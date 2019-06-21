Грузинское вино вновь испортилось из-за конфликта Москвы и Тбилиси

Беглов, Навальный и другие: как Санкт-Петербург готовится к выборам

Избирательная кампания в Санкт-Петербурге едва стартовала, но уже вызвала много нареканий. DW о том, как она проходит и как власти пытаются не допустить победы оппозиции.