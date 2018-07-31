 ″Грязные танцы″ в Берлине (фото) | Кадр дня | DW | 01.08.2018

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Кадр за кадром

"Грязные танцы" в Берлине (фото)

В берлинском филиале Музея мадам Тюссо открыт раздел, посвященный фильму "Dirty Dancing". В прошлом году исполнилось 30 лет его выхода на экраны.

Берлин

Эта фотография была сделана во время вечеринки, посвященной новому разделу экспозиции. Рядом с восковой фигурой Патрика Суэйзи позирует немецкая актрисса Зина Ткоч (Sina Tkotsch).

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    Автор: Максим Нелюбин



Даниэль Брюль и его путь в кино

  • Даниэль Брюль

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    Даниэль Брюль и его путь в кино

    Даниэль Брюль родился в Барселоне в семье немецкого телережиссера и испанской учительницы. У него двое братьев. Детство и юность прошли в Кельне. Сниматься он стал рано. Поначалу это были "мыльные оперы". Но потом пришло и большое кино. На фото - сцена из немецкой комедии "Иди себе с Богом" (2002), где Брюль сыграл юного монаха. За эту роль он удостоен премии Немецкой киноакадемии.

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    У Даниэля масса увлечений. Он много читает, занимается спортом, говорит на пяти языках, а еще - ведет ресторанный бизнес. Наполовину испанец, Брюль всегда обожал тапас. Но тортильи и бандерильи в берлинских ресторанах ему не нравились. И однажды артист решил открыть свой тапас-бар в столичном районе Кройцберг.

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    Автор: Наталия Королева


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