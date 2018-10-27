 Госрегулятор в Украине не согласовал проект постановления о росте цен на газ | Новости из Германии об Украине | DW | 27.10.2018

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Украина

Госрегулятор в Украине не согласовал проект постановления о росте цен на газ

Новая редакция постановления отличается от согласованной в августе версии, сообщает агентство "Українськi Новини". Документ был удален с сайта правительства вскоре после публикации.

Газопровод между РФ и Украиной (фото из архива)

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления правительства о поэтапном повышении цен на газ для населения. Об этом в субботу, 27 октября, сообщило информагентство "Українськi Новини".

По его данным, проект документа рассматривался службой и был согласован 10 августа. Однако повторное рассмотрение выявило в новой редакции документа существенные отличия от согласованной версии и отсутствие ряда необходимых сопроводительных бумаг. Кроме того, новая редакция не соответствует достигнутым договоренностям участников рынка, отмечает агентство.

Удаление постановления о росте цен

Ранее в этот же день ряд украинских СМИ сообщили о публикации на официальном сайте правительства Украины постановления о трехэтапном повышении цен на газ. Через несколько минут документ был удален.

Контекст

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Согласно постановлению, копию которого разместила на своем сайте газета "Экономическая правда", с 1 ноября 2018 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны за 1 тысячу кубометров без НДС, надбавок местных энергокомпаний и расходов на транспортировку. С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года одна тысяча кубометров газа будет стоить 9851,66 гривны, подсчитали журналисты издания с учетом указанного в постановлении коэффициента. С 1 января 2020 года этот показатель установится на уровне 12313,85 гривны при условии сохранении базовой цены на нынешнем уровне.

Условие новой помощи МВФ

Киев обязался повысить цены на газ для населения в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ). Корректировка цен на газ для потребителей была "критическим условием сотрудничества" с МВФ, заявил 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Это обязательство Украина взяла на себя еще в 2008 году. Не выполнить его сейчас - вернуться в дефолт и во времена гиперинфляции", - добавил он.

Ранее в тот же день МВФ и Украина достигли договоренности о новой программе экономических мер, после реализации которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму в 3,9 миллиарда долларов. Программа, рассчитанная на 14 месяцев, заменит принятый ранее 4-летний договор, согласованный в марте 2015 года и истекающий через пять месяцев.

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    Автор: Сергей Елкин


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