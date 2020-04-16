 Гражданский форум ЕС-РФ потребовал обеспечить безопасность журналистки ″Новой газеты″ | Новости из Германии о России | DW | 17.04.2020

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Россия

Гражданский форум ЕС-РФ потребовал обеспечить безопасность журналистки "Новой газеты"

По мнению представителей Гражданского форума ЕС-Россия, журналистке Елене Милашиной "угрожает серьезная опасность". Спецкор - автор публикации о ситуации с коронавирусом в Чечне.

Елена Милашина

Елена Милашина

Правление Гражданского форума ЕС-Россия потребовало обеспечить безопасность журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной и провести "надлежащее расследование угроз в ее адрес". Об этом говорится в заявлении, в пятницу, 17 апреля, поступившем DW.

В понедельник, 13 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале, авторство которого приписывается ему, подверг критике "провокационную и взрывоопасную античеченскую травлю" со стороны "Новой газеты".

В российских СМИ, в частности, широко цитировались следующие слова: "Если вы (Федеральная служба безопасности. - Ред.) хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет!"

"Смерть от коронавируса - меньшее зло"

Представители Гражданского форума ЕС-Россия полагают, что "такая реакция Кадырова была вызвана материалом Елены Милашиной "Смерть от коронавируса - меньшее зло", опубликованным 12 апреля.

"Данное высказывание содержит прямую угрозу авторам указанной статьи", - уверены представители Гражданского форума, при этом они полагают, что "журналистке угрожает серьезная опасность".

В статье Милашиной описывалась ситуация с коронавирусом в Чечне. В материале, в частности, рассказывалось о том, что врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляции. Сам материал 15 апреля по требованию Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) был заблокирован.

"Правление Гражданского форума ЕС-Россия требует от российских властей обеспечить безопасность Елены Милашиной, незамедлительно расследовать нападение на нее и угрозы в ее адрес, а также предоставить благоприятные условия для деятельности журналистов в РФ", - отметили авторы документа.

В Кремле не считают "противозаконными" слова главы Чечни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что в Кремле не считают "запрещенным или противозаконным" заявление главы Чечни.

Генпрокуратура России, в частности, уверена, что в статье есть "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности".

Нападение на Милашину

Ранее, 6 февраля, на Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину было совершено нападение, когда они приехали в Грозный на суд по делу блогера Ислама Нуханова. В фойе гостиницы "Континент" неизвестные, среди которых были мужчины и женщины, повалили женщин на пол и избили. По факту нападения журналистка подала заявление в полицию Грозного.

В редакции "Новой газеты" тогда сочли, что на Милашину напали с целью "воспрепятствовать ее работе по освещению ситуации с нарушением прав человека в Чеченской Республике", отмечал главред издания Дмитрий Муратов. В его обращении к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой говорилось, что журналистка неоднократно получала угрозы в свой адрес.

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году. Членами и сторонниками форума являются 182 некоммерческие организации из России и стран Европейского Союза.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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