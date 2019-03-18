 Гражданский форум ЕС-Россия требует освобождения Титиева | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2019

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Россия

Гражданский форум ЕС-Россия требует освобождения Титиева

"Вопиющим нарушением верховенства права" и "расправой" назвал приговор Оюбу Титиеву Гражданский форум ЕС-Россия.

Оюб Титиев

Оюб Титиев

Правление Гражданского форума ЕС-Россия "категорически" осудило решение чеченского суда, приговорившего правозащитника Оюба Титиева к 4 годам колонии-поселения. В заявлении, распространенном во вторник, 19 марта, на сайте организации, приговор назван "вопиющим нарушением верховенства права".

"Расследование от начала и до конца не опиралось на сколько-нибудь правдоподобные доказательства вины Оюба", - говорится в заявлении. Потому "правление Гражданского форума ЕС-Россия повторно заявляет о поддержке Оюба Титиева и всех несправедливо осужденных в Чеченской Республике и на Северном Кавказе и требует отмены всех обвинений в отношении Оюба и его немедленного освобождения".

Контекст

Год назад руководитель чеченского "Мемориала" Оюб Титиев был задержан и обвинен в хранении наркотиков. DW возвращается к этому делу. (09.01.2019)

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"Организовав уголовное преследование и судебную расправу над Оюбом Титиевым, власти Чечни поставили цель полностью уничтожить какую-либо возможность для деятельности правозащитников в республике", - отметил координатор Адвокационной группы Форума Юрий Джибладзе, чьи слова приводятся в заявлении. Однако "работа организаций гражданского общества и правозащитников в Чеченской Республике и на Северном Кавказе должна продолжаться", считают авторы документа.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил главу чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник свою вину не признает и настаивает на том, что наркотики, найденные при его задержании в январе 2018 года, ему подбросили.

В поддержку Титиева высказались многие российские общественные деятели - в частности, политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский и музыкант Борис Гребенщиков.

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Приговор для правозащитника Оюба Титиева

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Заявление на сайте организации

Аудио- и видеофайлы по теме

Приговор для правозащитника Оюба Титиева  

Права человека: В Чечне проходит процесс над Оюбом Титиевым  

Почему Оюб Титиев оказался за решеткой на самом деле  

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