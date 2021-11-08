На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Грузия".
Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.
Последнее время в Грузию едет все больше россиян, спасающихся от политического преследования у себя на родине. По независимым оценкам, в течение 2021 года туда переехали несколько сотен россиян.
В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.