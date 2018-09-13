 Грибной сезон отменяется? (фото) | Кадр дня | DW | 13.09.2018

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Кадр за кадром

Грибной сезон отменяется? (фото)

Грибников в Германии этой осенью ожидают тяжелые времена. Согласно прогнозам экспертов, из-за длительного периода сухой погоды во многих регионах грибов будет меньше, чем обычно.

Тюрингия

Фотография этого подосиновика (нем. Rotkappe) была сделана в прошлом грибном сезоне в Тюрингии.

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  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


Один из вечеров знойного лета

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Фотокорреспондент агентства dpa Юлиан Штратеншульте документировал, как выглядит Германия с высоты птичьего полета в один из вечеров этого знойного лета. Маршрут был проложен над Нижней Саксонией в районе городов Ганновер, Хильдесхайм, Зарштедт и Латцен. На первой фотографии - канал в Хильдесхайме.

  • Хильдесхайм

    Дело было вечером

    Гребная лодка на этом же канале.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Стадион с беговой дорожкой в Ганновере.

  • Нижняя Саксония

    Дело было вечером

    Поле под Хильдесхаймом.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Искусственное озеро Машзе, созданное в Ганновере в 1930-х годах на месте болота.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Открытый бассейн в Зарштедте.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Гольф-клуб в Латцене.

  • Латцен

    Дело было вечером

    Это не солнечные часы, а двенадцать футболистов во время тренировки в этом же городе.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Озеро в заболоченной низине реки Лайне около Ганновера.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Один из пляжей на бывших песчаных карьерах Риклингер Кистайхе в Ганновере.

  • Зарштедт

    Дело было вечером

    Теннисный клуб в Зарштедте.

  • Ганновер

    Дело было вечером

    Поле для тренировок футбольного клуба "Ганновер 96".


Контекст

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