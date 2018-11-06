 Готовим фигуру к лету | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.11.2018

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Культура и стиль жизни

Готовим фигуру к лету

Современная индустрия спорта и фитнеса поражает богатым выбором тренажеров. Предлагаем варианты тренировок, сжигающих много калорий.

  • Гребля

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Гребля

    Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.

  • Плавание

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Плавание

    Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.

  • Медленный бег в горку

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Медленный бег в горку

    Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.

  • Степпер Versa Climber

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Степпер - противонаправленная лестница

    Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.

  • Подъемы по лестнице и станок Stairmill

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Подъемы по лестнице

    Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.

  • Свинги с гирей

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Свинги с гирей

    Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.

  • Подвесное устройство TRX

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Подвесные петли

    В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.

  • Джампинг-фитнес

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Фитнес на батуте

    Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.

  • Велотренажер

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Велотренажер

    Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.

  • Пилатес

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Пилатес

    Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий.

    Автор: Наталия Королева


  • Гребля

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Гребля

    Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.

  • Плавание

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Плавание

    Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.

  • Медленный бег в горку

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Медленный бег в горку

    Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.

  • Степпер Versa Climber

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Степпер - противонаправленная лестница

    Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.

  • Подъемы по лестнице и станок Stairmill

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Подъемы по лестнице

    Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.

  • Свинги с гирей

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Свинги с гирей

    Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.

  • Подвесное устройство TRX

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Подвесные петли

    В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.

  • Джампинг-фитнес

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Фитнес на батуте

    Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.

  • Велотренажер

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Велотренажер

    Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.

  • Пилатес

    10 тренировок, сжигающих много калорий

    Пилатес

    Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Батутный центр в Кельне

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    Новое развлечение

    Первые батутные центры появились в Лас-Вегасе в 2004 году. Сегодня в США насчитывается около 500 таких комплексов развлечений. Совсем недавно это занятие стало популярно и в Германии. Пока попрыгать на огромной арене можно только в крупных городах - например, в Гамбурге, Берлине, Кельне в центрах Jump House, Sprung Raum, Das Jump.

  • Батутный центр в Кельне

    Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

    Заряд энергии

    Прыжки на батуте - отличный вариант осенне-зимнего фитнеса. Специалисты рекомендуют делать паузу после нескольких минут активности, так как это серьезная кардионагрузка. Даже пара коротких тренировок поможет укрепить мышцы ног, спины, ягодиц и брюшного пресса.

  • Батутный центр в Кельне

    Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

    Доступная экипировка

    В отличие от других видов спорта для прыжков на батуте понадобятся только специальные носки. Прорезиненная подошва не даст поскользнуться и обеспечит мягкое приземление. Такой аксессуар можно купить в любом батутном центре.

  • Батутный центр в Кельне

    Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

    Альтернативный фитнес

    На самом деле, в батутных центрах не только развлекаются. Каждый день здесь проходят тренировки для тех, кому наскучили классические виды фитнеса. Аэробные и силовые нагрузки Jumpfit и Power Jump улучшают координацию и чувство равновесия, а классы по акробатике подходят даже новичкам.

  • Батутный центр в Кельне

    Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

    Экстрим в воздухе

    Здесь можно заняться и более экстремальными видами спорта - баскетболом на батутах и ниндзя-паркуром. По сравнению с обычной часовой пробежкой во время тренировки в воздухе человек расходует на 200-300 калорий больше. При этом за счет амортизации снижается нагрузка на суставы, особенно, на колени, которые травмируются при беге по жестким поверхностям.

  • Батутный центр в Кельне

    Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

    Возрастные ограничения

    Но риск трамвы во время прыжков все же не исключен. Поэтому в немецкие батутные центры не пускают детей до шести лет без сопровождения родителей. В некоторых комплексах проводят отдельные занятия для самых маленьких.

  • Батутный центр в Кельне

    Немцы увлеклись фитнесом для ленивых

    Бой подушками

    Занятия на батутах понравятся даже самым неспортивным людям - уже после нескольких прыжков улучшается самочувствие и настроение.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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