''Грязный'' стриминг: как смотреть кино

Забота о климате сегодня в тренде, как и стриминговые сервисы, популярность которых во время пандемии стремительно растет. В одной только Германии спрос на потоковые мультимедиа в марте 2020 года увеличился на 30 процентов (по сравнению с февралем). Но то, что удобно и интересно зрителю, вредит окружающей среде. Как более экологично стримить любимые сериалы, концерты и вебинары?

Федеральное ведомство по охране окружающей среды вместе с учеными Общества Фраунгофера провели исследование в рамках проекта "Green Cloud-Computing", которое показало, что стриминг стримингу рознь. Тот, у кого в квартире подключен оптоволоконный интернет и кто смотрит кино дома на диване, может делать это с чистой совестью. За одним исключением, к которому вернемся позже. За час просмотра видео в формате HD выделяется два грамма углекислого газа. Интернет по медной витой паре увеличивает углеродный след в два раза: например, высокоскоростное соединение DSL уже приводит к четырем граммам CO2 за час.

Мобильный стриминг вреднее всего

Для одного человека - это "всего несколько минут видео", но в сумме наше поведение в интернете оказывает существенное воздействие на климат. Использование цифровых технологий по выбросам углерода превзошло авиаполеты. Как выяснили французские исследователи из организации The Shift Projekt, на воздушный транспорт в мировом масштабе приходится два с половиной процента выбросов CO2, на трансфер данных - почти четыре процента. 60 процентов этих данных - онлайн-видео.

Мобильный стриминг - самый вредный для экологии

Движущиеся картинки требуют огромного расхода электроэнергии, производство которой приводит к эмиссии СО2. Лютц Штоббе (Lutz Stobbe) из Института микроэлектроники Общества Фраунгофера подчеркивает, что как раз технология передачи данных имеет решающее значение для экологии. Хуже всего - мобильный стриминг. Строения, растительность, погодные условия ослабляют сигнал. Для хорошей мобильной связи требуется повышение мощности. От просмотра фильма на смартфоне или планшете c включенной настройкой интернета 4G (LTE) углеродный след достигает 13 граммов. Но по-настоящему "грязный" стриминг - это стриминг с использованием беспроводной технологии третьего поколения. При режиме сети 3G, которую любят, в частности, дачники, выброс углекислого газа в атмосферу составляет 90 граммов в час!

Какая картинка экологичнее?

Для защиты климата стримить в открытой сети WiFi полезнее, чем в мобильном интернете. Но помимо способа передачи данных важно и само устройство для просмотра видео. Стриминг на огромном экране из-за высокого энергопотребления даже с "зеленым" оптоволокном нарушает экобаланс. Как и трансляция видео с игровых консолей.

Принести пользу окружающей среде можно также, если смотреть видео в более низком разрешении. Разница между форматами HD и Ultra HD на компактном экране для глаза незаметна, а для экологии существенна: объем трафика данных при втором варианте в 10 раз больше. То же касается и картинки на видео-конференциях, которые из-за карантинных мер заменили живое общение с коллегами.

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