Готовим фигуру к лету

Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

Экстрим в воздухе

Здесь можно заняться и более экстремальными видами спорта - баскетболом на батутах и ниндзя-паркуром. По сравнению с обычной часовой пробежкой во время тренировки в воздухе человек расходует на 200-300 калорий больше. При этом за счет амортизации снижается нагрузка на суставы, особенно, на колени, которые травмируются при беге по жестким поверхностям.