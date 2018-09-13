Грибной сезон отменяется? (фото)

Грибников в Германии этой осенью ожидают тяжелые времена. Согласно прогнозам экспертов, из-за длительного периода сухой погоды во многих регионах грибов будет меньше, чем обычно.
Фотография этого подосиновика (нем. Rotkappe) была сделана в прошлом грибном сезоне в Тюрингии.
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Германия - страна, богатая лесами. А, значит, и грибами. Кто их здесь собирает? И где?
Осень - время собирать грибы. Сейчас в Бранденбурге подходящая дождливая и теплая погода. Такие белые грибы можно найти в лесу неподалеку от местечка Биген (Biegen).
Блюда, которые можно есть как в холодном, так и в горячем виде, и своей популярности не теряют, - к таким относятся и пирожки из слоеного теста с грибной начинкой.
Великий пост начинается в Германии в "пепельную среду" - 14 февраля. Две трети жителей страны соблюдают пост, обращаясь к рецептам постной кухни.
В Европе рис поначалу считался средством целебным. В сочетании с грибами, богатыми растительными белками, он заслуживает особого внимания.