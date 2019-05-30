 Грязная нефть в ″Дружбе″: как это было (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.06.2019

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Россия

Грязная нефть в "Дружбе": как это было (фотогалерея)

Срыв графика поставок в Европу, требования компенсаций, угроза коррозии в трубах и на НПЗ: DW рассказывает об истории и последствиях загрязнения главного нефтепровода России.

  • Нефтепровод Дружба в Венгрии

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Клиенты нефтепровода - пять стран ЕС

    Нефть - главный экспортный товар России. Основной рынок сбыта для РФ - Евросоюз. Важнейший наземный канал поставок в ЕС- система трубопроводов "Дружба". СССР соорудил ее в 1960-е годы для обеспечения топливом социалистических стран. Сегодня по северной ветке снабжаются Польша и Германия, по менее крупной южной - Венгрия, Словакия и Чехия. На снимке: резервуары НПЗ в Сазхаломбатте близ Будапешта.

  • Проверка качества нефти

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    19 апреля: Беларусь бьет тревогу

    Ключевая транзитная страна для "Дружбы"- Беларусь: вблизи города Мозырь поступающая из России нефть распределяется в северную и южную ветки. 19 апреля 2019 года белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявляет, что в последние дни резко ухудшилось качество российской экспортной смеси Urals. Содержание в ней хлорорганики в десятки раз превышает норму: 150-300 ppm вместо максимально допустимых 10 ppm.

  • Рабочий на белорусском участке Дружбы

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    24-25 апреля: нефтепровод парализован

    Польша, а затем Беларусь останавливают "Дружбу" 24 апреля, день спустя Украина прекращает транзит по южной ветке. Товар из России загрязнен дихлорэтаном. Это вещество используют для увеличения отдачи истощающихся месторождений, но затем непременно должны отделять от добытой нефти. Эксперты допускают, что испорчен примерно месячный объем прокачки - до 5 миллионов тонн или 37 миллионов баррелей.

  • Инженеры проверяют состояние трубы

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Угроза для металла и людей

    Дихлорэтан - ядовитое и коррозийно-опасное вещество. Превращаясь в соляную кислоту, оно разъедает стенки трубопроводов, резервуаров, железнодорожных цистерн, особенно, если в нефти много воды. Но основную угрозу оно представляет при высоких температурах для легированной стали, используемой в оборудовании НПЗ. А если хлориды попадают в бензин, это ведет к разрушению моторов.

  • Карикатура: Лукашенко и труба Дружбы

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Тройной ущерб для Беларуси

    Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает требовать от России компенсаций. Для относительно слабой белорусской экономики загрязнение и простой "Дружбы" означает тройной ущерб. Страна теряет как транзитер, из-за нехватки качественного сырья два ее НПЗ работают вполсилы и прекращают экспорт нефтепродуктов, к тому же Мозырьский нефтеперерабатывающий завод заявляет о поломке части оборудования.

  • Николай Токарев у Владимира Путина

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    "Транснефть" винит мошенников

    Кто во всем виноват? Мошенники в Самарской области, заверяет президента РФ Владимира Путина 30 апреля его давний товарищ по дрезденской резидентуре КГБ Николай Токарев, с 2007 года возглавляющий "Транснефть" - государственного оператора-монополиста российских нефтепроводов. Но возникает вопрос: как несколько маленьких частных фирм могли испортить такое количество нефти?

  • Хранилища нефти в порту Усть-Луга

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    В Усть-Луге хлориды попадают в танкеры

    В России грязное сырье оказывается не только в нефтепроводе "Дружба". Из него оно попадает в Балтийскую трубопроводную систему-2 и по ней доходит до экспортного нефтяного терминала порта Усть-Луга. Там нефть с хлорорганикой заливают в танкеры и отправляют в страны ЕС, однако европейские покупатели отказываются ее брать. Появляются сообщения, что ее готовы принять в Китае.

  • Резервуар на НПЗ Total в Лойне

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Насколько пострадал НПЗ в Лойне?

    Традиционно крупнейшие клиенты "Дружбы" - два НПЗ в Восточной Германии, бывшей ГДР. Французский концерн Total долго скрывает, что на его завод в Лойне попала грязная нефть, и только 17 мая признает, что приостановил работу ряда установок "для технической проверки". А 29 мая выясняется, что предприятие из-за прерванного снабжения по "Дружбе" вынуждено работать вполовину своей мощности.

  • Надпись Дружба на двух языках на НПЗ в Шведте

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Игорь Сечин требует компенсаций

    Второй восточногерманский клиент "Дружбы" - НПЗ PCK в Шведте. Его совладельцы, российская госкомпания "Роснефть" и британо-нидерландский концерн Shell, молчат об убытках завода, оказавшегося в течение 7 недель без поставок по "Дружбе". Но глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце мая пишет письмо в правительство РФ, требуя как экспортер и грузополучатель надавить на "Транснефть" в вопросе компенсаций.

  • Эмблема компании Гомельтранснеть-Дружба

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Частичное возобновление поставок

    9 июня чистая нефть по основной, северной ветки "Дружбы" поступает из Беларуси в Польшу, затем доходит до Германии. До этого восстанавливается транзит через Украину в Словакию (23 мая), Чехию (27 мая) и Венгрию (29 мая). Пока по очищенным ниткам нефтепроводной системы вновь начинает идти кондиционное сырье, другие, параллельные, по-прежнему забиты хлорорганикой.

  • Штаб-квартира Белнефтехима

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    "Белнефтехим" уполномочен сообщить

    Беларусь намерена к концу лета вернуть всю грязную нефть в Россию, где ее смешивают с чистой. Из первоначальных 1,3 млн тонн в трубах и резервуарах на территории страны остаются около 760 тысяч тонн, сообщает 11 июня "Белнефтехим". Именно этот белорусский госконцерн стал главным источником достоверной информации о последствиях крупнейшего ЧП в истории нефтяной отрасли России.

    Автор: Андрей Гурков


  • Нефтепровод Дружба в Венгрии

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Клиенты нефтепровода - пять стран ЕС

    Нефть - главный экспортный товар России. Основной рынок сбыта для РФ - Евросоюз. Важнейший наземный канал поставок в ЕС- система трубопроводов "Дружба". СССР соорудил ее в 1960-е годы для обеспечения топливом социалистических стран. Сегодня по северной ветке снабжаются Польша и Германия, по менее крупной южной - Венгрия, Словакия и Чехия. На снимке: резервуары НПЗ в Сазхаломбатте близ Будапешта.

  • Проверка качества нефти

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    19 апреля: Беларусь бьет тревогу

    Ключевая транзитная страна для "Дружбы"- Беларусь: вблизи города Мозырь поступающая из России нефть распределяется в северную и южную ветки. 19 апреля 2019 года белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявляет, что в последние дни резко ухудшилось качество российской экспортной смеси Urals. Содержание в ней хлорорганики в десятки раз превышает норму: 150-300 ppm вместо максимально допустимых 10 ppm.

  • Рабочий на белорусском участке Дружбы

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    24-25 апреля: нефтепровод парализован

    Польша, а затем Беларусь останавливают "Дружбу" 24 апреля, день спустя Украина прекращает транзит по южной ветке. Товар из России загрязнен дихлорэтаном. Это вещество используют для увеличения отдачи истощающихся месторождений, но затем непременно должны отделять от добытой нефти. Эксперты допускают, что испорчен примерно месячный объем прокачки - до 5 миллионов тонн или 37 миллионов баррелей.

  • Инженеры проверяют состояние трубы

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Угроза для металла и людей

    Дихлорэтан - ядовитое и коррозийно-опасное вещество. Превращаясь в соляную кислоту, оно разъедает стенки трубопроводов, резервуаров, железнодорожных цистерн, особенно, если в нефти много воды. Но основную угрозу оно представляет при высоких температурах для легированной стали, используемой в оборудовании НПЗ. А если хлориды попадают в бензин, это ведет к разрушению моторов.

  • Карикатура: Лукашенко и труба Дружбы

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Тройной ущерб для Беларуси

    Президент Беларуси Александр Лукашенко начинает требовать от России компенсаций. Для относительно слабой белорусской экономики загрязнение и простой "Дружбы" означает тройной ущерб. Страна теряет как транзитер, из-за нехватки качественного сырья два ее НПЗ работают вполсилы и прекращают экспорт нефтепродуктов, к тому же Мозырьский нефтеперерабатывающий завод заявляет о поломке части оборудования.

  • Николай Токарев у Владимира Путина

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    "Транснефть" винит мошенников

    Кто во всем виноват? Мошенники в Самарской области, заверяет президента РФ Владимира Путина 30 апреля его давний товарищ по дрезденской резидентуре КГБ Николай Токарев, с 2007 года возглавляющий "Транснефть" - государственного оператора-монополиста российских нефтепроводов. Но возникает вопрос: как несколько маленьких частных фирм могли испортить такое количество нефти?

  • Хранилища нефти в порту Усть-Луга

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    В Усть-Луге хлориды попадают в танкеры

    В России грязное сырье оказывается не только в нефтепроводе "Дружба". Из него оно попадает в Балтийскую трубопроводную систему-2 и по ней доходит до экспортного нефтяного терминала порта Усть-Луга. Там нефть с хлорорганикой заливают в танкеры и отправляют в страны ЕС, однако европейские покупатели отказываются ее брать. Появляются сообщения, что ее готовы принять в Китае.

  • Резервуар на НПЗ Total в Лойне

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Насколько пострадал НПЗ в Лойне?

    Традиционно крупнейшие клиенты "Дружбы" - два НПЗ в Восточной Германии, бывшей ГДР. Французский концерн Total долго скрывает, что на его завод в Лойне попала грязная нефть, и только 17 мая признает, что приостановил работу ряда установок "для технической проверки". А 29 мая выясняется, что предприятие из-за прерванного снабжения по "Дружбе" вынуждено работать вполовину своей мощности.

  • Надпись Дружба на двух языках на НПЗ в Шведте

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Игорь Сечин требует компенсаций

    Второй восточногерманский клиент "Дружбы" - НПЗ PCK в Шведте. Его совладельцы, российская госкомпания "Роснефть" и британо-нидерландский концерн Shell, молчат об убытках завода, оказавшегося в течение 7 недель без поставок по "Дружбе". Но глава "Роснефти" Игорь Сечин в конце мая пишет письмо в правительство РФ, требуя как экспортер и грузополучатель надавить на "Транснефть" в вопросе компенсаций.

  • Эмблема компании Гомельтранснеть-Дружба

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    Частичное возобновление поставок

    9 июня чистая нефть по основной, северной ветки "Дружбы" поступает из Беларуси в Польшу, затем доходит до Германии. До этого восстанавливается транзит через Украину в Словакию (23 мая), Чехию (27 мая) и Венгрию (29 мая). Пока по очищенным ниткам нефтепроводной системы вновь начинает идти кондиционное сырье, другие, параллельные, по-прежнему забиты хлорорганикой.

  • Штаб-квартира Белнефтехима

    Загрязнение "Дружбы"- крупнейшее ЧП в истории нефтяной отрасли России

    "Белнефтехим" уполномочен сообщить

    Беларусь намерена к концу лета вернуть всю грязную нефть в Россию, где ее смешивают с чистой. Из первоначальных 1,3 млн тонн в трубах и резервуарах на территории страны остаются около 760 тысяч тонн, сообщает 11 июня "Белнефтехим". Именно этот белорусский госконцерн стал главным источником достоверной информации о последствиях крупнейшего ЧП в истории нефтяной отрасли России.

    Автор: Андрей Гурков


_____________

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    Автор: Максим Филимонов


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