Громкий перформанс даже в суде: история художника Алеся Пушкина

"Фигурант" в белом комбинезоне с надписью "Белреставрация", в котором его забрали просто с исторического объекта год назад, разлегся на скамейке и не подавал признаков жизни. Лишь на вопрос судьи о "демарше" потребовал, чтобы конвой снял наручники и помог поставить его на ноги. Позже выяснилось, что в здание его также внесли в горизонтальном положении, в суд он идти отказался", - пишет о суде над известным белорусским художником Алесем Пушкиным журналист Игорь Корней. Чем прославился Пушкин, в чем его обвиняют, и какой перформанс он устроил в минском суде?

В чем обвиняют Пушкина?

26 марта 2021 года прокуратура Гродно возбудила уголовное дело в отношении Алеся Пушкина. Причиной стало размещение портрета деятеля антисоветского подполья Евгения Жихаря на выставке в гродненском "Центре городской жизни", что трактовали как "реабилитацию нацизма". Стоит отметить, что картина была написана в 2014 году и ранее экспонировалась в Беларуси и России.

В это время сам художник был в Киеве, где участвовал в выставке белорусского протестного искусства "Кожны дзень". Даже зная об уголовном деле, Пушкин решил вернуться в Беларусь. 30 марта его задержали в деревне Жиличи Кировского района Могилевской области, где художник работал на реставрации дворца Булгаков. В конце ноября 2021 года Алеся Пушкина отправили на психиатрическую экспертизу, а в декабре ему предъявили окончательные обвинения по ч. 3 ст. 130-1 УК РБ (умышленные действия по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц) и ст. 370 УК РБ (надругательство над государственными символами). Художнику предлагали написать прошение о помиловании, но он отказался.

В одном из писем из СИЗО Пушкин так рассказывает о портрете Жихаря: "Я нахожу людей с настоящей, характерной белорусской историей, почти забытой. Евгений Жихарь - один из них. Его портрет 2014 года входит в мою серию "Беларускі рэзістанс" ("Белорусское сопротивление"). Портрет Жихаря - это собирательный "образ белоруса в войне 1939-1945 годов между Востоком и Западом, между двумя тоталитарными системами - советской и немецкой".

Перформанс против тысяч протестных уголовных дел

Дело художника Минский городской суд начал рассматривать 10 марта. Алесь Пушкин отказался от услуг адвоката, а также высказал недоверие к суду. Милиционеры удалили из зала жену Пушкина Янину за то, что она сказала мужу несколько слов. После и вовсе было принято решение сделать процесс закрытым. По данным правозащитного центра "Весна", 10 марта в здании суда задержали троих человек, пришедших поддержать Пушкина. Известно, что двоим из них, Виталию Борису и художнику Алесю Циркунову, присудили по 15 суток административного ареста за "пикетирование": значки на рюкзаке и обложку паспорта с гербом "Погоня".

Алесь Пушкин, будучи в карцере, куда его на 13 суток отправили за "неподобающее поведение" на одном из судебных заседаний, в знак протеста против своего заключения и 5000 политических уголовных дел, открытых в Беларуси, расцарапал себе живот.

30 марта, во время оглашения приговора Пушкин разделся, чтобы были видны царапины в форме креста, и потребовал освобождения всех политзаключенных. Также художник поблагодарил присутствующих за участие в политическом перформансе.

Пять лет колонии строго режима за картину

Алесю Пушкину присудили пять лет лишения свободы в колонии строго режима путем частичного сложения приговора: 4,5 года лишения свободы по ч.3. ст. 130 УК РБ (реабилитация нацизма) и год ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 370 УК РБ (надругательство над государственными символами).

Рисунок Алеся Пушкина из СИЗО

"Приговор не стал неожиданностью. Сам Алесь на одном из заседаний сказал, что ожидает и готов к тому, что его осудят по максимуму, то есть на 12 лет, но высказал надежду, что после будет реабилитирован. Приговор - пять лет - очень жесткий, даже задержание на час противозаконно, потому что Алеся судили как художника. Никаких аргументов, в чем он был виноват, приведено не было. Он был виноват в том, что нарисовал картину, причем она до этого не единожды выставлялась в государственных галереях", - говорит в иентервью DW Сергей Будкин, руководитель Беларускай рады культуры (Белорусского совета культуры) - объединения независимых деятелей культуры. Также, по его словам, Пушкин мешал как советским функционерам, так и тем, кто пришел к власти в Беларуси после 1994 года.

Навоз для президента и Лукашенко на фресках с грешниками

Алесь Пушкин - белорусский живописец-нонконформист, театральный художник, перформер, арт-куратор. Одна из его первых художественных акций состоялась 25 марта 1989 года. Пушкин прошел по проспекту Независимости в Минске с плакатами, посвященными 71-й годовщине провозглашения БНР. За Пушкиным следовали около сотни единомышленников, которые несли бумажного аиста и 71 белый шарик. Пушкина и еще 35 человек тогда задержали. Художника приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Самый известный перформанс Пушкина - "Гной для прэзідэнта". В июле 1999 года, на пятилетие правления Александра Лукашенко, художник прикатил тачку с навозом к Администрации президента в Минске. Он разбросал навоз и девальвированные рубли, сверху положил конституцию, портрет Лукашенко, и все это проколол вилами. За эту акцию художник также был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Этот перформанс Алесь Пушкин воссоздал 25 марта 2021 года в Киеве на выставке "Кожны дзень". Вероятно, это могло послужить причиной выдвинутого в последствие обвинения по статье о надругательстве над государственными символами.

Алесь Пушкин занимался реставрацией исторических зданий и расписывал церкви. Самая известная работа и, по его собственному признанию, "самое важное для него произведение" - роспись новой церкви святого Николая Чудотворца в городском поселке Бобр Минской области, откуда родом художник. На одной из фресок Пушкин среди грешников изобразил Александра Лукашенко и тогдашнего митрополита Филарета в окружении омоновцев. Позже ее закрасили, но все равно церковь была расписана Пушкиным. В 2011 году храм сгорел, его восстанавливали с нуля. "Мой отец, как ее построили (церковь св. Николая), сказал: "Вот мой сын, художник, родившийся и учившийся на родине, художник, вернувшийся в Бобр, в свое местечко— распишет! ". Я исполнил волю отца и расписал ее 1995-1999 годах, и изобразил на фреске "Судный день" среди грешников очень похожих лиц, которым отвечать перед Богом за свои земные дела", - написал художник из СИЗО.

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