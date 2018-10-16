Грузия в канун выборов президента: харизма в денежном выражении

Леван Бердзенишвили - человек, очень известный и уважаемый в Грузии. Политический деятель, депутат парламента нескольких созывов, основатель грузинской Республиканской партии (тогда, в 1978 году, нелегальной, за что он отсидел три года в мордовском лагере), профессор Тбилисского института общественных наук, Бердзенишвили представляет сейчас в Германии свою книгу, вышедшую на немецком языке. В ней идет речь о прошлом. Но темой интервью DW стало настоящее и будущее Грузии.

DW: Леван, вы как-то, лет семь назад, сказали по поводу грузинских восторгов, с которыми страна встречала очередного своего президента, и страстности, с которой его потом свергала: "Пора грузинам перестать западать на всяких харизматиков и заняться организацией нормальной парламентской политической жизни". Это время уже наступило?

Леван Бердзенишвили: Хотелось бы, конечно, чтобы это уже произошло, но после всех разочарований в президентах у общества появился новый как бы харизматический лидер. У него на самом деле нет никакой интеллектуальной харизмы, зато есть у него харизма, так сказать, в денежном выражении. Понятно, что я говорю о Бидзине Иванишвили. У него денег больше, чем у всех остальных грузин, вместе взятых.

Но это последний случай для страны, когда у нее такой вот лидер, я абсолютно в этом уверен. После Иванишвили будет та самая демократическая Грузия, которая, в принципе, возможна уже сейчас, потому что у нас есть молодежь, которая родилась уже в свободной стране. У нее нет советского менталитета, и она ни от каких перекупщиков зависимой быть не хочет.

- А что "перекупает" Иванишвили?

Леван Бердзенишвили

- Он - перекупщик душ. Он купил всю бывшую советскую интеллигенцию. Иванишвили просто дает деньги, как будто ни за что. У людей есть семья, у них есть зарплата, у них есть бонус от Иванишвили: у кого-то это пять тысяч лари (около 1600 евро. - Ред.), у кого-то - три тысячи...

- И он за это что-то требует?

- Он за это якобы ничего не требует. Но вот когда случилось, что его президентский кандидат мало кому понравился, Иванишвили заставил всех своих интеллигентов собраться в кучу и заявить: "Он хороший кандидат, мы его поддерживаем". С авторитетом этих людей трудно было спорить, это люди в возрасте, некоторые из них - очень заслуженные. Но подобные вещи скоро перестанут удаваться. После Иванишвили такого уже в Грузии не будет.

- Потому что второго такого в Грузии нет?

- Не только потому, что второго такого нет. Людей уже таких не будет, каких можно покупать. Эти люди уходят, им восемьдесят лет, девяносто некоторым. А новое поколение к Иванишвили не приходит. Молодежь от него денег не берет, и он ей не доверяет. К сожалению, правящая партия имеет сейчас такое преимущество, такое большинство в парламенте, что она может не смотреть на молодежь. Но на будущих выборах не ожидается, что какая-нибудь одна партия наберет в Грузии такое огромное большинство.

У нас, скорее всего, опять будет сформировано коалиционное правительство, опять наступят трудные, но демократические времена, какие были у нас в 2012-2014 годах, когда даже такая маленькая партия, как моя Республиканская партия, что-то решала. В Грузии однопартийной системы не будет. И я думаю, президентские выборы 28 октября тоже покажут: общество не готово все 100 процентов отдавать какому-то ставленнику Иванишвили.

- Какую роль в этих будущих президентских выборах и в нынешнем политическом раскладе играет фактор России?

- Россия старается играть важную роль. Мне кажется, что она поддерживает того же кандидата, что и Иванишвили, то есть Саломе Зурабишвили, бывшего посла Франции в Грузии, министра иностранных дел Грузии во времена Саакашвили.

Вообще странно и неприятно, когда человек, родившийся и выросший в Париже, воспитанный на Западе, в демократической стране, вдруг говорит, что из всех политиков на нее самое глубокое впечатление произвел министр иностранных дел России Лавров. Зурабишвили ненавидит Соединенные Штаты Америки, и, похоже, что Россия поставила именно на нее.

- Как вы думаете, будет влиять на политическую жизнь Грузии в ближайшем или отдаленном будущем Саакашвили - весьма спорная, в том числе и в Грузии, фигура?

- Да, противоречивая личность. Саакашвили начал строительство современной грузинской государственности, построил структуры, которые и сегодня работают хорошо. Это касается в особенности всех бумажных дел.

Если в Грузии вам надо взять какую-то справку, зарегистрировать недвижимость, открыть бизнес, оформить документы, то это можно сделать очень легко, быстро, у одного окошка, в специально созданных для этого Домах юстиции. Кроме того, Саакашвили стал, например, инициатором новой организации системы патрульной полиции. У нас нет ГАИ или ГИБДД, у нас взяток полицейские на дорогах не берут.

Но были какие-то вещи, которые Саакашвили не сумел сделать. Коррупцию на высоком уровне он не победил, только на нижнем уровне. Но чем особенно плох был Саакашвили: он не верил в то, что грузины когда-нибудь сами все поймут и сделают свой собственный, сознательный выбор. Он решил быстро, силой загнать их в счастливое будущее, заставлял быть европейцами. И это, скажем так, не всегда приносило свои плоды.

Саакашвили обанкротился политически. Однако сейчас в Грузии правительство, которое вообще ничего не может делать. Единственный успех этого правительства - безвизовый режим с Европой. Здесь мы выполнили все необходимые требования.

Что касается возможной ассоциации с ЕС, то тут почти ничего не выполняется. Я был председателем парламентского комитета по европейской интеграции и знаю, какие законы мы должны были бы принять, и так далее. Нет, с Европой мы не гармонизируемся. Думаю, Грузии нечего надеяться и на скорое вступление в НАТО.

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