другого западногерманского банка - WestLB. И вскоре на территории ГДР вошла в обращение немецкая марка ФРГ.

  • Иллюзорный мир

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    После 1 июля 1990 года, когда на всей территории пока еще существовавшей ГДР официально ввели немецкую марку ФРГ, один за другим начали открываться торговые центры. Для восточных немцев это был новый, похожий на сказку мир. Но красовавшиеся на витринах товары были им не по карману: хотя официальный курс марки ГДР к марке ФРГ составлял 1:1, в реальности западная марка стоила двух восточных.

  • Символ капитализма

    Встреча двух миров: жизнь немцев в первый год германского единства

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    Катарине Ф. улыбнулось счастье: уже в 1989 году этой девочке, а тогда ей было шесть лет, подарили на Рождество куклу Барби. На дорогую игрушку родители решили потратить часть небольшой "приветственной премии", выдававшейся жителям бывшей ГДР по случаю падения Берлинской стены. Как на востоке, так и на западе страны далеко не каждый пребывал в эйфории от создания валютного союза между ФРГ и ГДР.

  • Кока-кола вместо Ленина

    Встреча двух миров: жизнь немцев в первый год германского единства

    Кока-кола вместо Ленина

    Старая "социалистическая" обстановка и - покрывало с символикой кока-колы... На протяжении четырех десятилетий эта символика считалась в ГДР олицетворением вражеской идеологии. Так что для некоторых, как для героини фильма "Гуд бай, Ленин!", вид красующихся рядом с памятниками Ленину плакатов с рекламой кока-колы оборачивался шоком.

  • Новый дизайн

    Встреча двух миров: жизнь немцев в первый год германского единства

    Новый дизайн

    В ГДР отнюдь не всем производителям удалось приспособиться к реструктуризации системы "народных предприятий" (Volkseigene Betriebe, VEB) и их преобразованию в рыночные структуры. Многие не выдержали конкуренции и обанкротились. Один из заводов попытался утвердиться на рынке, перейдя на выпуск дизайнерских телевизоров (на снимке). Но десять лет спустя его все равно поглотила крупная компания.

  • Полистать секретную картотеку МГБ ГДР

    Встреча двух миров: жизнь немцев в первый год германского единства

    Полистать секретную картотеку МГБ ГДР

    А этот прибор как ни один другой олицетворяет политическую систему ГДР. Устройство KG II служило для перелистывания сброшюрованных листов секретной картотеки министерства госбезопасности ГДР – "штази". В ней содержались данные о людях, штатно или внештатно работавших на МГБ ГДР. В 1992 году в Германии принят закон, обеспечивший доступ к документам "штази" для обычных граждан.

  • Оборотная сторона медали

    Встреча двух миров: жизнь немцев в первый год германского единства

    Оборотная сторона медали

    Этот пострадавший от пожара телефон - тоже свидетель истории. В первые годы после падения Берлинской стены в Германии резко возрастает число преступлений с праворадикальной подоплекой. В ноябре 1992 года в результате теракта неонацистов погибают три человека в Мёльне (Шлезвиг-Гольштейн). В стране проходят акции протеста. Преступники приговорены к длительным срокам тюремного заключения.

  • Воссоединение по-другому

    Встреча двух миров: жизнь немцев в первый год германского единства

    Воссоединение "по-другому"

    В год 25-летия воссоединения Германии вспоминается многое. Например, символический эпизод, когда друг в друга врезались легендарная восточногерманская малолитражка Trabant и западногерманский автомобиль B91. Выставка в Немецком историческом музее (Deutsches Historisches Museum) в Берлине открыта до 3 января 2016 года.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Наталия Королева


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