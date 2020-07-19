Граффити по заказу, или Как портрет Солженицына взбудоражил Тверь

Репортаж DW из Твери, где за деньги "Единой России" на стене дома нарисовали портрет писателя, по требованию коммунистов - замазали, а по воле губернатора снова воссоздали, хотя и не на прежнем месте.
В начале июля в Твери закрасили стену дома с портретом лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына и его фразой "Жить не по лжи". Это вызвало большой резонанс, дело комментировала даже супруга покойного писателя Наталья. "У каждой страны свои хунвэйбины... Хотели Солженицына ударить, а выстрелили сами в себя - расписались, что живут и хотят жить по лжи", - сказала она "Коммерсанту". Губернатор Тверской области Игорь Руденя отреагировал стремительно: всего через неделю портрет вернули, бросив вызов не только коммунистам, но теперь еще и хипстерам. DW разбиралась, почему Солженицын вызывает противоречивые чувства у жителей и политиков города.
Прокурор на пенсии против писателя
Первый портрет Солженицына появился на фасаде жилого дома в Твери в 2018 году. Кирпичную стену неприметного дома №32 в Смоленском переулке начали зарисовывать ночью: подсветили с помощью проектора и перенесли эскиз. Видимо, свет разбудил жителей дома, кто-то вызвал полицию. А дальше - история борьбы с портретом, которая растянулась почти на два года.
Нельзя сказать, что портрет или лично писатель не понравился жителям дома. Некоторые, правда, обижались, что на их стене нарисовали что-то без предупреждения. "Мне больше нравится белая стена, чем пожилой бурундучок. Нарисовано было бесталанно", - сказала DW молодая жительница дома. Многие ее соседи вовсе пропустили эпизод из жизни двора со сбором подписей и хождением в суд.
Все бы ничего, но жителем дома оказался прокурор на пенсии Андрей Чугуевский, который называл Солженицына исключительно "предателем". Он с усердием развешивал на подъездах объявления о том, что Солженицын предатель, рассылал жалобы в администрацию города и в конце концов обратился в местное отделение партии КПРФ.
"Людей возмутило, что с ними не посоветовались", - сказал DW замглавы фракции КПРФ в заксобрании Тверской области Андрей Истомин. Сам он относится к Солженицыну нейтрально и считает, что весь конфликт с граффити - это попытка отвлечь внимание людей от более серьезных тем во время социального кризиса в стране.
КПРФ обратилась в управляющую компанию "Дилос" с просьбой закрасить граффити. А те пожаловались на автора граффити в районный суд и выиграли дело. В апреле 2019 года тот постановил, чтобы сам художник закрасил свое изображение. Но автор граффити отказался. В начале июля 2020 года вместо него это сделали активисты тверского отделения малоизвестной партии "Рот Фронт".
"Жить не по лжи"
Идея нарисовать портрет Солженицына к столетию со дня его рождения принадлежит 35-летнему художнику Виктору Лебедеву ("Джокер"). Приветливый молодой мужчина с бородой, по городу он гоняет на велосипеде, воспитывает двух дочек, ходит в церковь и любит читать. Сам родился в Твери в семье военного-подводника, который служил в Мурманске. Солженицына он перечитал уже в зрелом возрасте - как писатель он ему очень понравился, особенно "Матренин двор" и публицистика о том, как сохранять русский дух.
100-летие писателя в 2018 году отмечали на высоком уровне - президент Владимир Путин лично открывал памятник писателю в Москве, называя его "настоящим патриотом России". Поэтому, когда "Джокер" обратился к знакомому депутату из "Единой России" Илье Холодову, тот не отказал. Вместе они уже много лет сотрудничали по раскрашиванию разных фасадов. Так что Холодов на словах одобрил фасад, который понравился художнику, купил краски и арендовал вышку.
Лебедев-"Джокер" считает, что фраза "Жить не по лжи" будет актуальна и через десять лет: "Солженицын говорит, что если ты писатель, не участвуй во лжи, если ты журналист, не пиши про ложь, и тогда зло будет понемножечку отступать". На вопрос, нет ли противоречия в том, что такое граффити нарисовано за деньги "Единой России", замешанной в скандалы о воровстве и коррупции, Лебедев отвечает - да, противоречие есть.
"Но я сужу по конкретному человеку и не могу всех единороссов называть негодяями, - продолжает он. - С Ильей Холодовым я общаюсь как с человеком, я у него дома рисовал, знаю его жену. Я вижу его не тем, кто какие-то миллионы ворует и строит себе что-то за границей. Хотите, напишите - и в "Единой России" есть хорошие люди”.
Губернатор о художнике: "Очень правильный человек"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - он тоже единоросс - называет Виктора Лебедева "очень идейным и правильным человеком". Поэтому, когда по решению суда первый портрет Солженицына закрасили, его решили восстановить в другом месте. И теперь уже от администрации города "Джокеру" снова выделили новые материалы, машину, чтобы закупить и привезти краску, и вышку. Нового Солженицына он нарисовал за день - очень торопил губернатор.
"Если вы поедете по центру города, то увидите, что фасады в Твери ремонтируют реже, чем рисуют портреты Солженицына. И оба раза получилось, что это с подачи власти. Там был депутат от "Единой России", а здесь с подачи лично губернатора", - говорит Андрей Истомин из КПРФ.
Место для нового портрета Солженицына на этот раз выбирал не "Джокер", а сама администрация города. Но на старом доме в центре, рядом с местным Арбатом - Трехсвятской улицей, уже было другое граффити, которое Лебедеву пришлось для начала самому закрашивать.
О вкусах власти не спорят?
Его нарисовал 33-летний художник Михаил Дремин (рисует под псевдонимом Майк Хайпер). В Твери он живет меньше года, себя называет представителем "среднего андеграунда" и утверждает, что губернатору Рудене его работы не нравятся. Все, что он нарисовал в городе за год, уже замазали. Свои граффити он рисует, чтобы привлекать внимание к проблемным зонам в городе.
"Я стараюсь делать относительно нейтральные работы - не лезу я в политику, в религию, очень редко когда в социалку. Фасад на Трехсвятской - это одна из самых топовых поверхностей. Тут ходят туристы, местные жители. Но само здание и фасад в ужасном состоянии. Мой первый рисунок тут закрасили, потому что он стал неугоден чиновнику. Но стену не восстановили. Я второй раз нарисовал - вроде сработало", - смеется Дремин.
Новый портрет Солженицына он называет "политическим заказом", а самого Виктора Лебедева - художником-гастарбайтером. "Если бы Витя-"Джокер" сам, на свои деньги, предложил нарисовать на стене Солженицына, то без проблем. В рисовальной уличной сфере это называется кроссовер. Но тут же все идет от правящей городской верхушки. Получается, что он придворный художник", - рассуждает он. Новый Солженицын ему не нравится: работа получилась скучная, шрифт - "как на пивной банке", а внизу под портретом осталось много места, которое скоро "завандалят" другие художники.
"Я "Джокера" понимаю. Он не в андеграунде, ему тут еще жить, семью кормить, а я может дальше поеду. Но все же я бы не стал перекрашивать за деньги никого. Я лично не буду закрашивать Солженицына, но улица ему ответит", - уверен Майк Хайпер.
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