Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA)

PDVSA - крупнейшая компания Венесуэлы. Обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах страны.

Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти. По данным BP Statistical Review 2018, они составляли на конец 2017 года 303 млрд баррелей или 17,9% от общемировых запасов. PDVSA была создана в 1975 году. С приходом к власти в стране Уго Чавеса (1999), был принят закон, предполагающий усиление роли государства в нефтяной сфере (2002), что позволило постепенно взять деятельность компании под полный государственный контроль. Крупнейшим импортером венесуэльской нефти являются США. 28 января 2019 года, из-за политического кризиса в Венесуэле, Минфин США ввел против PDVSA санкции. Были заблокированы активы компании на общую сумму в 7 млрд долл. 1 марта 2019 года глава Венесуэлы Николас Мадуро принял решение закрыть офис PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву.