Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории

Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…
По гранд-отелю Петерсберг проводятся исторические экскурсии, информацию о которых можно получить на сайте гостиницы в разделе "Historische Hausführungen". Ближайшие в 2019 году состоятся 24 ноября и 8 декабря.
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"Путь демократии" - туристический маршрут по историческим местам Бонна
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Они влияли на общественную жизнь и политику в послевоенной Германии, оставаясь при этом в тени своих мужей. Книга о первых леди отдает им дань уважения. (19.07.2019)
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Супруги Гельмут и Локи Шмидт купили этот небольшой дом в Гамбурге в 1961 году. В гостях здесь бывали многие политики - в том числе, Леонид Брежнев и Валери Жискар д’Эстен. (20.03.2019)
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20 лет назад, в августе 1999 года, парламент и правительство Германии переехали из Бонна в Берлин. Однако далеко не все федеральные учреждения находятся в нынешней столице. (24.08.2019)
Репортаж о том, где и как предстояло работать руководству Западной Германии в случае ядерного конфликта между НАТО и Советским Союзом. (28.08.2015)