 Грета Тунберг 8 марта хочет ″равенства, а не поздравлений″ | Новости из Германии о Европе | DW | 08.03.2020

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Европа

Грета Тунберг 8 марта хочет "равенства, а не поздравлений"

Шведская экоактивистка Тунберг уверена, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства".

Грета Тунберг

Грета Тунберг

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила уверенность, что "невозможно иметь климатическую справедливость без гендерного равенства". Соответствующую запись она разместила в воскресенье, 8 марта, в Twitter.

"Сегодня #Международный женский день, и мы осознаем, что в сегодняшнем обществе женщины все равно очень далеки от того, чтобы быть равными мужчинам", - считает основательница молодежного движения "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future).

"Сегодня, как и всегда, мы, женщины, хотим равенства, а не поздравлений или праздников", - добавила она.

Международный женский день был учрежден в 1910 году в Копенгагене германской политической деятельницей, участницей коммунистического движения Кларой Цеткин (Clara Zetkin).

Акции против дискриминации, насилия в семье и сексизма проходят 8 марта по всему миру. С отдельным обращением выступили премьер-министры ряда стран Северной Европы: Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии и Швеции. Правительства всех из них - за исключением Швеции - возглавляют женщины.

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    Автор: Марина Барановская


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