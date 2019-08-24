 Гудков обжаловал в Верховном суде недопуск до выборов в Мосгордуму | Новости из Германии о России | DW | 24.08.2019

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Россия

Гудков обжаловал в Верховном суде недопуск до выборов в Мосгордуму

Дмитрий Гудков подал апелляцию в Верховный суд через представителей, сам он находится под административным арестом. В общей сложности политик получил уже 40 суток ареста.

Дмитрий Гудков на митинге

Политик Дмитрий Гудков подал апелляцию в Верховный суд из-за отказа зарегистрировать его кандидатом на выборах в Мосгордуму. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов. "Не питаем иллюзий, но последовательно гнем свою линию. Сила в правде", - добавил Обухов.

Контекст

Верховный суд России оставил в силе решение Мосгорсуда, 2 августа отказавшего Жданову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Тем временем самого политика забыли отвезти в спецпреемник. (13.08.2019)

Городские власти ответили отказом в проведении акций 31 августа всем заявителям, сославшись на вероятные помехи движению пешеходов, сообщила Любовь Соболь. (22.08.2019)

Гудков подал апелляцию через представителей, сам он находится сейчас под арестом. 30 июля Тверской суд Москвы назначил политику 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции. 23 августа Коптевский районный суд добавил еще 10 суток ареста.

Решения Верховного суда по тому же поводу сейчас ожидает муниципальный депутат Юлия Галямина. А 13 августа Верховный суд окончательно отказал в участии в выборах директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. Единственный кандидат, которому удалось оспорить отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму - представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

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