Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории

Гранд-отель Петерсберг

Если в отеле как раз не проходят какие-то особенные мероприятия, заказать номер может любой человек. Сюда можно просто приехать на обед, кофе с тортиком или просто отсюда полюбоваться ландшафтами. На картинах в этом зале - первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр, которого мы еще здесь повстречаем, так сказать, лично, - как и Леонида Брежнева или королеву Елизавету II.