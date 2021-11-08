"Россияне чувствуют себя здесь безопасно": как Грузия стала прибежищем политэмигрантов из России

Последнее время в Грузию едет все больше россиян, спасающихся от политического преследования у себя на родине. По независимым оценкам, в течение 2021 года туда переехали несколько сотен россиян.