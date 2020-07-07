 Гостья из прошлого: Жить как 100 лет назад - это модно! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Гостья из прошлого: Жить как 100 лет назад - это модно!

"Золотые двадцатые" в образе жизни, стиле и творчестве берлинской художницы. Сара Зеттгаст пишет и разрисовывает детские книжки, создает безумно дорогие очки и любит 1920-е.

Сара Зеттгаст (Sarah Settgast)

Сара Зеттгаст (Sarah Settgast)

Сара Зеттгаст (Sarah Settgast) - берлинская художница, дизайнер очков, автор, иллюстратор и издатель детских книг. Она привлекает к себе внимание не только своим творчеством, но также стилем и образом жизни. "Золотые двадцатые" в Германии - для Сары не история, а сегодняшний день. На улице Сара нередко провоцирует удивленные взгляды прохожих, потому что носит платья и шляпки из 1920-х. "В Берлине на меня реагируют спокойно, все-таки здесь много туристов и необычных людей, но в провинции - ко мне очень пристальное внимание и много вопросов, особенно относительно моих татуировок", - рассказывает в интервью DW Сара Зеттгаст.

Сара Зеттгаст

Так Сара одевается каждый день

Договориться об интервью с известной берлинской художницей оказалось проще, чем я предполагал. Ответ на запрос пришел уже через пару часов. Несмотря на то, что журналисты буквально атаковали Сару просьбами об интервью после ее участия в нескольких популярных телешоу, русскую редакцию DW она решила не заставлять ждать.  С этого и начался наш разговор.

DW: Сара, большое спасибо за то, что так быстро согласились. С чем это связано, если не секрет?

Сара Зеттгаст: Никакого секрета! Я родилась в бывшей ГДР, моя мама училась в России и всю жизнь преподает русский язык, моя дочь тоже изучает этот язык c первого класса и обожает русские сказки. Ее учительница часто подчеркивает, что у моей дочери - русская душа. Недавно мне делали операцию под наркозом и, по рассказам медперсонала, пока я от него отходила, лепетала что-то непонятное на русском языке. Когда я пришла в себя, то была удивлена вопросу медсестры о том, говорю ли я по-немецки.

Сара и позирующий с ней для фотосессии мужчина

Сара и позирующий с ней для фотосессии мужчина

Наверное, у меня в подсознании засели домашние задания дочери по русскому, которые мы всегда делаем вместе. До начала эпидемии я собиралась в Москву, чтобы представить там мою новую коллекцию очков. Но поездку пришлось отложить на неопределенный срок. Я люблю россиян за их душевность, гостеприимство, богатую культуру и искусство. И теперь я могу об этом сказать напрямую, чтобы они услышали меня!

- Полагаю, нашим читателям будет интересно узнать о том, почему вам так близки 1920 годы. Вы одеваетесь в стиле тех лет, ваша квартира похожа на музей "золотых двадцатых".

- Я люблю размеренную, неторопливую жизнь. Как я уже говорила, я родом из бывшей ГДР. Помню, как мои бабушка с дедушкой топили углем квартиру, сами пекли хлеб и булочки к воскресным завтракам, кофе мололи вручную. Они все делали не спеша. Этого ритма и я стремлюсь придерживаться. У меня в доме нет автоматической кофеварки, молоко я взбиваю вручную в эмалированной кастрюльке и наслаждаюсь тем, что никуда не спешу и что у меня есть время для самой себя.

Двадцатые годы прошлого века не для всех были "золотыми", немало было людей нуждающихся, которые бережно относились к своим вещам и ценили то, что имели. Многие вещи тех лет сохранились до сегодняшних дней и обрели культовый статус. Я покупаю и ношу именно такие вещи. От одежды коммерческих лейблов я давно отказалась, а вместо этого я заказываю платья у своей портнихи, она их шьет по мотивам фотографий и открыток тех лет. Когда я ношу эти платья, испытываю гораздо больше радости, чем если бы они были от Dolce & Gabbana или Chanel. Это лучше, чем покупать десяток вещей, которые будут  пылиться в шкафу. В моем гардеробе нет ни джинсов, ни кроссовок.

- Вы носите исключительно вещи, сшитые на заказ?

- Не всегда. Я нахожу кое-что и на блошиных рынках, и в антикварных магазинах. Часто мне приносят или присылают вещи мои поклонники. Недавно мне написал мужчина, у которого умерла 97-летняя бабушка. Оказалось, что в ее шкафу было много неношеных вещей: от ночных рубашек до платьев. Он подарил их мне. И таких случаев было уже немало. Люди понимают, что их вещи попадут в надежные руки.

Девушка с татуировками. Открытка 1920 годов

Открытка 1920 годов

- А ваши татуировки? Как они вписываются в стиль?

- Татуировки были очень даже в моде 100 лет назад! Тату наносили на кожу эмансипированные женщины разных сословий. Богатые барышни прикрывали их одеждой и старались наносить ниже декольте. Однако было немало женщин, которые не скрывали татуировки под одеждой. Именно в 1920-х был своего рода бум татуировок, и их наносили как женщины, так и мужчины.

- Насколько важен внешний вид и образ жизни в вашем творчестве? Привлекает ли он больше внимания людей к тому, чем вы занимаетесь?

- Я - такая. Я не переодеваюсь в костюмы столетней давности, я ношу эти вещи и живу в них! Наша жизнь - не генеральная репетиция, и каждый должен жить так, как ему нравится. Я нашла свою нишу и чувствую себя в ней прекрасно. Моим детям тоже нравится стиль 1920-х. Они играют на пианино XIX века, которое стоит в нашей гостиной, в нашем доме нет современных электронных игр, дети любят игрушки столетней давности. Их детские комнаты оформлены в том же стиле. Однажды моя дочь увидела в одном из берлинских музеев детскую комнату XIX века и вскрикнула: "Мама, посмотри, эта комната очень похожа на мою!" Мои дети с самого рождения живут, как говорят их сверстники, в окружении музейных экспонатов и относятся к ним бережно, с любовью.

- А как вам удается совмещать современность и прошлое?

- Я много всего делаю своими руками, почти не использую компьютерные технологии, оформляя детские книги, в которых главная роль отведена рисункам. Что касается дизайна очков, то и это - ручная работа, ювелирная, которая требует много времени. Я противлюсь любому цейтноту, делаю все старательно, качественно. Сделанные мною вещи - made in Germany, без использования дешевого труда.

Очки от Сары Зеттгаст

Очки от Сары Зеттгаст

- Ваши очки стоят дороже традиционного ассортимента?

- Да, очки, которые мы с коллегами производим, относятся к классу "люкс", они выполняются по специальным заказам, а срок их изготовления - от четырех месяцев до полугода. Для их производства мы не используем искусственных материалов. Наши оправы сделаны из натуральных рогов и перламутра, а детали - из серебра или золота. Моя первая коллекция была посвящена моделям 1920 годов.

Есть у меня и современные очки, и в стиле ар-деко. Они продаются не только в Германии, но и в Италии, Японии, США, других странах. Цены на отдельные модели - от 3000 евро. Бывают и дороже. Что касается детских книг, то они, разумеется, доступны по ценам, хотя и выпускаются в сотрудничестве с типографией Sachsendruck, которая и по сей день использует традиционные технологии.

- Почему вы решили писать и издавать детские книги?

- Я с детства рисовала: сначала карандашами, потом акварелью и маслом. Мои работы даже показывались на различных выставках на территории ГДР. Когда у моей дочери умерла ее четырехлетняя подруга, она очень страдала и часто плакала. Тогда я решила помочь ей пережить это горе и своими руками смастерила книгу с рисунками и коротким текстом "Das Mädchen und die kleine Wolke" ("Девочка и маленькое облако"). Это история дружбы - о том, как трудно отпустить человека, который тебе дорог. Если тебе иногда кажется, что ты кото-то навсегда потерял, то это не так: какая-то часть останется в тебе и никогда полностью не исчезнет. Смысл истории в том, что умершая подруга моей дочери превратилась в облачко и сверху наблюдает за нашей жизнью. И облачко это должно двигаться дальше, так как его ждут и в других местах.

Книга Девочка и маленькое облако

Книга "Девочка и маленькое облако"

Моя дочь очень полюбила эту историю, а я после этого опыта решила писать и издавать детские книги и даже открыла свое собственное издательство в Потсдаме. В этом издательстве вышло уже четыре книги, мной написанные. Все они сделаны из экологически чистых материалов, что немаловажно.

- Несмотря на то, что вы - большая поклонница образа жизни 1920 годов, интернет и новые технологии вам не чужды. Вы используете их для продвижения своих идей и популяризации творчества...

- Да, конечно, без интернета сегодня не обойтись. Мои очки и детские книги можно заказать на моем сайте. У меня, кроме страницы и аккаунтов в Facebook и Instagram, есть подкаст, через который я тоже общаюсь с подписчиками и поклонниками. И у меня есть стойкое ощущение, что "золотые двадцатые" празднуют свое возвращение! Это заметно и в тенденциях современной моды, и в образе жизни многих людей. Ведь не зря говорят: все новое - это хорошо забытое старое.

Смотрите также:

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Пережившая войну и ГДР

    Парикмахерской в немецком городе Альтенбурге - около ста лет. Она пережила Вторую мировую войну, раздел Германии, так что сохранился ее интерьер: отделанные мрамором стены, зеркала, специальные кресла и значительная часть оборудования. Парикмахер Артур Гроссе открыл ее в 1926 году. 40 лет спустя его маленькую частную парикмахерскую в социалистической ГДР задушили налогами, и ее пришлось закрыть.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Спящую красавицу разбудили через 40 лет

    С 1966 года никто, по существу, парикмахерской не занимался, - вплоть до воссоединения страны в 1990 году, и это, как ни странно, пошло ей на пользу: всё осталось, как было. После краха ГДР цеховое объединение парикмахеров Тюрингии решило создать здесь своеобразный действующий музей, и в 2002 году парикмахерская снова открыла свои двери - для тех, кто хочет постричься и побриться, и для туристов.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Щипцы для завивки волос

    Это вовсе не орудие пытки, а щипцы для завивки волос. Обращаться с такими щипцами было большим искусством: можно было пережечь не только волосы. Сейчас их завивают более щадящими способами - в том числе и в парикмахерской в Альтенбурге.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Сколько стоила стрижка

    Читать этот прейскурант начала 1950-х годов - и приятно, и грустно. Обычная мужская стрижка стоила максимум 1 марку, одеколончик после бритья - 5 пфеннигов. Сейчас стрижка в старой парикмахерской обойдется в 25 евро. Сплошная ностальгия...

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Изобретатель химической завивки

    Это - набор бигудей для химической завивки. Кстати, завивку-перманент, столь популярную у женщин, впервые продемонстрировал в 1908 году немец - Карл Людвиг Несслер. Спустя два года он получил патент на электрическую аппаратуру, который сделал его миллионером. В 1928 году Несслер продал свои парикмахерские и вложил все деньги в акции. Через год, когда разразился биржевой крах, он всё потерял.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Красота требует жертв

    А этот монстр - колпак для сушки волос, под который приходилось садиться бедным женщинам, которые хотели стать красивыми. Но красота, как известно, требует жертв. Как говорила Коко Шанель: "Женщина, которая решила сделать новую прическу, меняет свою жизнь". Рядом с аппаратом для сушки волос - парикмахер Петер Мюллер.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Тысячелетний Альтенбург

    Так выглядит парикмахерская сегодня. Дому, в котором она находится, - больше трехсот лет, и хотя многое, конечно, перестроили, здание официально является историческим памятником. Сам Альтенбург - древний город на одной из главных торговых имперских дорог, ему около тысячи лет. Больше всего он известен тем, что именно здесь придумали карточную игру скат, очень популярную в Германии и в США.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Стрижка под машинку

    Музею-парикмахерской дарят старинные, винтажные парихмахерские принадлежности самые разные люди. Подарили и ручную механическую машинку для стрижки волос "Strela" производства ГДР. "Стрелой" ее назвали в свое время потому, что ее экспортировали в Советский Союз, и многих из наших отцов и дедов стригли именно ей. Стригли "под машинку" , - так это называлось.

  • Парикмахерская столетней давности

    Парикмахерская столетней давности

    Перерыв на пандемию

    Парикмахерскую-музей по адресу Pauritzer Strasse, 2 каждый год посещают около 6 тысяч туристов. Точнее, посещали - до пандемии коронавируса. Два с половиной месяца она была закрыта. Сейчас открылась снова, но пускают сюда не более четырех человек одновременно. Парикмахеры - в масках. И трогать экспонаты теперь не разрешается. И все же главное: здесь снова стригут и бреют, как и сто лет назад.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 03:17

Эксклюзивное интервью Александра Васильева DW

Контекст

"Вавилон-Берлин": стартует новый сезон культового сериала

Немецкий сериал "Вавилон-Берлин" стал хитом далеко за пределами Германии. Главную роль в нем играет Берлин 1920-х годов. 24 января - старт нового сезона на канале Sky. (24.01.2020)  

Русский Берлин на почтовых открытках

На открытках из Берлина начала ХХ века не только столичные виды, но и русские писатели и актеры, церкви и кладбища... Новая выставка - о русской культуре в Берлине 1920-х годов. (24.10.2014)  

Самый гламурный фотограф Берлина 1920-х

В "золотые двадцатые", когда Берлин переживал эпоху расцвета, он купался в лучах славы. Позировать ему почитали за честь знаменитости. Но позже Карл Шенкер был незаслуженно забыт. (07.10.2016)  

Секреты стиля: пять модных заблуждений

Женщина, которая не носит каблуки, не может быть элегантной. Черный стройнит. Вещи, которые пролежали год, можно выбросить. Это так? Стилист из Германии Катарина Штарлай развеивает мифы. (08.05.2019)  

Секреты стиля на каждый день от немецкого дизайнера

Можно ли носить джинсы в офисе? Сколько аромата ваших духов вынесут коллеги? Немецкий эксперт знакомит с правилами и помогает создать гармонию. (26.04.2019)  

Модный приговор: стыдно ли носить сандалии с носками?

Мода непредсказуема. Еще недавно носить сандалии и босоножки с носками было просто неприлично. Теперь же это стало трендом. Впрочем, немцам не привыкать: они всегда так ходили. (12.08.2019)  

Фотогалерея: 9 нарядов Ангелы Меркель

За три недели (а именно столько длится отпуск канцлера ФРГ) можно многое успеть. Куда и в чем отправляется во время своих каникул Ангела Меркель? (04.08.2017)  

"Вавилон-Берлин": что нужно знать о самом дорогом немецком сериале

Действие развивается в Берлине 1920-х годов. Новый сезон стартует 24 января на платном канале Sky, а осенью 2020 года - на общедоступном ARD. (24.01.2020)  

Гламурные портреты "золотых двадцатых"

Звезды немого кино и танцовщицы, автогонщицы и светские львицы, - какие только женщины в 1920-годы не позировали модному берлинскому фотохудожнику Карлу Шенкеру. (07.10.2016)  

Блеск и нищета Веймарской республики

1920-е годы - один из самых ярких и плодотворных периодов в истории Германии. Страна оправилась от последствий Первой мировой войны и торопилась наверстать потерянное время. (18.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Мода на ретро  

Берлин - новый Лондон? (24.10.2016)  

"Зеленая мода" Берлина: тур для фанатов эко-стиля (06.09.2016)  

Знаменитому театру-варьете в Берлине "Фридрихштадт-Паласт" - 100 лет (02.01.2020)  

Как в Берлине вновь заработали парикмахерские (05.05.2020)  

"Модный приговор" от Карла Лагерфельда  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW