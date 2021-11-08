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Грузия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Грузия".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Саакашвили госпитализировали в тбилисскую тюремную больницу 08.11.2021

Грузинские власти сообщили о госпитализации экс-президента Михаила Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. Часом ранее мать политика рассказала, что его увезли из тюрьмы в Рустави в неизвестном направлении.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Продолжающий голодовку Саакашвили отказался от лекарств 07.11.2021

После обнародования видео, где он принимает жизненно необходимые пищевые добавки, объявивший в тюрьме голодовку экс-президент Грузии отказался от медикаментов, прохождения тестов и переливаний. Его состояние ухудшается.
(c) DW-Korrespondent Alexander Burakov in Rustavi (Georgien) am 6.11.21 gemacht. Proteste Anhänger von Mihail Saakaschwili

Грузинская оппозиция вывела людей к тюрьме в Рустави 06.11.2021

Несколько тысяч человек ожидали в кромешной темноте начала митинга у тюрьмы, где содержат Михаила Саакашвили. Власти и оппозиция накануне пошли на эскалацию конфликта.

"Россияне чувствуют себя здесь безопасно": как Грузия стала прибежищем политэмигрантов из России 02.11.2021

Последнее время в Грузию едет все больше россиян, спасающихся от политического преследования у себя на родине. По независимым оценкам, в течение 2021 года туда переехали несколько сотен россиян.

Proteste nach Kommunalwahlen. am 31. Oktober 2021 von unserem Korrespondenten Aleksander Burakov in Tiflis, Georgien

Грузинская оппозиция грозит вывести людей на улицы, не признав итоги выборов 31.10.2021

Лидер ЕНД Никанор Мелия на митинге у здания парламента Грузии анонсировал крупную манифестацию в Тбилиси 7 ноября. Несколько тысяч людей перекрыли проспект в столице, но акция протеста прошла мирно.

"За" или "против" Миши: второй тур выборов в Грузии (29.10.2021) 29.10.2021

В Грузии 30 октября пройдет второй тур муниципальных выборов. Голосование играет крайне важную роль в условиях политического кризиса. Сильное влияние на него оказывает Михаил Саакашвили, который находится в настоящий момент в грузинской тюрьме. Репортаж DW из Тбилиси.

TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 14, 2021: A rally demanding to set free Georgia's ex-president Mikheil Saakashvili is organized by the United National Movement political party. Saakashvili was arrested in Tbilisi on October 1, 2021, upon his return to Georgia. The former president faces multiple criminal charges in the country. David Mdzinarishvili/TASS

Грузия отказала украинскому журналисту Дмитрию Гордону во въезде 27.10.2021

Причин отказа во въезде в Грузию Дмитрию Гордону не назвали. Украинский журналист планировал посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме Рустави.
Weißrussen in Georgien an Demo gegen Lukaschenko in Batumi, Oktober 2021 Die Bilder wurden für DW freigegeben.

Белорусы об эмиграции в Грузию: Вначале кажется, что едешь на отдых 20.10.2021

Грузия - популярная у белорусов страна для эмиграции. Как они туда попадают и что их там ждет? DW - c несколькими историями тех, кто уехал из Беларуси, опасаясь преследования властей.
BATUMI, GEORGIA - OCTOBER 08: Teams conduct search and rescue operation after a seven-storey building collapsed in Batumi, Georgia on October 08, 2021. Davit Kachkachishvili / Anadolu Agency

В Грузии объявлен день траура после трагедии в Батуми 09.10.2021

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Батуми возросло до девяти. Поисковые работы приостановлены, заявил глава МВД Грузии Гомелаури.
Stadt Batumi, Georgien. Copyright Vladimir Esipov/DW Stichworte Georgien, Batumi Aufgenommen am 10-12. Juli 2019

В Батуми обрушился пятиэтажный жилой дом, есть жертвы 08.10.2021

В результате обрушения части дома в Батуми погибли четыре человека. В обрушившемся корпусе находилось 15 квартир. Из-под обломков извлечены подросток и младенец.
In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Глава МИД Грузии: Экстрадиция Саакашвили невозможна 07.10.2021

Михаил Саакашвили не будет экстрадирован в Украину, подчеркнул глава МИД Грузии. Он считает, что Саакашвили нарушил как грузинские законы, так и украинские - незаконно выехал из Украины.
A photograph taken on March 19, 2021, shows former Georgian President Mikheil Saakashvili gesturing during a press conference, in Kiev. - Georgia's flamboyant ex-president Mikheil Saakashvili said on October 1, 2021 he had returned from exile despite the threat of arrest, calling on his supporters to take to the streets against the government. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo by SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images)

Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "забыть обиды" и сплотиться 03.10.2021

Экс-президент Грузии, задержанный на родине по возвращении из Украины, призвал главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" объединить усилия с другими оппозиционерами во втором туре местных выборов.
TBILISI, GEORGIA - OCTOBER 2, 2021: Bidzina Ivanishvili (C), founder of the Georgian Dream - Democratic Georgia Party and the world's 152nd most wealthy person according to Forbes, casts his vote during Georgia's municipal elections. On 2 October, voters are going to the polls to elect members of representative councils (local assemblies) and mayors of all the 64 of Georgia municipalities. Candidates representing more than 40 political parties are taking part in the municipal elections. David Mdzinarishvili/TASS

В Грузии на фоне ареста Саакашвили проходят местные выборы 02.10.2021

Избирателям Грузии предстоит выбрать более 60 мэров городов и более 2 тысяч членов муниципальных представительных органов. Политологи опасаются усиления конфликта между правящей партией и оппозицией.
In this handout photo taken from video released by Georgian Interior Ministry Press Service, Georgian Police officers escort former President Mikheil Saakashvili after he was arrested in Rustavi, Georgia, Friday, Oct. 1, 2021. The prime minister of Georgia says former President Mikheil Saakashvili has been arrested. The announcement Friday by Prime Minister Irakli Garibashvili came about 18 hours after Saakashvili, who was convicted in absentia and has lived in Ukraine in recent years, posted on Facebook that he had returned to the country. (Georgian Interior Ministry Press Service via AP)

Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку в тюрьме 02.10.2021

Михаил Саакашвили заявил, что не согласен с обвинениями и считает себя политзаключенным. Экс-президент Грузии требует встречи с консулом Украины, гражданином которой он является.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021) 01.10.2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.
Der ehemalige Präsident Georgiens Mikhail Saakaschwili behauptet, er ist zurück im Heimatland, wo ihm Strafverfolgung droht. Georgische Polizei bestätigt sein Rückkehr nicht. Jahr/Ort: Moskau, 01.10.2021

Саакашвили вернулся в Грузию… или нет? 01.10.2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что вернулся страну, где ему грозит тюремный срок. Но в Грузии никто эту информацию достоверно подтвердить не смог. Сергей Елкин о неуловимом политике.
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