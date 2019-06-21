Грузинское вино вновь испортилось из-за конфликта Москвы и Тбилиси

Претензии к качеству грузинских вин, а также запрет Москвы на прямые авиарейсы между Россией и Грузией вдохновили карикатуриста Сергея Елкина на новую версию басни "Лисица и виноград".
Количество алкогольной продукции из Грузии, не соответствующей требованиям, с 2014 по 2018 годы увеличилось, утверждает российское ведомство. (24.06.2019)
Минтранс РФ объявил причину запрета на полеты Georgian Airways и MyWay Airlines в РФ - необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности, а также задолженность грузинской стороны. (22.06.2019)