Гостья из прошлого: Жить как 100 лет назад - это модно!

"Золотые двадцатые" в образе жизни, стиле и творчестве берлинской художницы. Сара Зеттгаст пишет и разрисовывает детские книжки, создает безумно дорогие очки и любит 1920-е.
Сара Зеттгаст (Sarah Settgast) - берлинская художница, дизайнер очков, автор, иллюстратор и издатель детских книг. Она привлекает к себе внимание не только своим творчеством, но также стилем и образом жизни. "Золотые двадцатые" в Германии - для Сары не история, а сегодняшний день. На улице Сара нередко провоцирует удивленные взгляды прохожих, потому что носит платья и шляпки из 1920-х. "В Берлине на меня реагируют спокойно, все-таки здесь много туристов и необычных людей, но в провинции - ко мне очень пристальное внимание и много вопросов, особенно относительно моих татуировок", - рассказывает в интервью DW Сара Зеттгаст.
Договориться об интервью с известной берлинской художницей оказалось проще, чем я предполагал. Ответ на запрос пришел уже через пару часов. Несмотря на то, что журналисты буквально атаковали Сару просьбами об интервью после ее участия в нескольких популярных телешоу, русскую редакцию DW она решила не заставлять ждать. С этого и начался наш разговор.
DW: Сара, большое спасибо за то, что так быстро согласились. С чем это связано, если не секрет?
Сара Зеттгаст: Никакого секрета! Я родилась в бывшей ГДР, моя мама училась в России и всю жизнь преподает русский язык, моя дочь тоже изучает этот язык c первого класса и обожает русские сказки. Ее учительница часто подчеркивает, что у моей дочери - русская душа. Недавно мне делали операцию под наркозом и, по рассказам медперсонала, пока я от него отходила, лепетала что-то непонятное на русском языке. Когда я пришла в себя, то была удивлена вопросу медсестры о том, говорю ли я по-немецки.
Наверное, у меня в подсознании засели домашние задания дочери по русскому, которые мы всегда делаем вместе. До начала эпидемии я собиралась в Москву, чтобы представить там мою новую коллекцию очков. Но поездку пришлось отложить на неопределенный срок. Я люблю россиян за их душевность, гостеприимство, богатую культуру и искусство. И теперь я могу об этом сказать напрямую, чтобы они услышали меня!
- Полагаю, нашим читателям будет интересно узнать о том, почему вам так близки 1920 годы. Вы одеваетесь в стиле тех лет, ваша квартира похожа на музей "золотых двадцатых".
- Я люблю размеренную, неторопливую жизнь. Как я уже говорила, я родом из бывшей ГДР. Помню, как мои бабушка с дедушкой топили углем квартиру, сами пекли хлеб и булочки к воскресным завтракам, кофе мололи вручную. Они все делали не спеша. Этого ритма и я стремлюсь придерживаться. У меня в доме нет автоматической кофеварки, молоко я взбиваю вручную в эмалированной кастрюльке и наслаждаюсь тем, что никуда не спешу и что у меня есть время для самой себя.
Двадцатые годы прошлого века не для всех были "золотыми", немало было людей нуждающихся, которые бережно относились к своим вещам и ценили то, что имели. Многие вещи тех лет сохранились до сегодняшних дней и обрели культовый статус. Я покупаю и ношу именно такие вещи. От одежды коммерческих лейблов я давно отказалась, а вместо этого я заказываю платья у своей портнихи, она их шьет по мотивам фотографий и открыток тех лет. Когда я ношу эти платья, испытываю гораздо больше радости, чем если бы они были от Dolce & Gabbana или Chanel. Это лучше, чем покупать десяток вещей, которые будут пылиться в шкафу. В моем гардеробе нет ни джинсов, ни кроссовок.
- Вы носите исключительно вещи, сшитые на заказ?
- Не всегда. Я нахожу кое-что и на блошиных рынках, и в антикварных магазинах. Часто мне приносят или присылают вещи мои поклонники. Недавно мне написал мужчина, у которого умерла 97-летняя бабушка. Оказалось, что в ее шкафу было много неношеных вещей: от ночных рубашек до платьев. Он подарил их мне. И таких случаев было уже немало. Люди понимают, что их вещи попадут в надежные руки.
- А ваши татуировки? Как они вписываются в стиль?
- Татуировки были очень даже в моде 100 лет назад! Тату наносили на кожу эмансипированные женщины разных сословий. Богатые барышни прикрывали их одеждой и старались наносить ниже декольте. Однако было немало женщин, которые не скрывали татуировки под одеждой. Именно в 1920-х был своего рода бум татуировок, и их наносили как женщины, так и мужчины.
- Насколько важен внешний вид и образ жизни в вашем творчестве? Привлекает ли он больше внимания людей к тому, чем вы занимаетесь?
- Я - такая. Я не переодеваюсь в костюмы столетней давности, я ношу эти вещи и живу в них! Наша жизнь - не генеральная репетиция, и каждый должен жить так, как ему нравится. Я нашла свою нишу и чувствую себя в ней прекрасно. Моим детям тоже нравится стиль 1920-х. Они играют на пианино XIX века, которое стоит в нашей гостиной, в нашем доме нет современных электронных игр, дети любят игрушки столетней давности. Их детские комнаты оформлены в том же стиле. Однажды моя дочь увидела в одном из берлинских музеев детскую комнату XIX века и вскрикнула: "Мама, посмотри, эта комната очень похожа на мою!" Мои дети с самого рождения живут, как говорят их сверстники, в окружении музейных экспонатов и относятся к ним бережно, с любовью.
- А как вам удается совмещать современность и прошлое?
- Я много всего делаю своими руками, почти не использую компьютерные технологии, оформляя детские книги, в которых главная роль отведена рисункам. Что касается дизайна очков, то и это - ручная работа, ювелирная, которая требует много времени. Я противлюсь любому цейтноту, делаю все старательно, качественно. Сделанные мною вещи - made in Germany, без использования дешевого труда.
- Ваши очки стоят дороже традиционного ассортимента?
- Да, очки, которые мы с коллегами производим, относятся к классу "люкс", они выполняются по специальным заказам, а срок их изготовления - от четырех месяцев до полугода. Для их производства мы не используем искусственных материалов. Наши оправы сделаны из натуральных рогов и перламутра, а детали - из серебра или золота. Моя первая коллекция была посвящена моделям 1920 годов.
Есть у меня и современные очки, и в стиле ар-деко. Они продаются не только в Германии, но и в Италии, Японии, США, других странах. Цены на отдельные модели - от 3000 евро. Бывают и дороже. Что касается детских книг, то они, разумеется, доступны по ценам, хотя и выпускаются в сотрудничестве с типографией Sachsendruck, которая и по сей день использует традиционные технологии.
- Почему вы решили писать и издавать детские книги?
- Я с детства рисовала: сначала карандашами, потом акварелью и маслом. Мои работы даже показывались на различных выставках на территории ГДР. Когда у моей дочери умерла ее четырехлетняя подруга, она очень страдала и часто плакала. Тогда я решила помочь ей пережить это горе и своими руками смастерила книгу с рисунками и коротким текстом "Das Mädchen und die kleine Wolke" ("Девочка и маленькое облако"). Это история дружбы - о том, как трудно отпустить человека, который тебе дорог. Если тебе иногда кажется, что ты кото-то навсегда потерял, то это не так: какая-то часть останется в тебе и никогда полностью не исчезнет. Смысл истории в том, что умершая подруга моей дочери превратилась в облачко и сверху наблюдает за нашей жизнью. И облачко это должно двигаться дальше, так как его ждут и в других местах.
Моя дочь очень полюбила эту историю, а я после этого опыта решила писать и издавать детские книги и даже открыла свое собственное издательство в Потсдаме. В этом издательстве вышло уже четыре книги, мной написанные. Все они сделаны из экологически чистых материалов, что немаловажно.
- Несмотря на то, что вы - большая поклонница образа жизни 1920 годов, интернет и новые технологии вам не чужды. Вы используете их для продвижения своих идей и популяризации творчества...
- Да, конечно, без интернета сегодня не обойтись. Мои очки и детские книги можно заказать на моем сайте. У меня, кроме страницы и аккаунтов в Facebook и Instagram, есть подкаст, через который я тоже общаюсь с подписчиками и поклонниками. И у меня есть стойкое ощущение, что "золотые двадцатые" празднуют свое возвращение! Это заметно и в тенденциях современной моды, и в образе жизни многих людей. Ведь не зря говорят: все новое - это хорошо забытое старое.
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