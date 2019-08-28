 Грета Тунберг получила премию Amnesty International | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.09.2019

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Мир

Грета Тунберг получила премию Amnesty International

Шведская активистка уже более года организует акции в защиту климата. К основанному ей движению Fridays for Future присоединились сотни тысяч людей по всему миру.

Грета Тунберг и Куми Найду на церемонии вручения премии в Вашингтоне

Грета Тунберг и Куми Найду на церемонии вручения премии в Вашингтоне

Шведская активистка в защиту экологии Грета Тунберг и ее движение Fridays for Future удостоены высшей награды правозащитной организации Amnesty International - звания "Посла совести". На торжественной церемонии в Вашингтоне в понедельник, 16 сентября, Тунберг сказала, что принимает эту награду от имени "всех бесстрашных подростков, которые борются за свое будущее".

Контекст

Уже несколько месяцев подряд участники молодежного движения Fridays for Future проводят массовые акции в защиту климата. Однако политики считают их требования слишком радикальными. (03.05.2019)

"Эффект Греты Тунберг" или рост экологического сознания? Опросы показывают: жители Германии всерьез озабочены глобальным потеплением и хотят изменить свою модель поведения. (30.08.2019)

По словам активистки, для многих людей связь между изменением климата и миграцией, голодом и нарушением прав человека все еще не очевидна. Она призвала мировое сообщество к действию. "Люди умирают! И тем не менее столь многие из нас все еще отворачиваются от этого", - констатировала она.

Еженедельная школьная забастовка переросла в мировое движение

Со своей стороны генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду отметил, что молодым людям часто говорят, что они лидеры будущего, и он очень рад тому, что Тунберг и многие другие молодые активисты не прислушались этому. "Если они будут ждать завтрашнего дня, то будущего не будет ни для кого из нас", - пояснил он. Со своей стороны генеральный секретарь американского филиала Amnesty Маргарет Хуанг высоко отозвалась о "стойкости" движения Fridays for Future.

16-летняя Грета Тунберг уже более года организует акции протеста, добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру. 

Amnesty International награждает званием "Посол совести" деятелей искусства и других выдающихся личностей, которые активно борются за права человека. Первым лауреатом этой премии в 2003 году стал чешский правозащитник Вацлав Гавел. Звания "Посла совести", в числе прочих, удостаивались лауреат Нобелевской премии мира из ЮАР Нельсон Мандела, пакистанская активистка в защиту прав детей Малала Юсуфзай и китайский художник Ай Вэйвэй.

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