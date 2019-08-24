Гудков обжаловал в Верховном суде недопуск до выборов в Мосгордуму

Политик Дмитрий Гудков подал апелляцию в Верховный суд из-за отказа зарегистрировать его кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов. "Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию. Сила в правде", - добавил Обухов.

Гудков подал апелляцию через представителей, сам он находится сейчас под арестом. 30 июля Тверской суд Москвы назначил политику 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции. 23 августа Коптевский районный суд добавил еще 10 суток ареста.

Решения Верховного суда по тому же поводу сейчас ожидает муниципальный депутат Юлия Галямина. А 13 августа Верховный суд окончательно отказал в участии в выборах директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Единственный кандидат, которому удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму - представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

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