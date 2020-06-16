Граждан Азербайджана отправляют на родину из Дагестана на фоне протестов

155 граждан Азербайджана, находившиеся в Дагестане во время вспышки коронавируса, были отправлены на родину на нескольких автобусах, сообщается во вторник, 16 июня, на сайте администрации Дербентского района. Уточняется, что "следующая отправка запланирована на следующей неделе".

Кроме того, 52 гражданина Азербайджана размещены в гостиничном комплексе в Дербентском районе, в "отапливаемых" и "охраняемых" помещениях, "чтобы люди не остались на улице". "Обеспечение их питанием взял на себя руководитель района Фуад Шихиев", - отмеченов другом сообщении администрации.

Накануне около 400 граждан Азербайджана, недовольные задержкой с их отправкой из Дагестана и живущие в палаточном лагере, устроили акцию протеста и перекрыли федеральную трассу "Кавказ", где произошли стычки с полицией.

Против протестующих могут завести уголовные дела

Как заявил глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов, после акции протеста "93 гражданина Азербайджана доставлены в Магарамкентский райотдел, по части из них будут приняты решения в порядке уголовного судопроизводства".

По словам министра, силовики стараются "не допустить несанкционированного перемещения (азербайджанцев. - Ред.) в сторону границы". Для этого к палаточному лагерю и пункту временного размещения, где из-за пандемии коронавируса разместили несколько сотен граждан Азербайджана, стянута полицейская группировка в количестве 400 человек.

По данным правительства Дагестана, в Дербентском районе находятся "порядка 600 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу". По данным Следственного комитета России по Дагестану, в результате конфликта демонстрантов и силовиков пострадали семь сотрудников полиции, повреждены пять служебных машин. Также пострадали восемь азербайджанцев.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

