 Группа ″Агора″ пожаловалась в ООН на отключение интернета при протестах в РФ | Новости из Германии о России | DW | 05.08.2019

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Россия

Группа "Агора" пожаловалась в ООН на отключение интернета при протестах в РФ

Перебои с мобильным интернетом наблюдались на акциях за честные выборы в Мосгордуму и на осенних протестах в Ингушетии, утверждают правозащитники.

Участники акции протеста 27 июля идут по Москве

Участники акции протеста 27 июля идут по Москве

Международная правозащитная группа "Агора" направила в Организацию Объединенных Наций (ООН) жалобу в связи с отключениями интернета и мобильной связи во время протестных акций в Москве и Ингушетии. Об этом интернет-издание "Медуза", в распоряжении которого имеется письмо, сообщает в понедельник, 5 августа.

По информации "Агоры", перебои с мобильной связью наблюдались в центре Москвы в ходе акций 27 июля и 3 августа, участники которых выступали против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Кроме того, мобильный интернет отключали в Ингушетии во время протестов осенью 2018 года, а также в марте нынешнего года, отмечают авторы письма в адрес специального докладчика ООН по защите права на свободу мнений Дэвида Кея.

Отключение интернета в ходе митингов является одной из форм "незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний", подчеркивают составители документа. Подобная практика, по их словам, "становится элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов".

Соглашение о границе Ингушетии и Чечни вызвало протесты

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. Это привело к массовым протестам. Противники соглашения считают, что оно не является равноценным для обеих сторон. В декабре 2018 года Конституционный суд России признал документ законным.

В конце марта протесты в Ингушетии возобновились и привели к стычкам с полицией на митинге в Магасе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым беспорядкам.

Контекст

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Недовольство жителей Ингушетии изменением границы с Чечней необычно интенсивно для сегодняшней России. Но любые уличные протесты заканчиваются одинаково во всех регионах РФ, напоминает Федор Крашенинников. (04.04.2019)

Кремль не учел, что для ингушей нет вопроса болезненнее, чем пограничный. Для них Чечня и Ингушетия - это разные государства, комментирует протесты в Магасе Иван Преображенский. (09.10.2018)

Массовые задержания в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

3 августа на Бульварном кольце состоялась "протестная прогулка", участники которой выступали за честные выборы в Мосгордуму и против арестов  демонстрантов 27 июля. Свыше 800 человек были задержаны.

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    Автор: Евгений Жуков


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