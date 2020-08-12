 Госсекретарь США предупредил Чехию об опасности из России и Китая | Новости из Германии о Европе | DW | 12.08.2020

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Европа

Госсекретарь США предупредил Чехию об опасности из России и Китая

Майк Помпео предостерег Прагу от сотрудничества с Москвой и Пекином. По его мнению, Китай представляет для Чехии большую угрозу, чем Россия.

US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch in Prag (picture alliance/dpa/M. Kamaryt)

Госсекретарь США Майкл Помпео предостерег власти Чехии от сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом он заявил в среду, 12 августа, в Праге на пресс-конференции по итогам переговоров с чешским премьер-министром Андреем Бабишем. Поводом для предостережения Помпео стали планы чешских властей по модернизации АЭС "Дукованы".

"Мы обсудили важность выбора правильного партнера для строительства нового энергоблока на АЭС "Дукованы". Сотрудничество с компаниями из России и Китая фактически подрывает национальный суверенитет Чехии", - указал глава американской дипломатии. Он заявил, что если Москва и Пекин будут пытаться надавить на Прагу, то чехи могут надеяться на помощь Вашингтона.

Китай опаснее России

Выступая в чешском парламенте, Помпео заявил также, что Китай угрожает Чехии больше, чем Россия. "Мы видим, как Россия пытается подорвать вашу безопасность, распространяет дезинформацию и ведет кибератаки, - заявил госекретарь. - Они даже пытаются переписать вашу историю, мы все это видели".

"Но еще более серьезную угрозу сегодня представляет Коммунистическая партия Китая. В вашей стране мы видим кампании по оказанию влияния на ваших политиков и силы безопасности", - указал Помпео. По его словам, Пекин также пытается повсюду взять под контроль бизнес.

На встрече с главой внешнеполитического ведомства Чехии Томашем Петржичеком Помпео также уделил особое внимание сотрудничеству двух стран в противодействии России и КНР.

Смотрите также:

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    Горнодобывающий регион Рудные горы

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  • Аннаберг-Буххольц

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    Эта фотография была сделана во время исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц. Перечисленные в заявке семнадцать саксонских и пять богемских исторических, культурных и природных памятников отражают 800-летнюю историю этого горнодобывающего региона. Представим некоторые из них, начав в Чехии.

  • Королевский монетный двор в Яхимове

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    Чешский город Яхимов (ранее - Йоахимсталь) славится памятниками ренессансной архитектуры, но в историю горнодобывающего дела вошел, благодаря чеканившимся здесь крупным серебряным монетам - первой попытке заменить золотые аналоги в Священной Римской империи. Иоахимсталеры начали чеканить в 1520 году. Позже стало использоваться сокращенное название - талер, от которого затем произошел "доллар".

  • Бывший исправительно-трудовой лагерь Выкманов II

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  • Аннаберг-Буххольц

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    В число немецких объектов Всемирного наследия в Рудных горах теперь входит Молот Фронау (Frohnauer Hammer) в городе Аннаберг-Буххольце. Вплоть до XV века на этой водяной мельнице мололи зерно, но в 1621 году ее переделали, чтобы производить заготовки для чеканки серебряных монет. Позже начали также обрабатывать медь и железо. Сегодня здесь работает самый старый в Германии музей кузнечного дела.

  • Шайбенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Эти 30-метровые базальтовые столбы находятся недалеко от саксонского города Шайбенберг. Они входят в число важнейших геологических памятников природы в Германии. "Органные трубы", как их здесь называют, образовались миллионы лет назад из застывшей лавы и сейчас позволяют ученым лучше понять процессы формирования земной поверхности.

  • Мариенберг

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Многие города, расположенные в этом регионе, были основаны после обнаружения здесь богатых рудных месторождений. Один из них - Мариенберг, заложенный в 1521 году. На этой фотографии хорошо виден симметричный план города - прямолинейные улицы, ведущие к центральной Рыночной площади в форме квадрата. Ренессансные архитектурные памятники в центре Мариенберга находятся под охраной.

  • Штольня Бюнау

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Около города Альтенберг находится одно из крупнейших в Европе месторождений олова, добывать которое в этих местах начали более шести веков назад. Туристы могут спуститься под землю, посетив музейную шахту Цвиттерфельд в районе Цинвальд (Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald). Здешняя главная Глубокая штольня Бюнау (Tiefer-Bünau-Stollen) имеет выходы на поверхность на немецкой и на чешской сторонах.

  • Лауэнштайн

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Некоторые местные жители несказанно разбогатели на горных промыслах. Среди них особое место занимала семья Бюнау, в честь которой названа штольня на предыдущей фотографии. Представители этого рода запечатлены на четырехэтажном алтаре - высечены в полный рост из камня. Алтарь находится в приходской церкви Лауэнштайна - одного из районов города Альтенберг.

  • Эренфридерсдорф

    Горнодобывающий регион Рудные горы

    Чтобы приводить в действие механизмы, на рудниках использовалась вода. Этот средневековый канал был проложен, предположительно, в XIV столетии к цинковой шахте в Эренфридерсдорфе. Протяженность - 5,5 километра, перепад высоты - 23,5 метра. Использовался до 1990 года для подачи воды на обогатительную фабрику. В начале 2000-х годов был отреставрирован. Вдоль канала проложен прогулочный маршрут.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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