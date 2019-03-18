Гражданский форум ЕС-Россия требует освобождения Титиева

Правление Гражданского форума ЕС-Россия "категорически" осудило решение чеченского суда, приговорившего правозащитника Оюба Титиева к 4 годам колонии-поселения. В заявлении, распространенном во вторник, 19 марта, на сайте организации, приговор назван "вопиющим нарушением верховенства права".

"Расследование от начала и до конца не опиралось на сколько-нибудь правдоподобные доказательства вины Оюба", - говорится в заявлении. Потому "правление Гражданского форума ЕС-Россия повторно заявляет о поддержке Оюба Титиева и всех несправедливо осужденных в Чеченской Республике и на Северном Кавказе и требует отмены всех обвинений в отношении Оюба и его немедленного освобождения".

"Организовав уголовное преследование и судебную расправу над Оюбом Титиевым, власти Чечни поставили цель полностью уничтожить какую-либо возможность для деятельности правозащитников в республике", - отметил координатор Адвокационной группы Форума Юрий Джибладзе, чьи слова приводятся в заявлении. Однако "работа организаций гражданского общества и правозащитников в Чеченской Республике и на Северном Кавказе должна продолжаться", считают авторы документа.

Шалинский городской суд Чечни 18 марта приговорил главу чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева к 4 годам лишения свободы по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник свою вину не признает и настаивает на том, что наркотики, найденные при его задержании в январе 2018 года, ему подбросили.

В поддержку Титиева высказались многие российские общественные деятели - в частности, политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский и музыкант Борис Гребенщиков.

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