 Гудков и его соратники вышли из ″Гражданской инициативы″ | Новости из Германии о России | DW | 30.03.2020

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Россия

Гудков и его соратники вышли из "Гражданской инициативы"

Политик объяснил свое решение невозможностью зарегистрировать "Партию перемен". Гудков и его соратники вышли из партии и начали подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.

Дмитрий Гудков на митинге в Москве, 2019 год

Дмитрий Гудков на митинге в Москве, 2019 год

Политик Дмитрий Гудков и его соратники вышли из "Партии перемен" (официальное название "Гражданская инициатива") и начали подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам. Об этом Гудков сообщил в своем Telegram-каналев понедельник, 30 марта.

По словам политика, он и его единомышленники решили выйти из партии из-за отказа министерства юстиции РФ зарегистрировать ее. "Министерство юстиции отказывается зарегистрировать "Партию перемен". Мы больше не будем бороться с Минюстом за ее юридическое существование", - написал Гудков.

Политик напомнил, что он вместе с соратниками на протяжении двух лет безуспешно пытался зарегистрировать "Партию перемен" на месте "Гражданской инициативы", "поменяв название и обновив команду". Партия, по его словам, провела несколько съездов и сдала "множество отчетности", но Верховный суд все равно отказал в ее регистрации. "Источники в Минюсте прямо сказали, что есть политическое решение закрыть партию во главе с Гудковым", - пояснил политик.

Подготовка к выборам в Госдуму

Как сообщил Дмитрий Гудков, он и его команда планирует начать подготовку к выборам в Госдуму в 2021 году по одномандатным округам, "чтобы не мешать однопартийцам бороться за сохранение структуры и участвовать в выборах". При этом политик отметил, что из-за эпидемии коронавируса он и его соратники пока не могут проводить встречи и другие мероприятия.

О создании "Партии перемен" было объявлено в марте 2018 года. Первоначально сообщалось, что ее возглавят Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, но в итоге председателем стал Гудков. Партия создавалась на основе "Гражданской инициативы". В конце ноября 2019 года Минюст РФ отказал в переименовании партии, то есть в ее регистрации. По мнению Собчак, отказ был политически мотивированным.

В январе 2020 года деятельность партии была приостановлена решением Верховного суда.

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