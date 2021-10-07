Гражданин России арестован в Болгарии по обвинению в шпионаже

Власти Болгарии арестовали трех человек, подозреваемых в промышленном шпионаже на территории военного завода "Арсенал" - крупного производителя огнестрельного оружия, артиллерийских систем и боеприпасов, который относится к стратегическим объектам.

Как сообщили в болгарском министерстве внутренних дел в четверг, 7 октября, 60-летний гражданин России и два гражданина Литвы, 24 и 59 лет, были задержаны двумя днями ранее на границе с Грецией при попытке выехать из Болгарии.

Все трое подозреваемых не вышли на работу после отпуска

По данным МВД, подозреваемые работали на военном заводе. В сентябре по окончании неоплачиваемого отпуска все трое не вышли на работу. В это же время на предприятии обнаружили пропажу нескольких образцов продукции и связанных с ними документов. Отмечается, что эта информация была "исключительно чувствительной".

При задержании в автомобилях подозреваемых были найдены документы и предметы, которые "предположительно имеют прямое отношение" к начатому досудебному производству, отметили в министерстве.

В апреле прокуратура Болгарии заявила о возможной причастности шести граждан России к четырем взрывам на складах боеприпасов с 2011 по 2020 годы. Речь шла в том числе о заводе "Арсенал". Еще один взрыв на складе этого завода произошел в августе 2021 года.

О причастности граждан России к взрывам на военных складах ранее заявили и власти Чехии: в 2014 году в деревне Врбетице в результате взрывов были уничтожены около 150 тонн боеприпасов.

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