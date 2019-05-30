Грязная нефть в "Дружбе": как это было (фотогалерея)

Срыв графика поставок в Европу, требования компенсаций, угроза коррозии в трубах и на НПЗ: DW рассказывает об истории и последствиях загрязнения главного нефтепровода России.
Силуанов и Сечин против Токарева, дрезденского сослуживца Путина, и Новака. В высшем эшелоне российской власти разгорается конфликт вокруг расплаты за грязную нефть. (12.06.2019)
До полного устранения последствий загрязнения нефтепровода "Дружба" пройдут еще месяцы, но на первый план выходит теперь вопрос о компенсациях клиентам "Транснефти" и общих убытках РФ. (08.06.2019)
С 24 мая в РФ было возвращено более 200 тысяч тонн загрязненной нефти, оставшийся объем поступит на станцию "Унеча" до середины августа, сообщают в "Гомельтранснефть Дружба". (03.06.2019)