Граждане ФРГ в наибольшей степени выигрывают от внутреннего рынка ЕС

Операции на внутреннем рынке ЕС обеспечивают существенную прибавку к доходу населения стран европейского сообщества. Это следует из исследования, обнародованного в среду, 8 мая, немецким Фондом имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung).

В наибольшей степени от этого выигрывают граждане Германии - их поступления за счет доступа страны к европейскому рынку составляют порядка 1046 евро в год на человека. В целом же по ЕС этот показатель равен 840 евро без учета вычетов и налогов.

Максимальный прирост доходов зафиксирован в германских административных округах Верхняя Бавария (1489 евро) и Штутгарт (1304), а также в Гамбурге (1478).

"Не все выигрывают в равной степени"

"Чем сильнее в регионе развиты сектора промышленности и экспорта, тем, как правило, выше доходы посредством внутреннего рынка", - пояснил соавтор исследования Доминик Понатту.

При этом, по словам председателя правления немецкого Фонда имени Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) Арта де Геуса (Aart De Geus), не все государства ЕС "выигрывают в равной степени", тем не менее "выгоду получают все".

Проевропейская кампания

В апреле стало известно, что деловые круги Германии решили развернуть активную проевропейскую кампанию в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся 23-26 мая, а затем превратить ее в долгосрочный проект. Немецкие предприниматели считают, что в свое время их коллеги в Великобритании недостаточно решительно разъясняли населению преимущества членства своей страны в Евросоюзе, что способствовало голосованию на референдуме в пользу "Брекзита".

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