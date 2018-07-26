Группа помощи задержанным - против произвола полиции в РФ

В Центральном районе Санкт-Петербурга размещается неформальное общественное объединение, хорошо известное всем гражданским активистам и участникам протестных акций. Это - Группа помощи задержанным (ГПЗ), занимающая две комнаты в одной из квартир на первом этаже дома № 34 по улице Достоевского. Собственно, здесь находится колл-центр ГПЗ - организации, которую те, в чьей судьбе она сыграла положительную роль, называют "скорой помощью для политических".

Еда, "пенки" и адвокатская помощь

"Группа помощи задержанным возникла в Петербурге в конце 2011 года на волне протестной активности. Именно тогда многие гражданские активисты узнали, как чувствуют себя доставленные в отделения полиции и как полицейские нарушают их элементарные права", - рассказывает одна из координаторов ГПЗ Наталья Сивохина.

Нарушения эти касаются правил составления протоколов, когда задержанным может быть устно предъявлена одна статья КоАП РФ, а вписана другая. Кроме того, задержанных отставляют на ночь в камерах, где нет условий для ночевки, им не предоставляется еда и питье, отсутствие которых особенно тяжело переносится в тесных душных помещениях отделений полиции. "Первое, что мы делаем - устанавливаем связь с родственниками задержанных, потому что бывает, что в автозаках у людей отбирают телефоны. А затем обеспечиваем задержанных всем необходимым, включая "пенки" для ночлега и предметы личной гигиены. А также предоставляем им адвокатов", - продолжает Сивохина.

Сама она, помимо работы в Группе помощи задержанным, активно занимается градозащитной деятельностью, в частности - организует митинги против уплотнительных застроек и в поддержку учреждений культуры, которым городские власти грозят выселением.

Михаил Лебедев

Очередь в ГПЗ из водителей

Вообще, в ГПЗ приходят люди с опытом работы в благотворительных фондах и в правозащитном движении. К примеру, Михаил Лебедев начинал в организации "Ночлежка" , где помогал бездомным. В 2015 году он окончил Открытую школу прав человека, после чего решил присоединиться к ГПЗ. "Как раз в это время здесь появились новые люди, а вскоре стали разворачиваться очень активные события, - рассказывает Михаил. - 12 июня прошлого года во время событий на Марсовом поле произошло мое боевое крещение, и с того момента я стал постоянным волонтером ГПЗ".

Михаил Лебедев вспоминает, что после событий 12 июня 2017 года штаб на улице Достоевского безостановочно работал две недели. "В это время к нам беспрерывно приходили люди со стороны - они приносили еду, предлагали себя в качестве водителей, брались доставить задержанным все необходимое. И у нас даже образовывались очереди из водителей и из тех, кто был готов бегать по магазинам, чтобы на свои деньги купить еду и воду", - свидетельствует волонтер.

Тимур Гедеванишвили

Что же касается адвокатов, то их обеспечение берут на себя такие политические и общественные организации, как партия "Яблоко", движение "Открытая Россия" и благотворительный фонд "Русь сидящая", с которыми ГПЗ поддерживает контакты.

Члены ГПЗ тоже нуждаются в ее помощи

В последнее время и сами волонтеры ГПЗ все чаще оказываются среди тех, кого полиция задерживает во время протестных акций. Так, дважды задерживался Алексей Белозеров, и при повторном задержании он был приговорен к административному аресту на 15 суток и крупному штрафу. В ожидании суда находится член петербургского отделения партии "Яблоко" Тимур Гедеванишвили, который предложил себя в качестве водителя для Группы помощи задержанным непосредственно перед акцией против повышения пенсионного возраста, но в результате сам оказался в автозаке.

"Нас больше трех часов возили в полицейском автобусе по городу, и затем еще три с половиной часа держали в отделении. Полицейские совершенно не стеснялись того, что все их действия осуществлялись с процессуальными нарушениями. Сейчас мы отпущены под обязательство о явке в суд, наши дела переданы судье, и что будет дальше - неизвестно",- рассказал Гедеванишвили корреспонденту DW.

Работу своих коллег он оценивает на "отлично": "Нам вовремя были доставлены вода и бутерброды, нас связали с адвокатами, так что, исходя из контекста произошедшего, ребята сработали очень оперативно", - считает "яблочник".

Иван Овсянников

"Настоящая заноза" для полицейских

С его оценкой согласен активист Российского социалистического движения Иван Овсянников, у которого за плечами - двенадцатилетний опыт участия в оппозиционных акциях вначале в Ярославле, а теперь и в Санкт-Петербурге.

"С Натальей Сивохиной я познакомился в 2011 году, когда здесь были очень активные протесты против нечестных выборов. Я помню, что одного из моих товарищей задержали у Гостиного двора, и я тогда поехал к нему в полицию на окраине города. И на меня произвело большое впечатление то, что многие люди спешили туда же с огромными сумками, для того, чтобы поддержать незнакомых им активистов, оказавшихся в отделении". За последнее время и самого Овсянникова неоднократно задерживали. "Каждый раз Наташа и ее друзья оказывались где-то поблизости. За это им - огромный респект, потому что я чувствовал, что обо мне помнят и не оставят в беде!", - отмечает левый активист.

Иван Овсянников добавляет, что, по его наблюдениям, ГПЗ для полиции - "настоящая заноза". "Ребята постоянно следят, чтобы в отделениях соблюдались требования закона, ведь задержанным должна предоставляться и чистая постель, и трехразовое питание, чего нет, и никогда не было. Поэтому полицейские с раздражением наблюдают за действиями ГПЗ. С другой стороны, я ни разу не видел, чтобы они не принимали передачи". В целом же, по словам Овсянникова, в центральных районах города, куда обычно привозят задержанных, полиция ведет себя корректно. В то же время на окраинах Петербурга больше шансов встретить грубое отношение со стороны сотрудников полиции.

Корреспондент DW направил запрос в пресс-службу ГУВД по Санкт-Петербургу с просьбой предоставить комментарий о взаимодействии или отсутствии такового сотрудников полиции с Группой помощи задержанным. На момент публикации материала ответа из пресс-службы ГУВД не поступило.

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