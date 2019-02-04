Гражданский форум ЕС-Россия призвал снять обвинения с Анастасии Шевченко

Правление Гражданского форума ЕС-Россия призвало "немедленно снять" все обвинения с ростовской активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. "Дело Анастасии Шевченко - первый прецедент в России" уголовного преследования за участие в деятельности "нежелательной организации", говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 4 февраля.

Кроме того, организация призвала власти РФ "прекратить преследования в связи с законом о "нежелательных организациях" и отменить репрессивный закон". "Мы также требуем от правоохранительных органов уважения человеческого достоинства граждан и наказания виновных в нарушении их прав", - добавили авторы заявления.

"Бесчеловечное отношение стало тенденцией"

Одновременно в документе указывается, что "бесчеловечное обращение с преследуемыми деятелями гражданского общества в России стало тенденцией". Помимо трагедии Анастасии Шевченко, правозащитники напоминают, в том числе, об отказе отпустить из СИЗО Льва Пономарева на похороны главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, вместе с которой он проработал более 20 лет.

31 января скончалась 17-летняя дочь Анастасии Шевченко, проживавшая в интернате для детей с особенностями развития. Накануне ее срочно госпитализировали после временной остановки сердца. 30 января следователи разрешили Шевченко навестить дочь в реанимации, но врачи отказались пустить ее в палату.

Член федерального совета "Открытой России" Анастасия Шевченко 21 января стала первым в России фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ. 23 января суд постановил отправить ее под домашний арест до 20 марта.

"Нежелательные организации"

Термин "нежелательные организации" появился в российском законодательстве после принятия соответствующего закона в мае 2015 года. Таковой считается "иностранная или международная организация, представляющая угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения". После признания организации "нежелательной" на ее деятельность накладывается запрет или ограничения.

На сегодняшний день Минюстом РФ зафиксированы 15 "нежелательных организаций". При этом в перечне значится не российская "Открытая Россия", а связанные с Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement, Open Russia и OR (Otkrytaya Rossia).

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