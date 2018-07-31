"Грязные танцы" в Берлине (фото)

В берлинском филиале Музея мадам Тюссо открыт раздел, посвященный фильму "Dirty Dancing". В прошлом году исполнилось 30 лет его выхода на экраны.
Эта фотография была сделана во время вечеринки, посвященной новому разделу экспозиции. Рядом с восковой фигурой Патрика Суэйзи позирует немецкая актрисса Зина Ткоч (Sina Tkotsch).
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Пополнение в берлинском филиале Музея мадам Тюссо на бульваре Унтер-ден-Линден.
"Футболистом года" по версии ФИФА он не стал, но это нисколько не уменьшает его заслуг.
Йоахим Гаук стал первым президентом Германии, с которого слеплена копия для музея восковых фигур Мадам Тюссо. Эта копия стоит в берлинском филиале музея.
Гонконгская художница Хлое Ка Кей Яу очень любит и кофе, и кафе. Свои эскизы из Берлина она собрала в специальный путеводитель - "Caffeinated Sketchbook".