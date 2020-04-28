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Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA)

PDVSA - крупнейшая компания Венесуэлы. Обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах страны.

Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти. По данным BP Statistical Review 2018, они составляли на конец 2017 года 303 млрд баррелей или 17,9% от общемировых запасов. PDVSA была создана в 1975 году. С приходом к власти в стране Уго Чавеса (1999), был принят закон, предполагающий усиление роли государства в нефтяной сфере (2002), что позволило постепенно взять деятельность компании под полный государственный контроль. Крупнейшим импортером венесуэльской нефти являются США. 28 января 2019 года, из-за политического кризиса в Венесуэле, Минфин США ввел против PDVSA санкции. Были заблокированы активы компании на общую сумму в 7 млрд долл. 1 марта 2019 года глава Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву.

ARCHIV - 01.03.2017, Venezuela, Caracas: Tarek el Aissami, damals Vizepräsident von Venezuela, lächelt bei seiner Ankunft zu einer Militärparade. Am 31.07.2019 wurde der heutige Industrieminister wegen Drogenhandels von den USA zur Fahndung ausgeschrieben. (zu dpa «USA setzen venezolanischen Industrieminister auf Fahndungsliste» vom 31.07.2019) Foto: Fernando Llano/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Нового министра нефтяной промышленности Венесуэлы разыскивают в США за наркотрафик 28.04.2020

По данным властей США, Тарек эль-Айссами, назначенный Николасом Мадуро на пост министра нефтяной промышленности Венесуэлы, причастен к вывозу за границу более тонны наркотиков.

FILE PHOTO: Crude oil tankers are docked at Isla Oil Refinery PDVSA terminal in Willemstad on the island of Curacao, February 22, 2019. REUTERS/Henry Romero -/File Photo

Венесуэла увеличила отгрузку нефти российской TNK Traiding 25.02.2020

Госкомпания PDVSA изменила схему поставки нефти в Россию после введения санкций США. Ранее большую часть нефти получала Rosneft Trading, но она попала под санкции.
... | Verwendung weltweit

В Венесуэле отклонили санкции США против дочки "Роснефти" 19.02.2020

Венесуэльская нефтяная компания PDVSA заявила, что поддержит "Роснефть" для продолжения ее деятельности в стране. В самой "Роснефти" санкции назвали незаконными и необоснованными.
ARCHIV - 22.08.2012, Venezuela, Morichal: Blick auf das Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel. Die USA gehen mit Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Mnuchin am Montag (28.01.2019) in Washington an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PdVSA. Foto: Miguel Gutierrez/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Венесуэла может обходить санкции США с помощью "Роснефти" 18.04.2019

Государственный концерн PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры, сообщает Reuters. Российская сторона оплачивает венесуэльскую нефть со скидкой, получая от конечного покупателя ее полную стоимость.
Tanker ship Morichal rests anchored out in Lago de Maracaibo 24 December 2002 in Maracaibo, Venezuela as the national strike entered its forth week. Venezuela President Hugo Chavez insisted the situation was returning to normal after military troops seized oil tankers and refineries from strikers, but the opposition ridiculed the claim. In Caracas, motorists lined up for hours to get rationed gasoline at the few service stations that have not run out of fuel. The Petroleos de Venezuela (PDVSA) state oil company is the worst affected, as production and shipments trickled down to a fraction of normal levels. Venezuela, the fifth-largest oil exporter, shipped out an average of more than three million barrels in November. Fotograf: Andrew Alvarez dpa

США расширили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы 05.04.2019

Вашингтон ввел санкции против "спасательного круга" Мадуро - так в Минфине США назвали 35 танкеров и две компании, задействованные в транспортировке венесуэльской нефти.
Tankstelle der staatlichen Ölgesellschaft Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, Mérida, Venezuela, Südamerika | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Венесуэла хочет при помощи РФ обойти санкции по продаже нефти 19.03.2019

Важнейшим партнером Каракаса в перепродаже нефти станет Россия. Госкомпания PDVSA откроет в Москве офис продаж.
WASHINGTON, DC - MARCH 11: U.S. Secretary of State Mike Pompeo holds a news conference to talk about the dire economic and political situation in Venezuela at the Harry S. Truman State Department headquarters March 11, 2019 in Washington, DC. Pompeo blamed the governments of Cuba and Russia for the political, economic and infrastructure turmoil in Venezuela, calling Cuba the real imperialist power in Venezuela. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Помпео обвинил Россию и Кубу в причастности к кризису в Венесуэле 12.03.2019

Российская госкомпания продолжает закупать нефть в Венесуэле. Кроме того, Москва снабдила режим Мадуро оружием, заявил глава Госдепартамента США.

2400686 03/21/2014 Rossiya Bank building in St Petersburg. Visa and Mastercard stopped making payment transactions for the clients of the Rossiya Bank that was subjected to sanctions by the American authorities. Igor Russak/RIA Novosti

США наложили санкции на "Еврофинанс Моснарбанк" из-за Венесуэлы 11.03.2019

Причиной введения санкций стала связь "Еврофинанс Моснарбанка" с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов США на своем сайте.

ARCHIV - 22.08.2012, Venezuela, Morichal: Blick auf das Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel. Die USA gehen mit Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Mnuchin am Montag (28.01.2019) in Washington an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PdVSA. Foto: Miguel Gutierrez/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Мадуро распорядился перевести европейский офис PDVSA в Москву 01.03.2019

По распоряжению главы Венесуэлы офис государственного нефтяного концерна будет перенесен из Лиссабона в российскую столицу, заявила венесуэльский вице-президент Дельси Родригес.
A person is pictured through a window above a Gazprombank branch in Moscow July 17, 2014. Gazprombank, Russia's third largest bank by assets, said on Thursday new U.S. sanctions were not affecting the stability of its operations and finances, and the central bank promised support if needed. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS LOGO)

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA 17.02.2019

Источник агентства Reuters утверждает, что банк заморозил счета венесуэльского государственного нефтяного концерна, чтобы минимизировать угрозу попадания под американские санкции.
A person is pictured through a window above a Gazprombank branch in Moscow July 17, 2014. Gazprombank, Russia's third largest bank by assets, said on Thursday new U.S. sanctions were not affecting the stability of its operations and finances, and the central bank promised support if needed. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS LOGO)

Газпромбанк уверяет, что не помогал Каракасу обходить санкции 11.02.2019

Нефтяной концерн Венесуэлы не открывал в Газпромбанке никаких новых счетов, куда могли бы переводиться доходы от продажи нефти, заявили в российском фининституте.

ARCHIV - 22.08.2012, Venezuela, Morichal: Blick auf das Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel. Die USA gehen mit Sanktionen gegen den wichtigen Ölsektor Venezuelas vor. Das kündigte US-Finanzminister Mnuchin am Montag (28.01.2019) in Washington an. Die Sanktionen richten sich gegen den staatlichen Ölkonzern PdVSA. Foto: Miguel Gutierrez/EFE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Венесуэла может использовать Газпромбанк для обхода санкций США 10.02.2019

Государственный концерн PDVSA просит совместные предприятия направлять выручку от продажи нефти на счет в российском банке, пишет Reuters. Концерн подпадает под январские санкции Вашингтона.
A person is pictured through a window above a Gazprombank branch in Moscow July 17, 2014. Gazprombank, Russia's third largest bank by assets, said on Thursday new U.S. sanctions were not affecting the stability of its operations and finances, and the central bank promised support if needed. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS LOGO)

Газпромбанк мог участвовать в серых схемах в Венесуэле 02.11.2018

Газпромбанк и англо-французская компания Perenco давали взятки руководству венесуэльского нефтяного концерна PDVSA, пишет Reuters.
ARCHIV - Blick auf das Ölfeld in Morichal im Orinoco-Gürtel in Venezuela, aufgenommen am 22.08.2012. Venezuelas staatlicher Erdölkonzern PDVSA ist in akuter Zahlungsnot und warnt indirekt vor einer Pleite. Bis Freitag wurde eine letzte Frist verlängert, um ausländische Gläubiger von einer Umwandlung von bald fälligen Anleihen in länger laufende Anleihen zu überzeugen. EPA/MIGUEL GUTIERREZ/dpa (zu dpa Venezuelas Erdölkonzern warnt indirekt vor Pleite vom 19.10.2016) |

Венесуэла готова нарастить добычу нефти для преодоления социального кризиса 15.01.2018

Глубочайший социальный кризис в истории страны заставляет руководство Венесуэлы, 90 процентов экспортной выручки которой приходится на продажу нефти, наращивать добычу углеводородов.
26.11.2017 +++ HANDOUT - Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro gestikuliert am 26.11.2017 während eines Gesprächs mit der Presse in Caracas (Venezuela). Inmitten der laufenden Korruptionsermittlungen beim Ölkonzern PDVSA hat Maduro die Spitze des Staatsunternehmens ausgetauscht. Er ernannte General Manuel Quevedo zum Öl- und Bergbauminister und PDVSA-Präsidenten.(zu dpa «General soll beim venezolanischen Ölkonzern PDVSA aufräumen» vom 26.11.2017) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Jhonn Zerpa/Prensa Miraflores/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Генерал Нацгвардии Венесуэлы назначен главой нефтегазовой компании 26.11.2017

Генерал-майор Национальной гвардии Венесуэлы Мануэль Кеведо займет два ключевых поста в нефтяной отрасли. Он должен будет очистить ее от коррупции, заявил президент страны Николас Мадуро.
FILE PHOTO: The corporate logo of the state oil company PDVSA is seen at a gas station in Caracas, Venezuela, August 30, 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares/File Photo

Американские финансовые институты признали дефолт Венесуэлы 17.11.2017

Правительство в Каракасе и государственная нефтяная компания PDVSA не выполнили финансовых обязательств перед кредиторами, объявили члены Международной ассоциации свопов и деривативов.
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