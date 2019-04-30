Грязная нефть из РФ: дружба дружбой, а транзит приостановим

Беларусь полностью остановила прием загрязненной нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба". Сергей Елкин - о реакции Минска на техногенную аварию в РФ.
Беларусь приостановила прием нефти по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не вытеснят всю некачественную нефть. Между тем в России заявляют об умышленном загрязнении нефти. (30.04.2019)
В Самаре в офисах ряда частных организаций проводятся следственные действия. Вброс хлоридов предположительно осуществлялся через узел учета, принадлежащий "Самартранснефть-Терминал". (26.04.2019)
Беларусь собирается до конца 2019 года начать закупать нефть помимо России и из других стран. Эксперты оценили для DW возможные варианты и их конкурентоспособность. (29.04.2019)