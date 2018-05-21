"Гроб Господень" в Баварских Альпах: возрождение пасхальной традиции

Эти декорации эпохи позднего барокко пролежали на чердаке храма в баварской коммуне Ашау более 60 лет. Сейчас они снова используются для литургического представления.
В баварской альпийской коммуне Ашау-им-Кимгау (Aschau im Chiemgau) после более чем 60-летнего перерыва возродили религиозную традицию, первое упоминание которой здесь датировано 1618 годом. Речь идет о пасхальном литургическом спектакле, который ставится местными жителями в приходской церкви на фоне исторических декораций "Гроба Господня", созданных в конце барочной эпохи в 1797-1799 годах.
Возрождение пасхального спектакля
Декорации использовались до середины 1950-х годов, когда во времена папы римского Пия XII была проведена реформа распорядка и правил католических богослужений в Страстную неделю. После этого они хранились в храме на чердаке. Несколько лет назад здешнее краеведческое общество организовало их реставрацию, а сейчас дошло дело до возрождения самого спектакля, состоящего из двух частей.
Первая часть, которая будет демонстрироваться в церкви до праздника Светлого Христова Воскресенья, рассказывает о страданиях и смерти Иисуса Христа. Вторая часть после Пасхи посвящена явлениям воскресшего Спасителя апостолам и первым христианам. В литургических спектаклях занято более ста человек, включая большой хор.
Декорации вернулись в храм
Как говорится в сообщении Архиепархии Мюнхена и Фрайзинга, отреставрированные декорации были установлены в алтарной части храма вскоре после начала нынешнего Великого поста. Их высота составляет около десяти метров, ширина - семь метров, глубина - шесть метров.
В центре находится изображение Иерусалимского храма Воскресения Христова - храма Гроба Господня. По сторонам находятся аркады - три этажа, два из них предназначены для участников представления. Около Гроба Господня расположены фигуры охранников, ангелов и пророков, изображенных в человеческий рост. Декорации украшают полторы сотни светящихся шаров, наполненных окрашенной в разные цвета водой.
До Великого четверга (Gründonnerstag) посетители храма смогут увидеть сцену молитвы Иисуса Христа на Елеонской горе перед арестом. Именно она - на фотографиях. Во время богослужения в Великую пятницу (Karfreitag) эту сцену сменит изображение Тела Господня в гробнице. В ночь на Светлое Христово Воскресенье (Ostersonntag) гроб опустеет, а над ним появится фигура Иисуса Христа, восставшего из мертвых.
Никаких инструкций или записей о том, как и в каком порядке следует монтировать все эти части, не сохранилось, поэтому участникам краеведческого общества и реставраторам пришлось экспериментировать, опираясь на воспоминания старых прихожан, которые помнят последние здешние спектакли.
Декорации будут находиться в храме до пятого мая. Приходская церковь (Pfarrkirche) в Ашау-им-Кимгау будет в это время открыта каждый день с 07:30 до 19:30. Здесь также можно принять участие в экскурсиях 14 и 21 апреля, а также 5 мая - в 14 часов и 28 апреля - в 11 часов. Расписание литургических спектаклей можно посмотреть на сейте www.aschau.de.
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