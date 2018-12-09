 Госсекретарь США раскритиковал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.12.2018

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Мир

Госсекретарь США раскритиковал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу

Майк Помпео назвал отправку российских самолетов в Венесуэлу разбазариванием государственных средств. Госсекретарь США призвал народы России и Венесуэлы обратить на это внимание.

Ракетоносец Ту-160

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, 10 декабря, раскритиковал отправку российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу, назвав эти действия разбазариванием государственных средств. Он также обвинил правительства России и Венесуэлы в коррупции и призвал народы двух стран обратить на это внимание.

"Правительство России отправило бомбардировщики через полмира в Венесуэлу. Российский и венесуэльский народы должны увидеть, что это означает на самом деле: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, в то время как их люди страдают", - написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

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Ранее в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России. Пентагон обещал пристально следить за российскими самолетами в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после победы его партии на местных выборах 9 декабря заявил, что США при поддержке Колумбии запустили план по его свержению. Он обещал сообщить подробности на пресс-конференции в ближайшие дни.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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