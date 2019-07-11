"Гринпис" заявил о радиоактивных отходах на месте строительства автодороги в Москве

Активисты российского отделения международной организации "Гринпис" заявили, что площадка, на которой в Москве планируется строительство участка Юго-Восточной хорды, является "могильником" радиоактивных отходов. Как сообщается в четверг, 11 июля, сотрудники "Гринпис" взяли пробы почвы у Московского завода полиметаллов (входит в структуру "Росатома" - Ред.) близ железнодорожной платформы Москворечье. По утверждениям активистов, анализы выявили, что активность радиоактивных веществ там в 11,9 раз выше, чем необходимо, чтобы, согласно российскому законодательству, "отнести грунт к радиоактивным отходам по сумме альфа-радионуклидов".

Строительные работы на этой территории могут привести к подвижкам грунта, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию, выветриванию, указывают представители "Гринпис". Отдельно отмечается: "Росатом" признает, что на территории завода полиметаллов и вокруг него имеется 41 загрязненный участок, из которых на 26 радиоактивное загрязнение превышает установленные нормы.

В "Гринписе" заявили, что будут добиваться перепроверки результатов проб, выполнения отбора проб в присутствии "представителей общественности" и официальной оценки удельной активности значимых радионуклидов. Кроме того, активисты требуют незамедлительно отметить очаги радиоактивного загрязнения, ограничить доступ на опасную территорию, восстановить забор от завода полиметаллов к Москве-реке и не допустить проведения строительных работ близ очагов радиоактивного загрязнения.

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