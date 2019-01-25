 Греция тестирует возвращение на мировой рынок заимствований | Новости из Германии о Европе | DW | 28.01.2019

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Европа

Греция тестирует возвращение на мировой рынок заимствований

Афины намерены выручить около 3 млрд евро от размещения пятилетних гособлигаций с ожидаемой доходностью до 3,75 процента. В Еврокомиссии приветствовали решение Минфина Греции.

Работник протирает испачканную краской вывеску банка Греции

Власти Греции спустя пять месяцев после завершения международной программы финансовой помощи этой стране тестируют возможность вернуться на мировой рынок заимствований. Речь идет о размещении пятилетних гособлигаций со сроком погашения в апреле 2024 года. Министерство финансов Греции надеется выручить от их продажи от 2 млрд до 3 млрд евро, сообщила в понедельник, 28 января, государственная телекомпания ERT.

Контекст

Три европейские страны, столкнувшиеся с тяжелым кризисом, сумели преодолеть его и добиться роста экономики. При этом действовали они совсем иначе, чем поступают сегодня Афины. (03.07.2015)

В дальнейшем правительство Греции намерено само привлекать средства на рынках капитала. Впервые с 2010 года Греция обрела стабильность. Экс-министр финансов Варуфакис с этим не согласен. (20.08.2018)

Размещение облигаций поручено таким известным финансовым институтам, как Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley und Société Générale. Ожидаемая доходность должна составить 3,5-3,75 процента годовых.

Вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис приветствовал решение Афин. По его словам, Греция получила от международного стабилизационного фонда помощь на сумму более 30 млрд евро и способна финансировать себя самостоятельно.

Афины получали финансовую помощь от МВФ и международных кредиторов с 2010 года. Эта программа была завершена в августе 2018 года.

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