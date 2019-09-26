Гостелеканал Грозного обвинил племянника Рамзана Кадырова в пытках

Бывший мэр Грозного и экс-вице-премьер Чечни Ислам Кадыров применял пытки в отношении задержанных правонарушителей, сообщает чеченская государственная телерадиокомпания (ЧГТРК) "Грозный" в четверг, 24 октября. Журналисты ссылаются на оказавшиеся в их распоряжении видеоматериалы пресс-службы Ислама Кадырова, который, по сведениям СМИ, приходится троюродным племянником главе Чечни Рамзану Кадырову, а также видео, снятые в ходе "рейдов по неплательщикам налогов".

"Чтобы узнать необходимую информацию или добиться от мошенников чистосердечного признания в содеянном", Ислам Кадыров использовал электрошокер и психологические методы воздействия, в частности, угрозы расправой и "липовым обвинением", сообщает ЧГТРК. Так, на одном из видео охрана Ислама Кадырова заламывает руки мужчине, выразившему недовольство его "грубой манерой обращения".

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Керимов в беседе с ЧГТРК заявил, что такое поведение Ислама Кадырова стало причиной его отстранения от должности мэра Грозного, несмотря на то, что он "очень много сделал на этом посту по многим вопросам". Видеозаписи переданы в правоохранительные органы и стали основанием для проведения расследования, отмечают журналисты.

Чистки в окружении Рамзана Кадырова

В середине октября "Новая газета" писала, что в Чечне уже несколько месяцев продолжаются чистки в близком окружении Рамзана Кадырова. В подвалах "секретных тюрем" незаконно удерживаются высокопоставленные чиновники, а также их родственники, охранники и люди из ближайшего окружения. По данным издания, Ислам Кадыров был уволен в связи с тем, что "попался на связях с самыми заклятыми врагами Рамзана - братьями Ямадаевыми, а также был уличен в употреблении наркотиков и коррупции".

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