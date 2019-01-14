Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Многоразовый беспилотный транспортный корабль Dragon, выполнивший полет к Международной космической станции (МКС) и вернувшийся на Землю, в понедельник, 14 января, приводнился в Тихом океане, к западу от побережья Мексики. Успешное завершение миссии подтвердила в Twitter пресс-служба базирующейся в Калифорнии компании SpaceX Илона Маска.

Dragon доставил на МКС 2,5 тонны грузов: продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Кроме того, на борту грузового корабля на Землю прибыла капсула времени Немецкого центра аэрокосмических исследований (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), передает агентство dpa.

На МКС ее запечатал астронавт Европейского космического агентства Александер Герст (Alexander Gerst). Она будет храниться перед зданием Музея современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне до 2068 года, когда ее торжественно распечатают. Капсула содержит прогнозы немецких школьников на будущее.

Возвращение ракеты-носителя

В ходе вывода Dragon на орбиту 5 декабря первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 не смогла успешно приземлиться на площадку на мысе Канаверал в штате Флорида. Из-за технических неполадок она приводнилась в Атлантическом океане. Маск отметил, что в результате приводнения ракета не получила повреждений.

SpaceX разработала технологию для возвращения на землю ракеты-носителя Falcon 9, впервые успешная посадка была осуществлена в 2015 году.

Первая ступень ракеты возвращается на посадочную площадку на суше или плавучую платформу в океане. Путем оптимизации возвращения и повторного использования летавших ступеней SpaceX намерена снизить себестоимость пусков для коммерческих и государственных заказчиков, в том числе оборонных.

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