 Грузия выразила протест против президентских выборов в непризнанной Абхазии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Грузия выразила протест против президентских выборов в непризнанной Абхазии

Выборы главы самопровозглашенной республики противоречат международному праву, заявил МИД Грузии. Победителем на повторных выборах в Абхазии был признан лидер оппозиции Аслан Бжания.

Голосование в Сухуми, 8 сентября 2019 г.

Голосование в Сухуми, 8 сентября 2019 г.

Грузия выразила решительный протест против проведения выборов президента непризнанной республики Абхазия. Они "противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права", а также "вопиющим образом нарушают суверенитет и территориальную целостность" Грузии, заявил грузинский МИД в воскресенье, 22 марта.

Полмиллиона внутренне перемещенных лиц и беженцев, вынужденных покинуть регион "в результате нескольких волн этнических чисток", по-прежнему лишены возможности вернуться в свои дома, подчеркнули в ведомстве. МИД Грузии призвал международное сообщество дать оценку ситуации и принять меры против "незаконных процедур, происходящих на оккупированных территориях".

Победителем на повторных выборах главы самопровозглашенной республики был признан лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.

В первом туре в августе 2019 года ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов. Во втором туре в сентябре победу одержал действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба. Однако в январе 2020-го Верховный суд непризнанной республики отменил итоги выборов и постановил назначить повторное голосование, а Хаджимба покинул свой пост.

Независимость Абхазии признают лишь несколько стран, включая Россию. Грузия считает ее частью своей территории, оккупированной РФ.

Смотрите также:

  • Жилой комплекс на улице Нуцубидзе

    Новая древняя Грузия

    Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

  • Крепость Нарикала

    Новая древняя Грузия

    Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

  • Концертный зал

    Новая древняя Грузия

    Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

  • Дом юстиции на берегу Куры

    Новая древняя Грузия

    Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

  • Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel

    Новая древняя Грузия

    Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

  • Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии.

    Новая древняя Грузия

    Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

  • Традиционные тбилисские дворики

    Новая древняя Грузия

    Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

  • Лоджии камикадзе

    Новая древняя Грузия

    А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком архитектурном музее во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

  • Холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel

    Новая древняя Грузия

    Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


Смотреть видео 01:47

11 лет у забора: что происходит на линии разграничения с Южной Осетией

Контекст

Абхазия и Россия: поэтапный аншлюс

Абхазия считает себя "независимым государством" на Черном море и буфером между Грузией и Россией. В реальности все куда сложнее, в чем убедилась съемочная команда DW. (10.10.2015)  

Вахтанг Кикабидзе: Я ненавижу герб Советского Союза

Вахтанг Кикабидзе с 2008 года ни разу не был в России в знак протеста против российско-грузинского конфликта. Жанна Немцова встретилась с легендарным актером в Тбилиси. (20.06.2018)  

Новая древняя Грузия

Немецкий архитектурный музей во Франкфурте-на-Майне знакомит с Тбилиси, с его древними, советскими и современными архитектурными шедеврами. (11.10.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Абхазия: как живет самопровозглашенная республика?  

Сколько тратит Россия на непризнанные республики?  

Также по теме

Abchasien Sochumi | Opposition stürmt das Präsidentenbüro

В Абхазии определились с датой повторных выборов 12.01.2020

ЦИК Абхазии назначил выборы на конец марта. Протестующие отказываются освобождать здание главы администрации региона, пока Рауль Хаджимба не уйдет в отставку.

Abchasien Sochumi | Opposition stürmt das Präsidentenbüro

Хаджимба покинул пост главы Абхазии 12.01.2020

После отставки Рауля Хаджимбы исполнять обязанности до выборов должен премьер самопровозглашенной республики, уверены в оппозиции.

Реклама

Самые читаемые

В Германии ужесточаются карантинные мероприятия  

Хроника пандемии: Facebook и Instagram понизят качество видео в Европе  

Хроника пандемии: В Италии за сутки погибли около 800 человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно