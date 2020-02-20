Гренелл будет координировать работу разведслужб США, оставаясь послом в ФРГ

В американских дипломатических кругах в Берлине сообщили, что переезд Ричарда Гренелла в Вашингтон - временный, через "несколько месяцев" он сможет вернуться в ФРГ.
Ричард Гренелл, который станет новым исполняющим обязанности главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI), координирующего работу всех американских разведслужб, одновременно сохранит за собой свой нынешний пост - посла Соединенных Штатов в Германии. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило агентство dpa со ссылкой на американские дипломатические круги в Берлине.
По данным источников агентства, Гренелл продолжит выполнять работу диппредставителя в полном объеме, несмотря на временный переезд в Вашингтон. Как ожидается, через "несколько месяцев" он сможет вернуться в Берлин - после того как кандидатура нового координатора американских спецслужб будет официально утверждена Сенатом Конгресса США.
Доверенное лицо Трампа и критик ФРГ
Как напоминает dpa, Гренелл считается доверенным лицом президента США Дональда Трампа и в роли посла в Берлине неоднократно критиковал федеральное правительство Германии в вопросах обороны, ядерной сделки с Ираном, строительства газопровода "Северный поток - 2" и возможного привлечения китайского телекоммуникационного гиганта Huawei к предстоящему обновлению коммуникационной инфраструктуры в Европе для мобильной связи пятого поколения 5G.
В октябре 2019 года Трамп выдвинул американского посла на должность своего представителя на переговорах между Сербией и Косово. Сохранит ли он за собой еще и этот пост, пока неясно.
Ричард Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года.
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