Группа "Агора" пожаловалась в ООН на отключение интернета при протестах в РФ

Международная правозащитная группа "Агора" направила в Организацию Объединенных Наций (ООН) жалобу в связи с отключениями интернета и мобильной связи во время протестных акций в Москве и Ингушетии. Об этом интернет-издание "Медуза", в распоряжении которого имеется письмо, сообщает в понедельник, 5 августа.

По информации "Агоры", перебои с мобильной связью наблюдались в центре Москвы в ходе акций 27 июля и 3 августа, участники которых выступали против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Кроме того, мобильный интернет отключали в Ингушетии во время протестов осенью 2018 года, а также в марте нынешнего года, отмечают авторы письма в адрес специального докладчика ООН по защите права на свободу мнений Дэвида Кея.

Отключение интернета в ходе митингов является одной из форм "незаконного ограничения прав на свободу выражения и свободу собраний", подчеркивают составители документа. Подобная практика, по их словам, "становится элементом государственной политики подавления независимых голосов, препятствования работе журналистов и сокрытия массовых нарушений прав человека во время мирных протестов".

Соглашение о границе Ингушетии и Чечни вызвало протесты

В сентябре 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. Это привело к массовым протестам. Противники соглашения считают, что оно не является равноценным для обеих сторон. В декабре 2018 года Конституционный суд России признал документ законным.

В конце марта протесты в Ингушетии возобновились и привели к стычкам с полицией на митинге в Магасе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым беспорядкам.

Массовые задержания в Москве

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение о признании недействительными сотен подписей в их поддержку.

Протесты завершились массовыми задержаниями. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали с большой жестокостью. Несколько десятков человек пострадали. Общее количество задержанных превысило тысячу человек, большинство из них отпустили к утру следующего дня.

3 августа на Бульварном кольце состоялась "протестная прогулка", участники которой выступали за честные выборы в Мосгордуму и против арестов демонстрантов 27 июля. Свыше 800 человек были задержаны.

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