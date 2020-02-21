Грета Тунберг 8 марта хочет "равенства, а не поздравлений"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила уверенность, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства". Соответствующую запись она разместила в воскресенье, 8 марта, в Twitter.

"Сегодня #Международный женский день, и мы осознаем, что в сегодняшнем обществе женщины все равно очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам", - считает основательница молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future).

"Сегодня, как и всегда, мы, женщины, хотим равенства, а не поздравлений или праздников", - добавила она.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin).

Акции против дискриминации, насилия в семье и сексизма проходят 8 марта по всему миру. С отдельным обращением выступили премьер-министры ряда стран Северной Европы: Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии и Швеции. Правительства всех из них - за исключением Швеции - возглавляют женщины.

Смотрите также: