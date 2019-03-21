Госслужба в Германии: можно ли завидовать немецким чиновникам?

Что дает статус чиновника? Большинство жителей Германии уверены, что он обеспечивает массу привилегий, показывают актуальные опросы. При этом в обществе часто шутят именно над чиновниками: над их ленью и нерасторопностью.

Шутки шутками, но давайте разберемся, кто такой чиновник в Германии. Чиновник работает в общественно-правовой сфере (öffentlich-rechtlich), в бюджетной, но не каждый, кто занят в этой сфере, является чиновником. Лишь треть всех служащих общественно-правового сектора имеют статус чиновника.

Главное отличие чиновника в том, что его трудовая деятельность не регулируется тарифными соглашениями, как это происходит в случае других работников общественно-правового сектора. Отсюда вытекает еще один важный аспект: чиновники лишены права выходить на забастовки. Отцом чиновничества считается прусский король Фридрих Вильгельм I (Friedrich Wilhelm I.), но вот его основы были впервые закреплены в конституции Веймарской республики. С тех пор чиновничий аппарат постоянно развивался и укреплялся. Сегодня основу регулирования отношений составляет 33 статья конституции ФРГ.

Статус госслужащего популярен среди студентов

Чиновника нельзя уволить, если статус - пожизненный. Но этот статус могут дать на испытательный срок и на определенное время, так, например, делают в вузах. Чиновник - это не просто статус, но и предназначение: он служит государству и обществу. Он должен сохранять нейтральную позицию, независимость и служить демократическим основам общества. Государственные чиновники работают в судебно-правовой системе, в полиции, министерствах, ведомствах, школах. Любопытно, что по данным последних исследований, госслужба становится все популярнее среди молодых людей. Так, в 2018 году более 40 процентов студентов заявили о том, что хотели бы работать на государство. Среди девушек-студентов это почти половина.

В немецкой полиции - тоже чиновники

Исследователи Ernst & Young объясняют это стремлением молодежи к стабильности. С госслужбой они связывают уверенность в будущем, и их не смущает тот факт, что стартовые зарплаты здесь ниже средних по всем отраслям экономики: 37500 евро против 37900 евро в год, как отмечают аналитики международной консалтинговой компании Ernst & Young.

"Чиновники представляют собой группу лиц с особыми правами и полномочиями", - следует из ответа министерства внутренних дел Германии на запрос DW. Они находятся на службе у государства, которое обеспечивает им пожизненную занятость и соответствующее должности содержание.

Жалование вместо зарплаты

Еще одно отличие от работников частного сектора: чиновники не получают зарплату (Gehalt), им выписывается жалование (Besoldung), которое должно обеспечить такие условия, чтобы служащий мог посвятить себя полностью своей работе. Нести службу государству может только тот чиновник, который обладает экономической независимостью, прописано в документах. Размер жалования регулируется специальным законом и зависит от чина. Чем выше категория, тем больше жалование.

Привилегии чиновника в Германии

Чиновника в Германии нельзя уволить - только во время испытательного срока, который, как правило, длится три года. Если он заболевает, то жалование продолжают выплачивать на весь срок болезни, ограничений здесь никаких нет, в отличие от частного сектора. Пенсия для чиновника может достигать 70 процентов от зарплаты до уплаты налогов. У чиновника, выражаясь языком финансистов, высокая кредитоспособность, поэтому для них созданы даже специальные условия финансирования. Особого внимания заслуживает и страхование. Чиновники не делают отчислений в пенсионный фонд, на страховку на случай безработицы и необходимости ухода. Они сами оплачивают медицинскую страховку, но практически все расходы по медицинскому обслуживанию им возмещают. Кроме того, у них, как и у всех членов их семьи, есть возможность получить отдельную финансовую помощь(Beihilfe).

Еще пару слов надо сказать отдельно об испытательном сроке. Три года - такой испытательный срок обычно полагается чиновнику. Но в отдельных случаях госслужащему могут защитать равноценную деятельность и сократить испытательный срок до года, а то и вовсе отменить. Но испытательный срок может быть и продлен, если для присвоения статуса чиновника отведенного времени оказалось недостаточно. Автоматически продливается испытательный срок, если человек уходит в неоплачиваемый отпуск. А вот беременным женщинам переживать не стоит: беременность не может повлиять на срок испытательного срока. Как отметили в министерстве внутренних дел Германии, продолжительность испытательного срока может варьироваться под влинием индивидуальных факторов, а также земельных особенностей.

И еще один факт: стать чиновников госучреждения в Германии может только гражданин ФРГ, за редким исключением - гражданин одной из стран, входящих в Евросоюз.

Зачем учителю статус чиновника

Мы уже оговорились в начале, что статусом чиновника наделены многие представители сферы образования. "Зачем простому школьному учителю такой статус?" - спросили мы у представителей министерства внутренних дел Германии.

В Германии посещение школы - всеобщая обязанность. Вся система школьного образования находится под контролем у государства. "Наделение преподавателей статусом чиновника гарантирует обеспечение непрерывного процесса обучение ввиду того, что у учителей нет права выходить на забастовки", - пояснили в министерстве. Кроме того, учитель-чиновник обязуется преподавать, соблюдая основы демократического устройства.

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