 Греция объявила трехдневный траур по жертвам пожаров | Новости из Германии о Европе | DW | 24.07.2018

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Европа

Греция объявила трехдневный траур по жертвам пожаров

Пожары в окрестностях Афин унесли жизни минимум 60 человек, госпитализированы 156 взрослых и 16 детей.

Пожар близ греческого курортного города Кинета

Пожар близ греческого курортного города Кинета

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во вторник, 24 июля, объявил трехдневный траур по жертвам сильнейших пожаров в окрестностях Афин, унесших жизни минимум 60 человек.

"Страна переживает неописуемую трагедию", - заявил Ципрас в телевизионном обращении.

По словам Вангелиса Бурнуса, мэра Рафины - портового города, оказавшегося в зоне возгорания, в нем уничтожены 1200 домов. Будучи отрезанными стеной огня от возможных маршрутов эвакуации, некоторые из местных жителей пытались спастись в море и задохнулись от дыма. Минимум четыре тела были извлечены из воды.

Госпитализированы сотни человек

Контекст

DW собрала факты о трагедии в центре Кемерово. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. (01.04.2018)

Греки много сделали для стабилизации экономики, и почти достигли цели. И для страны, и для Евросоюза это немалый успех, полагает обозреватель DW. (22.06.2018)

Судам береговой охраны удалось подобрать почти 700 человек, самостоятельно добравшихся до прибрежных районов.

Пожарная служба Греции сообщила о госпитализации 156 взрослых и 16 детей. Одиннадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии и помещены в отделение интенсивной терапии.

Объявлено чрезвычайное положение

Пожары бушуют в окрестностях Афин и локализованы в трех направлениях: в районе прибрежного курортного города Кинета, а также около городов Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас и на склонах горы Пендели. Власти Греции ввели в этих районах режим чрезвычайного положения.

По словам Ципраса, задействованы более 600 пожарных и свыше 300 единиц техники. С огнем справиться сложно из-за сильного ветра. Греция запросила помощь у Евросоюза, Турция направила в регион работников своих служб быстрого реагирования.

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    Автор: Виктор Вайц


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