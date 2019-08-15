Гражданская ответственность туристов: немцы страхуют, россияне рискуют

От разбитой вазы в отеле до травмированного лыжника на горном склоне - несчастный случай за границей может обернуться крупными тратами на возмещение ущерба. Однако россияне не спешат страховать гражданскую ответственность. В отличие от жителей Германии, подавляющее большинство которых заключают подобные договоры, граждане РФ предпочитают рисковать - и экономить.

Пьяные иностранные туристы наводят ужас на жителей Берлина. Особенно если передвигаются по городу на новомодных электросамокатах, способных разгоняться до 20 километров в час. С середины июня этого года - момента допуска электроскутеров на улицы немецких городов - в Берлине уже зарегистрировано 38 ДТП с участием электросамокатов, после которых семь человек госпитализированы с тяжелыми травмами и 27 - с легкими ранениями.

Без страховки электросамокаты в Германии не допускаются к эксплуатации

Компенсировать ущерб им будут страховые компании, застраховавшие гражданскую ответственность водителей скутеров как транспортных средств - наличие страховки было одним из обязательных условий допуска электросамокатов к эксплуатации.

Страхование - дело добровольное

Но страхование гражданской ответственности водителей транспортных средств обязательно, а не добровольно. А что делать с миллионом других бытовых ситуаций, в которых один гражданин может неумышленно причинить вред другому? Например, катаясь на велосипеде, играя в футбол или скача на лошади?

Для жителей Германии ответ очевиден: договор добровольного страхования гражданской ответственности. Такие полисы стоят буквально несколько евро в год, они имеются у 85% немцев, и отказываются от них лишь самые финансово незащищенные слои населения.

Германия - чемпион Европы по числу страховок на душу населения

Cредний немец тратит на страховки 2219 евро в год

Но это - Германия. Страна-чемпион Европы по расходам на страховки (средний немец тратит на страховки 2219 евро в год) и по числу страховок на душу населения (у каждого немца в среднем их шесть). Но есть и другие страны - там, где часто мужики крестятся только после того, как прогремел гром.

И это при том, что недельная добровольная страховка гражданской ответственности для путешественника в возрасте 30 лет, выезжающего на неделю в Германию, стоит от 325 рублей (согласно калькулятору предложений на сайте insure.travel). Казалось бы, копейки. Но там, где немцы предпочитают перестраховаться, россияне надеются сэкономить.

Россияне экономят на страховках

Как говорит Ирина Скоробогатова, руководитель направления по страхованию путешественников страховой компании "Альянс" в Москве, по статистике этой компании, гражданская ответственность застрахована лишь в 4% договоров, заключенных с физическими лицами.

Лишь 4% российских путешественников страхуют гражданскую ответственность

По словам Скоробогатовой, в большинстве случаев отказ от приобретения такой страховки продиктован желанием сэкономить и психологией - клиенты рассуждают в ключе "я же не собираюсь никому причинять вред, я спокойный и законопослушный".

В практике СК "Альянс" страховые случаи связаны чаще всего с зимними видами спорта - горными лыжами и сноубордом. Обычно это нанесение вреда здоровью другому спортсмену при столкновении. Другой распространенный страховой случай - порча имущества гостиниц, когда гости из России нечаянно разбивают зеркала, стекла или дорогие вазы.

Несчастный случай в Альпах

Гамбургский адвокат Флориан Ролофф (Florian Roloff) как раз занимается таким инцидентом: гражданин России во время горнолыжного отпуска стал виновником несчастного случая в немецких Альпах - пострадавший гражданин Германии получил множество травм, лечение которых потребовало нескольких операций.

Размер ущерба достигает нескольких десятков тысяч евро, которые будут взысканы с виновника инцидента напрямую, если у него нет страхования гражданской ответственности. "С учетом того, что ущерб в результате несчастного случая может достигать очень больших сумм, само собой, имеет смысл заключать договор страхования гражданской ответственности, действующий за границей", - уверен юрист.

В ответе за тех, кого пригласили

Полис страхования гражданской ответственности не входит в перечень документов, необходимых для получения шенгенской визы. В поручительствах (Verpflichtungserklärung), которые подписывают жители Германии, приглашающие иностранцев в страну, тоже не предусмотрено возмещение ущерба: заявители обязуются лишь оплатить расходы по пребыванию иностранца в Германии.

"Претензии частных лиц в рамках гражданского права, которые покрывает страхование гражданской ответственности, не являются предметом этих поручительств", - сообщил пресс-секретарь управления внутренних дел сената Берлина в ответ на запрос DW.

Иск из Германии в российский суд

Если же незастрахованный гость из России откажется возмещать ущерб от несчастного случая, на него могут подать в суд в Германии. Но, уточняет адвокат Флориан Ролофф, в данный момент решения немецких судов на территории России не могут быть исполнены. И если гость из России не имеет имущества в Германии, приговор немецкого суда о возмещении ущерба "ничего не даст".

Единственный шанс для пострадавшего - обратиться с иском о возмещении ущерба в российский суд. По словам Ролоффа, российские суды работают быстрее, чем немецкие, к тому же затраты на адвокатов ниже, чем в Германии. "В целом российская юридическая система вполне эффективна, и потребовать возмещения ущерба через российский суд вполне реально", - указывает Флориан Ролофф, который входит в правление Германо-российской ассоциации юристов.

Если же виновник несчастного случая окажется не в состоянии возместить ущерб, то и здесь у немецких страховых компаний есть запасной вариант: дополнительная опция позволяет застраховать и неплатежеспособность виновника ущерба. За дополнительные деньги, разумеется.

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