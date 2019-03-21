 Госслужба в Германии: можно ли завидовать немецким чиновникам? | Карьера | DW | 09.04.2019

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Карьера

Госслужба в Германии: можно ли завидовать немецким чиновникам?

Хотят молодые немцы работать в госслужбе? Какие привилегии дает статус чиновника? DW разбиралась.

Чиновники в Германии

Что дает статус чиновника? Большинство жителей Германии уверены, что он обеспечивает массу привилегий, показывают актуальные опросы. При этом в обществе часто шутят именно над чиновниками: над их ленью и нерасторопностью.

Шутки шутками, но давайте разберемся, кто такой чиновник в Германии. Чиновник работает в общественно-правовой сфере (öffentlich-rechtlich), в бюджетной, но не каждый, кто занят в этой сфере, является чиновником. Лишь треть всех служащих общественно-правового сектора имеют статус чиновника.

Главное отличие чиновника в том, что его трудовая деятельность не регулируется тарифными соглашениями, как это происходит в случае других работников общественно-правового сектора. Отсюда вытекает еще один важный аспект: чиновники лишены права выходить на забастовки. Отцом чиновничества считается прусский король Фридрих Вильгельм I (Friedrich Wilhelm I.), но вот его основы были впервые закреплены в конституции Веймарской республики. С тех пор чиновничий аппарат постоянно развивался и укреплялся. Сегодня основу регулирования отношений составляет 33 статья конституции ФРГ.

Статус госслужащего популярен среди студентов

Чиновника нельзя уволить, если статус - пожизненный. Но этот статус могут дать на испытательный срок и на определенное время, так, например, делают в вузах. Чиновник - это не просто статус, но и предназначение: он служит государству и обществу. Он должен сохранять нейтральную позицию, независимость и служить демократическим основам общества. Государственные чиновники работают в судебно-правовой системе, в полиции, министерствах, ведомствах, школах. Любопытно, что по данным последних исследований, госслужба становится все популярнее среди молодых людей. Так, в 2018 году более 40 процентов студентов заявили о том, что хотели бы работать на государство. Среди девушек-студентов это почти половина.

В немецкой полиции - тоже чиновники

В немецкой полиции - тоже чиновники

Исследователи Ernst & Young объясняют это стремлением молодежи к стабильности. С госслужбой они связывают уверенность в будущем, и их не смущает тот факт, что стартовые зарплаты здесь ниже средних по всем отраслям экономики: 37500 евро против 37900 евро в год, как отмечают аналитики международной консалтинговой компании Ernst & Young.

"Чиновники представляют собой группу лиц с особыми правами и полномочиями", - следует из ответа министерства внутренних дел Германии на запрос DW. Они находятся на службе у государства, которое обеспечивает им пожизненную занятость и соответствующее должности содержание.

Жалование вместо зарплаты

Еще одно отличие от работников частного сектора: чиновники не получают зарплату (Gehalt), им выписывается жалование (Besoldung), которое должно обеспечить такие условия, чтобы служащий мог посвятить себя полностью своей работе. Нести службу государству может только тот чиновник, который обладает экономической независимостью, прописано в документах. Размер жалования регулируется специальным законом и зависит от чина. Чем выше категория, тем больше жалование.

Привилегии чиновника в Германии

Чиновника в Германии нельзя уволить - только во время испытательного срока, который, как правило, длится три года. Если он заболевает, то жалование продолжают выплачивать на весь срок болезни, ограничений здесь никаких нет, в отличие от частного сектора. Пенсия для чиновника может достигать 70 процентов от зарплаты до уплаты налогов. У чиновника, выражаясь языком финансистов, высокая кредитоспособность, поэтому для них созданы даже специальные условия финансирования. Особого внимания заслуживает и страхование. Чиновники не делают отчислений в пенсионный фонд, на страховку на случай безработицы и необходимости ухода. Они сами оплачивают медицинскую страховку, но практически все расходы по медицинскому обслуживанию им возмещают. Кроме того, у них, как и у всех членов их семьи, есть возможность получить отдельную финансовую помощь(Beihilfe).

Контекст

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Еще пару слов надо сказать отдельно об испытательном сроке. Три года - такой испытательный срок обычно полагается чиновнику. Но в отдельных случаях госслужащему могут защитать равноценную деятельность и сократить испытательный срок до года, а то и вовсе отменить. Но испытательный срок может быть и продлен, если для присвоения статуса чиновника отведенного времени оказалось недостаточно. Автоматически продливается испытательный срок, если человек уходит в неоплачиваемый отпуск. А вот беременным женщинам переживать не стоит: беременность не может повлиять на срок испытательного срока. Как отметили в министерстве внутренних дел Германии, продолжительность испытательного срока может варьироваться под влинием индивидуальных факторов, а также земельных особенностей.

И еще один факт: стать чиновников госучреждения в Германии может только гражданин ФРГ, за редким исключением - гражданин одной из стран, входящих в Евросоюз.

Зачем учителю статус чиновника

Мы уже оговорились в начале, что статусом чиновника наделены многие представители сферы образования. "Зачем простому школьному учителю такой статус?" - спросили мы у представителей министерства внутренних дел Германии. 

В Германии посещение школы - всеобщая обязанность. Вся система школьного образования находится под контролем у государства. "Наделение преподавателей статусом чиновника гарантирует обеспечение непрерывного процесса обучение ввиду того, что у учителей нет права выходить на забастовки", - пояснили в министерстве. Кроме того, учитель-чиновник обязуется преподавать, соблюдая основы демократического устройства.

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  • За работой

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Кто такой чиновник

    Чиновником можно стать, прежде всего, в сфере госуправления. Öffentlicher Dienst, как в Германии обозначают в целом бюджетные учреждения и организации, включает, в частности, образовательную сферу (школы, вузы), здравоохранение (государственные медучреждения), службы социального страхования. Однако полицейские, сотрудники пограничной и таможенной службы - тоже чиновники.

  • Полицейский в аэропорту

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Сколько чиновников в Германии

    Далеко не все служащие, работающие в бюджетном секторе, имеют статус чиновника: по данным Федерального статистического ведомства, только каждый третий. На государственной службе в Германии состоят более 4,5 миллиона человек. Больше половины - чиновники на земельном уровне. По последним доступным данным, больше всего чиновников в Северном Рейне-Вестфалии, Баден-Вюртемберге и Баварии.

  • Уволить могут других, но не госчиновников

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Какие преимущества есть у чиновника

    Ни финансовый кризис, ни высокий уровень безработицы чиновнику увольнением не грозят. Его могут разжаловать только за нарушение закона. Вместо зарплаты служащий получает жалование. Отчисления на пенсионное страхование, страхование по безработице они, в отличие от всех остальных работающих по найму, не платят.

  • default

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Сколько получает немецкий чиновник

    Размер жалования чиновника зависит от выслуги лет, квалификации и профессии. Помимо основного жалования полагаются также надбавки и дополнительные выплаты, например, за детей. О заработках чиновников ходят легенды. Однако специалисты отмечают, что жалование чиновника - неконкурентоспособно, если сравнивать с окладами в рыночном секторе.

  • Врач

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Пример врача

    Приведем пример врача на государственной службе. Он начинает примерно с 3800 евро. В частной клинике стартовые зарплаты врачей превышают 4000 евро. Пройдет десять лет, врач государственного медучреждения будет получать чуть больше 4500 тысяч, в то время как врач частной клиники будет зарабатывать от 5000 до более 6000 евро в зависимости от специализации.

  • Пенсионеры

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    На старости лет чиновник дает фору

    Другие алгоритмы заложены и в расчет пенсии чиновника. По подсчету немецких экспертов, пенсия госслужащего примерно в три раза больше пособия, которое получает немецкий пенсионер. При грубом подсчете получается 2 356 евро против 857 евро.

  • Учебная аудитория

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Какой уровень образования

    От уровня образования будет зависеть ступень, с которой начнется карьера госчиновника. В Германии существует всего четыре: чиновник низшей (Einfacher Dienst), средней (Mittlerer Dienst), старшей (Gehobener Dienst), высшей (Höherer Dienst) ступени. Для самой высшей нужно закончить университет (степень магистра). От чиновника старшего чина потребуется диплом высшей школы - Fachhochschule.

  • Вакансия

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Разыскивается чиновник

    На данный момент три четверти всех служащих в государственном секторе - старше 35 лет. Госсектору нужны молодые квалифицированные кадры. На протяжении последних семи лет ведется активная кампания по привлечению молодого поколения. С рекламных плакатов смотрят счастливые госслужащие, обещая интересные перспективы и стабильное будущее.

  • Молодые специалисты

    Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

    Можно ли стать чиновником

    В любом случае, прежде чем задуматься о плюсах и минусах жизни немецкого чиновника, важно учесть следующий факт: стать чиновником госучреждения в Германии может только гражданин Германии, за редким исключением - гражданин одной из стран, входящих в Евросоюз. Кроме того, претендент должен разделять демократические ценности, прописанные в Основном законе ФРГ.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

Неприкрытые факты о немецких госчиновниках

К госчиновникам отношение весьма неоднозначное. И все же многие мечтают о стабильном жаловании и безоблачных перспективах. Однако прежде чем выбрать госсектор, давайте сверим факты.  

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