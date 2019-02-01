 Грузия заявила о поддержке демократических сил в Венесуэле | Новости из Германии о Европе | DW | 04.02.2019

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Европа

Грузия заявила о поддержке демократических сил в Венесуэле

Премьер-министр Грузии Бахтадзе назвал правительство Николаса Мадуро нелегитимным. Он отметил, что на позицию Грузии повлияло признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе (фото из архива)

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе (фото из архива)

Грузия объявила о поддержке демократических сил в Венесуэле, добивающихся свержения президента этой страны Николаса Мадуро. "Мы еще в 2018 году заявили, что режим Мадуро не был легитимно избранным. Мы еще в прошлом году заявили об этом очень принципиально. Естественно, после того, как наши друзья и стратегические союзники приняли очень принципиальное решение, мы зафиксировали очень твердую позицию", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в эфире Первого грузинского телеканала в понедельник, 4 февраля.

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Бахтадзе отметил, что на позицию Грузии по Венесуэле повлияло признание этой страной независимости мятежных грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия.

"Мы - на стороне цивилизованного мира. К этому добавилось и то, что этот режим вышел за пределы международного права и еще раз нарушил его, когда признал наши исторические территории, которые сейчас оккупированы. То, что происходит сегодня в Венесуэле, является еще одним примером того, что ни одна политическая сила не может идти против международного права", - заявил премьер-министр Грузии. Бахтадзе выразил уверенность, что в Венесуэле все закончится победой демократии и демократических сил.

На фоне массовых протестов в Венесуэле председатель парламента этой страны Хуан Гуайдо 23 января провозгласил себя временным президентом. Его почти сразу же признали США, Канада и большинство государств Латинской Америки. Страны ЕС ультимативно потребовали от Мадуро объявить к 4 февраля новые выборы, пригрозив в противном случае также признать Гуайдо. Россия считает события в Венесуэле попыткой госпереворота. Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы.

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    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

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    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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